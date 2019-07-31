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 Політика України
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Все про:Донбас (12633) перемир'я (402) Сайдік (126) Тристороння контактна група (122)

 "Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік

За час "хлібного перемир'я" на Донбасі (з 21 липня) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілів.

Про це заявив журналістам після сьогоднішньої зустрічі в Мінську спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами перемир'я, погоджене на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи 17 липня, дало значні результати: "За цей час (з 21 липня. - Ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілів. Кількість порушень перемир'я суттєво скоротилася".

Сайдік привітав зусилля сторін, спрямовані на забезпечення режиму припинення вогню, і закликав сторони продовжувати його дотримання повною мірою.

Він також повідомив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 21 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140652
 
   
 Топ коментарі
 
кошерный, хватит уже вонять...
порошенко, это прошлое - теперь за себя отвечайте:
"Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік - Цензор.НЕТ 567
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Казел европейский, меня тамошние гражданские как-то мало волнуют!
Я не хочу, чтобы гибли наши воины!!!
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У этого Сайдика такая рожа будто он умер года 3 тому
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Порохоботи починайте вити
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кошерный, хватит уже вонять...
порошенко, это прошлое - теперь за себя отвечайте:
"Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік - Цензор.НЕТ 567
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"СММ ОБСЄ:
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Воно, що, звітів власних співробітників не читає?
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Очень показательно, что этот пост заспамили.
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Порохоботи ******* спамити☺
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Забудь петю , успокойся . Теперь все зеленоботы . "Хлібне перемир'я" дало свої плоди - жоден цивільний від його початку не загинув, - Сайдік - Цензор.НЕТ 5182
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у зедрочеров все кто против зеДебила все порохоботі
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Казел европейский, меня тамошние гражданские как-то мало волнуют!
Я не хочу, чтобы гибли наши воины!!!
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По этому ты против перемирья хоть какого то, лучше как пол года назад 3-4 ранено и 1-2 погибший каждый день?
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Чего вы решили, что я против перемирия???
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зелю выгораживает. наш спортсмен пришел первый, с конца...
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У этого Сайдика такая рожа будто он умер года 3 тому
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Та шо ви говорыте??? А загар свеженький, средиземноморский- откуда??? Или это плоды того, что его полумертвого, от вискаря, таскали то в тень, то- на солнышко?
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Сайдика с его миссией на оккупированной территории мало куда пускают, поэтому такие заявления с его стороны - безответственны. Он конечно не врет, выбирая наиболее обтекаемые формулировки, вроде "не зарегистрировано", но постоянно не поднимать вопрос недопуска вопреки договоренностям миссии ОБСЕ куда угодно на территории Украины - с его стороны двурушничество.
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Давайте по-честному. Весь ваш коммент- это нормальное обвинение Сайдика- во лжи. Кстати, совершенно справедливое... правда- обтекаемое.
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Я бы сказал, не весь коммент. Особенно фраза "...Он конечно не врет...".
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Согласен. Ведь в правовом поле практически не употребляется термин "двурушничество", так, в гуманитарном иногда...
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За 4 года этот этот сюжет набрал 8 тыс просмотров и 145 лайков...К чему бы это?
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Роки тут ні до чого. Слон живе 60-70 років, і людина стільки ж живе. Різниця між ними, якщо не враховуючи фізіології - знання.
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Сайдик - редкий екземпляр европейского
муди..
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слвйдик, зато солдаты ВСУ погибли и ранены.... иногда думаю что лучше бы вата сепарская пострадала......
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А вбиті військові ВСУ значить, для Сайдіка, не люди...
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Они были не убиты, а погибшие на своих минах...
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на своїх минах?? от такі вони незграби,чи може не так??смерть путін-***** та клятій расії!!!!
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Накаркає, завтра прочитаємо про загибель "мірних житєлєй"...
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А солдаты это мясо.... Бабы ещё нарожают!
Урод моральный блин.
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Сволочь ублюдочная. Сколько погибло наших людей после вашего *перемирия*. Чтобы ты тот хлеб всю жизнь с кровью ел
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