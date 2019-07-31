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Все про:Одеса (2008) Нацполіція (7948) Антикорупційна прокуратура (938) Гейко (2)

 Суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ексзаступнику глави поліції Одещини Гейку

Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка й обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрали цілодобовий домашній арешт", - розповіли у відомстві.

САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті і встановленні застави.

Раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції області Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, Головін і Гейко підозрюються в розкраданні партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів на суму близько 50 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Гейка, який переховувався, - НАБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140647
 
 
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А як так може бути, що замісники голів винні, а голови святі.
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