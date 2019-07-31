 "Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік

Про це заявив журналістам після сьогоднішньої зустрічі в Мінську спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами перемир'я, погоджене на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи 17 липня, дало значні результати: "За цей час (з 21 липня. - Ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілів. Кількість порушень перемир'я суттєво скоротилася".

Сайдік привітав зусилля сторін, спрямовані на забезпечення режиму припинення вогню, і закликав сторони продовжувати його дотримання повною мірою.

Він також повідомив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 21 серпня.

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