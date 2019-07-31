 Тітушковода Крисіна, який відбуває термін за вбивство журналіста Веремія, відмовилися перевести з колонії в ізолятор СБУ

Перевести Крисіна в слідчий ізолятор СБУ просила прокуратура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. У прокуратурі хотіли, щоб він перебував у СІЗО СБУ під час судового слідства у справі про протидію активістам Євромайдану та катування.

Свою позицію прокурор Лілія Малашич обґрунтовувала тим, що перебування Крисіна в колонії затягує розгляд справи. Адже часто не вдається встановити якісний відеозв'язок із колонією або такий зв'язок взагалі відсутній, а це призводить до перенесення судових засідань.

Адвокати Крисіна виступили проти задоволення цього клопотання, як і сам Крисін. Він заявив, що у СІЗО СБУ його насправді хоче помістити керівник Управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк, "щоб тут на мене тиснути".

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Розглянувши зазначене клопотання, суддя Олена Просалова відмовила в його задоволенні.

Таким чином, Крисін і надалі перебуватиме в Торецькій колонії.

Наступне засідання у цій справі призначене на 12 серпня. На ньому продовжать вивчати докази сторони обвинувачення.

Нагадаємо, зараз Дарницький райсуд Києва розглядає справу щодо Крисіна за епізодом про протидію Євромайдану та катування.

За даними слідчих, у січні 2014 року поблизу станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу в наметовий табір "тітушок" біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору "тітушок" і надання вказівок про вчинення протиправних дій щодо потерпілого Іваненка.

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У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. У вересні 2018 року Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.