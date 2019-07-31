 "Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік

Про це заявив журналістам після сьогоднішньої зустрічі в Мінську спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
За його словами перемир'я, погоджене на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи 17 липня, дало значні результати: "За цей час (з 21 липня. - Ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілів. Кількість порушень перемир'я суттєво скоротилася".
Сайдік привітав зусилля сторін, спрямовані на забезпечення режиму припинення вогню, і закликав сторони продовжувати його дотримання повною мірою.
Він також повідомив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 21 серпня.
порошенко, это прошлое - теперь за себя отвечайте:
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Воно, що, звітів власних співробітників не читає?
Я не хочу, чтобы гибли наши воины!!!
муди..
Урод моральный блин.