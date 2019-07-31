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Все про:ракети (480) Росія (19143) Столтенберг Єнс (390)

 Генсек НАТО Столтенберг знову закликав Росію врятувати ракетний договір

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію повернутися до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. США виходять з договору 2 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

"Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його", - наголосив Столтенберг у Брюсселі під час спільної пресконференції з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

При цьому він визнав, що "ми спостерігаємо крах угоди".

Генсек Альянсу вкотре зазначив, що, на його думку, причиною цього стало порушення Росією положень договору. За словами Столтенберга, Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть "досягнути європейських міст за кілька хвилин". Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс "готовий до життя у світі без цієї угоди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будемо нарощувати боєготовність своїх сил", - Столтенберг розповів про відповідь НАТО на вихід Росії з ДРСМД

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Вашингтон вийде з ракетного договору 2 серпня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

11 березня тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що на порядку денному стоїть питання створення високоточних ракет для української армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140653
 
 
 Топ коментарі
 
Таки він безнадійний дятел, якщо не знає що таке маасковська орда.
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путин на балканы танки прет, создает Сербскую Народную Республику, а эти надеятся договориться. В кремля ребята идейные, проповедуют 1000-летнюю Росийскую Империю. И мир нужен, желательно весь! Как с гитлером можно договорится?
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разве что повод для санкций..
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У мокшів 100 лише таких ракет, а про Южмашівський Гром -2 тішина і конспірація.
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Взрослый человек, а в договора с Рашкой верит...
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Статью читать пробовали или только заголовок?
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С политической точки зрения, очень правильное заявление!
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Ці заяви ***** чіпляє на гвіздок в сортитрі.
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Це не для мокшанських політиків була заява...
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Таки він безнадійний дятел, якщо не знає що таке маасковська орда.
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путин на балканы танки прет, создает Сербскую Народную Республику, а эти надеятся договориться. В кремля ребята идейные, проповедуют 1000-летнюю Росийскую Империю. И мир нужен, желательно весь! Как с гитлером можно договорится?
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tZE inform‏ @tZEinform

201907312100 Группа зовнішнього моніторингу tZE
По данным американских источников в районе широкомасштабных пожаров на территории Сибири, терпит бедствие подразделение пусковой шахты порядкового номера БРГ2166. Российские источники подтверждают переход одной из шахт РВСН РФ

в режим замкнутого функционирования, а так же подтверждает наличие в ней изделия индекса 15П165 (*РТ-2ПМ2 Тополь-М). Наличие\отсутствие боеголовки группы А (ядерная) неизвестно.
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Сша губы раскатали что россия как и украина по договору нанна-лугара распилит и продаст им все свое атомное оружие.но путин в 2013г дал им губозакаточную машинку.5 лет вот как бесятся.аж и украине досталось...фильм про похищенную атомную подводную лодку рф террористами,не менее впечатлителен чем пожар в тайге вокруг атомной ракеты.
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Горбачев устроил сша,украино-белорусский-казахский гамбит.
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