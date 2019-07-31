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Все про:міст (237) ремонт (537) Сайдік (126) Тристороння контактна група (122) Станиця Луганська (26)

 На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Ремонт моста у Станиці Луганській потребуватиме кількох місяців. При цьому пункт пропуску використовуватиметься безперебійно, хоча в його роботі і можуть виникнути певні обмеження.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Їхня тривалість (ремонтних робіт моста. - Ред.) цілком імовірно становитиме кілька місяців", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.

Спецпредставник зазначив, що від завтра розпочнеться розмінування прилеглої до моста території, "що є природною передумовою виконання всіх ремонтних робіт".

"Через це можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску у зв'язку з виконанням цього пункту (в Станиці Луганській. - Ред.)", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 серпня почнеться розмінування навколо моста в Станиці Луганській, про це домовилися в Мінську, - Оліфер

Після цього, продовжив Сайдік, згідно з домовленостями, буде негайно демонтовано фортифікаційні споруди, а потім розпочнуться самі ремонтні роботи.

При цьому він наголосив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла домовитися про розмінування території навколо моста в  Станиці Луганській. Розмінування почнеться з 1 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140650
 
 
 Топ коментарі
 
Поддерживаю Причин могут привести десяток - жара, холод, ливень, обстрелы сепарами и т.д. Вопрос в другом. А зачем Украине этот мост вообще нужен?
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а оно нам надо земляки? во первых за наши деньги и для удобства сепаров! во-вторых - ремонт потому, что зеля при визите туда какой то сепарской бабке пообещал? в третьих - под огнем сепаров (пахан луганский обещал открыть огонь если вдруг такой ремонт начнеться).? в - четвертых - а вообще зачем? может я чего то не понимаю? они нам- дули и путин приди введи и триколоры рашистские с криками фашисты-бандеры а мы им мост для комфортного життя? это и есть зелин план мира с лугандоном? а не пробздилось щось у нас в державi?
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зеля, а у нас в Украине шо мало сельских мостов которые после паводков пришли в негодность? на яух нам сепарам ж.пу лизать? ну какие они украинцы? вата путлеровская!!! блин украинцы шо это делается?
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Я. И - не только не отказываюсь, а напротив, после заявы Сайдика- настаиваю: речь идет о годах. Это просто лапша, не наши уши. Не более того.
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Поддерживаю Причин могут привести десяток - жара, холод, ливень, обстрелы сепарами и т.д. Вопрос в другом. А зачем Украине этот мост вообще нужен?
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А шоб ватные дыбилки могли нас проклинать! Когда они своими жырными телами переползут границу с вменяемым миром! А Україна ПОНАДУСЕ! Всосали , ватнеки зєльоні?!
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Мля))
Это же самый длинный мост в мире!
Он такой длинный, что его уже четыре года ремонтируют, а не дошли даже и до середины На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік - Цензор.НЕТ 2479
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Ну побачимо. Якщо міст збудують до наступної весни, чекатиму на ваші вибачення☺
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Та построить то может и построят, но тамошние упыри его опять разнесут...
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Я думаю, що побояться. Все таки за тим мостом багато уваги
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Единственный вопрос:
Ну и НА.УЯ этот мост?!
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запроданцам очень нужен для удобного перехода...
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Кловун сказав що хоче об"єднати Україну, але розбитий горщик до купи вже не складеш.
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На Украине иван-чай пьют?
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Только узвар с иванов---и холодным и с горчицей!
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В Украине чай пьют а те кто говорит НА Украине идут найух
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Кіля, ти як був кацапом, так ним і залишився.
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Иван-чай на России очень дорог. Можно бизнес сделать
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Та не спеши не смеши Сайдик! По зиме начинай---коофициент зимний, оно гут. Та и ночные приписать можно, ну что бы дроны врага не видели как цемент мешают, смотришь к маю после ледохода гоп-ля-ля!
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я б вообще закрыд эти пункты а всю линию размежевания заминировать натянуть колючку. рубануть по возможности свет газ воду. пусть делают что хотят только суда не лезут. может я и не прав. но почему то не вижу другого выхода.
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И несколько лет построенный в Киеве Кличко
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Так!!!
Время военное? Военное!
Тогда мост должен быть только понтонный...
С той стороны начнут наглеть, сразу разобрать!
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Негайно отремонтировать ато кормильці вселенной дуже жрать хотят
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Товарісчі !
Добудуйте новий міст через Дністер у селі Сівка -Войнилівська. У старому перила повідпадали і дірки в футбольний м'яч. Майте совість.Не доводіть до гріха.
А сєпарня нехай лазить по драбині.Нехай відчує весь кайф" рускава міра".Ще можу здати гроші на бетонну 6-ти метрову стіну. Давайте реквізити і план побудови. Ще чоловік зо 100 гарантую зі своєї сторони в підтримку стіни.
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Піар головного зебіла понад усе, а якийсь міст у селі, то таке.
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а оно нам надо земляки? во первых за наши деньги и для удобства сепаров! во-вторых - ремонт потому, что зеля при визите туда какой то сепарской бабке пообещал? в третьих - под огнем сепаров (пахан луганский обещал открыть огонь если вдруг такой ремонт начнеться).? в - четвертых - а вообще зачем? может я чего то не понимаю? они нам- дули и путин приди введи и триколоры рашистские с криками фашисты-бандеры а мы им мост для комфортного життя? это и есть зелин план мира с лугандоном? а не пробздилось щось у нас в державi?
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зеля, а у нас в Украине шо мало сельских мостов которые после паводков пришли в негодность? на яух нам сепарам ж.пу лизать? ну какие они украинцы? вата путлеровская!!! блин украинцы шо это делается?
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Не розумію, для чого Україна будує зручний перехід для сепарні. Щоб за виплатами було зручніше приїжджати та товари без мита провозити? там же "наші" люди, їм треба створити гарні умови, може тоді ********* "бєндєр і укропов".
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Експерта по мостам знайшли. Це той сепар Сайдик, син якого відлупив дівку в кафе.
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Лохи! За чей счет ремонтируется мост?!
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Можливо помиляюсь, але "наполеон" обіцяв збудувати міст за місяць. Але чому Україна вовинна за наші гроші будувати тим, хто зрадив свою Батьківщину? Там залишились ті,хто люто ненавидить українців,навіть старикі . Це люди яким батьківщина є росія. То нехай і їдуть туди. причинити стільки смертей, розрухи і з ними цілуватись--ні панове. На довгі роки росія буде ворогом для українців,бо вона спричинила це збройне протистояння .а імперські замашки московії --це майже не лікується.
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