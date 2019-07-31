 На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Їхня тривалість (ремонтних робіт моста. - Ред.) цілком імовірно становитиме кілька місяців", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.
Спецпредставник зазначив, що від завтра розпочнеться розмінування прилеглої до моста території, "що є природною передумовою виконання всіх ремонтних робіт".
"Через це можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску у зв'язку з виконанням цього пункту (в Станиці Луганській. - Ред.)", - додав він.
Після цього, продовжив Сайдік, згідно з домовленостями, буде негайно демонтовано фортифікаційні споруди, а потім розпочнуться самі ремонтні роботи.
При цьому він наголосив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла домовитися про розмінування території навколо моста в Станиці Луганській. Розмінування почнеться з 1 серпня.
Это же самый длинный мост в мире!
Он такой длинный, что его уже четыре года ремонтируют, а не дошли даже и до середины
Ну и НА.УЯ этот мост?!
Киля, вообще-то, бульбаш!
Время военное? Военное!
Тогда мост должен быть только понтонный...
С той стороны начнут наглеть, сразу разобрать!
Добудуйте новий міст через Дністер у селі Сівка -Войнилівська. У старому перила повідпадали і дірки в футбольний м'яч. Майте совість.Не доводіть до гріха.
А сєпарня нехай лазить по драбині.Нехай відчує весь кайф" рускава міра".Ще можу здати гроші на бетонну 6-ти метрову стіну. Давайте реквізити і план побудови. Ще чоловік зо 100 гарантую зі своєї сторони в підтримку стіни.