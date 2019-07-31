 У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна агенція з управління зоною відчуження у фейсбуці
Як повідомляється в тексті, Агентством розроблено водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" і ДП "ЦОТІЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять та Уж.
Як зазначає керівництво ДАЗВ, розвиток нових форм відвідування Зони відчуження був проініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів. Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити інший бік Зони відчуження - її природу.
"Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.
Усі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".
"Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів", - зазначено в повідомленні.
Природа від радіаційного забрудненя відходити буде тисячу років - картинка з конями Прежевальского ще не каже про те що вони не хворіють під дією радіації. Хто ж про це говорить?
Бабки ж важніше, валюта з туристів капає у кишені, з радянських часів мало що змінилось.
и так смертность в Украине превышает рождаемость в 2 раза.. так Зе хочет в 3 раза видимо её увеличить...
Зовсім ДЕБІЛИ ??
Радіація вам це не пари бензину - вони залишаються на місці ще тисячу років
Та і хто казав що звірі та дичина не хворіють від дії радіації і мутацій.