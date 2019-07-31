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Все про:ОБСЄ (2206) Донбас (12633)

 РФ продовжує поставляти озброєння, техніку та пальне на Донбас, - InformNapalm

Російські гібридні війська на Донбасі продовжують ігнорувати домовленості й вимоги щодо відведення важкого озброєння.

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зробили вибірку порушень з боку військових формувань російської гібридної армії на Донбасі за даними звітів СММ ОБСЄ за період із 21 по 30 липня, інформує Цензор.НЕТ.

У висновках зазначено, що з 00:01 21 липня БПЛА СММ фіксують танки, реактивні системи залпового вогню, гаубиці, зенітні ракетні комплекси, розміщені з порушенням ліній відведення; також БПЛА СММ фіксують важке озброєння на полігонах противника. Збройні формування продовжують рух важкого озброєння окупованою територією і ховають військову техніку між будинками цивільних, будують нові вогневі позиції та заважають роботі СММ ОБСЄ. Найбільше порушень зафіксовано в Луганській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік

Наприклад, 26 липня БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 20 танків (T-72 - 11 од. та Т-64 - 9 од.), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 3 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) на полігоні неподалік н. п. Мирне (Луганська обл.)

Також, наголошується в повідомленні, тривали обмеження доступу СММ, зокрема на блокпостах неподалік непідконтрольних уряду Верхньошироківського, Заїченка, Петрівського, Шевченка, в Новій Мар'ївці, Кремінці, Новоласпі, Таврійському, Новоазовську, а також у пункті пропуску на кордоні поблизу Ізвариного.

Крім того, Російська Федерація не припинила поставки пального на окуповану територію і робить це через неофіційні пункти перетину кордону.

"Усі ці факти засвідчують, що РФ використовує "перемир'я" для підготовки своїх гібридних військ для активних бойових дій", - наголошується в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140654
 
 
 Топ коментарі
 
Невже якись придурок крім.... думав що буде інакше?
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Василь Довганенко 7230397a Не те що якийсь,а дуже і дуже багато хто думав,що московити просто перестануть воювати.Люди живуть в іншій площині.
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Може він їх "Сватами" по голові гримне? РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8114
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Невже якись придурок крім.... думав що буде інакше?
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Василь Довганенко 7230397a Не те що якийсь,а дуже і дуже багато хто думав,що московити просто перестануть воювати.Люди живуть в іншій площині.
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это вы нашего президента дуриком обозвали?
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не он маллоросс - ето РФ ему технику на парад в Киеве подогнала
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Може він їх "Сватами" по голові гримне? РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8114
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Хлібне перемирьє для сєпарів це святе. А для Пуйла закон!!!!
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Да.
Хлебное и школьное.
Остальные перемирия то таке.
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Они думают, что это не документируется и в нужный момент не всплывёт.
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О наконец-таки достойное название
«Российские гибридные войска»

В десятку 👍🏻
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А все забыли об этом и кинулись выяснять кто соевый, кто зебил, кто нацмуж/нацжена. На это и рассчет противника. Особенно умиляют поклонники Зе, думающие что они могут что-то изменить после курсов в Трускавце (как Богуцкая например). Одна надежда на солдат.
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Ernst L Так багато хто надіявся,що Зеленський налякає московитів і вони втечуть з України.
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Чим, налякає? Тим пальцем, що на піаніно "грав"? ))
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Ernst L Спитайте самі,тут або в соціальних мережах.
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а Главком в курсе?
сказать бы ему нужно..., а то мосты в Лугандонии строим и укрепления ВСУ демонтируем...

РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7433
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Ребята, а козлостан то горит потихоньку... РФ продолжает поставлять вооружение, технику и топливо на Донбасс, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8953

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а тебе что от этого? тебя уже пархато-обрезанные запрягли, а это хуже кацапов.
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треба і нашому війську готуватись,бо кляті маскавіти не заспокоються!!!!
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поки по зубах не получать--ніхто не заспокоїться...неможливо мирним шляхом відвоювати те що захоплено військовою інтервенцією..Я вже приводив слова військового стратега --
Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.

Карл фон Клаузевіц
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Кто бы сомневался.
Ещё и право голоса в пасе им вернули. Почему бы им не продолжать эти поставки. Им просто грозит очередное обеспокаивание
Как же я люблю собак после общения с кацами
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