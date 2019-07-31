 РФ продовжує поставляти озброєння, техніку та пальне на Донбас, - InformNapalm

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зробили вибірку порушень з боку військових формувань російської гібридної армії на Донбасі за даними звітів СММ ОБСЄ за період із 21 по 30 липня, інформує Цензор.НЕТ.
У висновках зазначено, що з 00:01 21 липня БПЛА СММ фіксують танки, реактивні системи залпового вогню, гаубиці, зенітні ракетні комплекси, розміщені з порушенням ліній відведення; також БПЛА СММ фіксують важке озброєння на полігонах противника. Збройні формування продовжують рух важкого озброєння окупованою територією і ховають військову техніку між будинками цивільних, будують нові вогневі позиції та заважають роботі СММ ОБСЄ. Найбільше порушень зафіксовано в Луганській області.
Наприклад, 26 липня БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 20 танків (T-72 - 11 од. та Т-64 - 9 од.), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 3 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) на полігоні неподалік н. п. Мирне (Луганська обл.)
Також, наголошується в повідомленні, тривали обмеження доступу СММ, зокрема на блокпостах неподалік непідконтрольних уряду Верхньошироківського, Заїченка, Петрівського, Шевченка, в Новій Мар'ївці, Кремінці, Новоласпі, Таврійському, Новоазовську, а також у пункті пропуску на кордоні поблизу Ізвариного.
Крім того, Російська Федерація не припинила поставки пального на окуповану територію і робить це через неофіційні пункти перетину кордону.
"Усі ці факти засвідчують, що РФ використовує "перемир'я" для підготовки своїх гібридних військ для активних бойових дій", - наголошується в повідомленні.
Хлебное и школьное.
Остальные перемирия то таке.
«Российские гибридные войска»
В десятку 👍🏻
сказать бы ему нужно..., а то мосты в Лугандонии строим и укрепления ВСУ демонтируем...
Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.
Карл фон Клаузевіц
Ещё и право голоса в пасе им вернули. Почему бы им не продолжать эти поставки. Им просто грозит очередное обеспокаивание
Как же я люблю собак после общения с кацами