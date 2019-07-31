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Все про:туризм (344) ЧАЕС (125) зона відчуження (77) ріка (61)

 У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути

У Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути річками Прип'ять та Уж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна агенція з управління зоною відчуження у фейсбуці

Як повідомляється в тексті, Агентством розроблено водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" і ДП "ЦОТІЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять та Уж.

Як зазначає керівництво ДАЗВ, розвиток нових форм відвідування Зони відчуження був проініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів. Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити інший бік Зони відчуження - її природу.

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"Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Усі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".

"Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів", - зазначено в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140651
 
   
 Топ коментарі
 
После сериала движение туристов на треть увеличилось.
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Вся программа Зеленского рассчитана по указке Кремля на уничтожение Украинцев...
и так смертность в Украине превышает рождаемость в 2 раза.. так Зе хочет в 3 раза видимо её увеличить...
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больше поехать в Украине конечно некуда....
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страна погружается в ЗЕбилизм! на дне этих рек, под слоем ила похоронена радиоактивная пыль с 1986 года. тогда самая большая опасность была в радиоактивном загрязнении Днепра, а в результате прекращения водоснабжения для миллионов человек по всей длине. давай кататься на парахоах, поднимать радиацию. ИДИОТЫ!!!
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Больше маршрутов - больше туристов - больше денег. И пусть деньги сейчас достаются каким-то жуликам и проходимцам, но некоторая часть от них все же остается в Украине. И это хорошо!
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Читал у первоисточника. Ниочём, любое подразделение, хоть антитерры тренироваться могли.
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Единственное место, где еще не ступали барыги, все бесплатно, все включено.
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А депутаты и другие "большие цабе" там годами кабанов стреляют
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Для развлечения в основном... кстати Зона очень красивая, эти покинутые села, природа. Фон очень сильно спал по сравнению с 86 годом. Но жить там все равно нельзя, так как загрязнение почвы, растений, тех же животных никуда не делось.
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Зебики рыгососы совсем збрендили. Скоро разрешат рыбу прямо под реакторами ловить и в детские садики поставлять. По ходу какой то целенаправленный геноцид украинцев идёт..
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Пруд - охладитель возле станции осушается и засаживается травой чтобы песок с радионуклидами не летал по округе. А в Припяти уже особо одаренные купаются. Правда во что это им выльется пока не известно.
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Ну тогда какая это "зона отчуждения" У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути - Цензор.НЕТ 32. Предлагаю вывеску и тур "Совковый экстримпарк". И каждому туристу кусочек саркофага на память. На новое укрытие соберем
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Да там шастают уже все кому не лень, даже кацапы ютуберы. Особенно в Припяти. Ходят молятся своим любимым совковым атрибутам )), чудаки ей-богу...
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И турЫсты после такой экскурсии будут светится но не от счастья...
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Може еще дискотеки и перфоманси в Припяти устраивать, финал лиги смеха например? А шо креативно.
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Лично нет, но те кто видел к Припяти в том районе стараются не приближаться.
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Говорят те же бобры, но с очень длинным хвостом. Могут выпрыгивать из воды на несколько метров и целят ухватить своими резцами (или это клыки у них теперь - не знаю) любую живность.
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Сейчас даже у школьников есть телефоны с камерами,где же снимки бобров мутантов,одни сказки
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Это туристическая Мекка вблизи Киева будет притягивать иностранцев, да и мне интересно,как изменилась природа в условиях стерильности и отсутствия трети века влияния антропогенного фактора.Это важно посмотреть , как происходит улучшение природы..Как природа поглощает цивилизацию.
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А Цезій, Стронцій і інщі тяжкі елементи куди ділись, випарувались?
Природа від радіаційного забрудненя відходити буде тисячу років - картинка з конями Прежевальского ще не каже про те що вони не хворіють під дією радіації. Хто ж про це говорить?
Бабки ж важніше, валюта з туристів капає у кишені, з радянських часів мало що змінилось.
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После сериала движение туристов на треть увеличилось.
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Вся программа Зеленского рассчитана по указке Кремля на уничтожение Украинцев...
и так смертность в Украине превышает рождаемость в 2 раза.. так Зе хочет в 3 раза видимо её увеличить...
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За хорошую доплату туристы могут собирать ягоды и рибы.
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"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", - Источник: https://censor.net.ua/n3140651 --
Зовсім ДЕБІЛИ ??

Радіація вам це не пари бензину - вони залишаються на місці ще тисячу років У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути - Цензор.НЕТ 6619
Та і хто казав що звірі та дичина не хворіють від дії радіації і мутацій.
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