 "Президент" невизнаного Придністров'я Красносельський виявився громадянином України, - молдавське видання Rise Moldova

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Rise Moldova.
Журналісти повідомили, що їхню інформацію підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.
У публікації наголошується, що придністровський чиновник, який до 2016 року був головою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько 8 років перебував у розшуку в Молдові. Однак це не завадило йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами кількох країн.
Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і щонайменше 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків та Одеса.
"МВС України повідомило нам, що станом на березень 2019 року Вадим Красносельський більше не перебуває у списку осіб, оголошених у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні. У відомстві не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.
Видання наводить документ про те, що Красносельський був оголошений у міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку в 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.
Попри те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним і не забороняє цього українським дипломатам.
Что касается Молда́вской Автоно́мной ССР, то это только сегодняшнее Приднестровье, т.е. левый берег Днестра и несколько районов Украины,а вовсе не вся Молдова.
Никакого заигрывания с прорашистские дЫрами, в том числе и с так называемой ПМР, никаких оправданий им и послаблений, Украина в этом плане должна быть полностью на стороне Кишинева.
Пока Молдова не обращается в Украину официально по поводу нарушений закона какого-то гражданина который находится на нашей территории - Украина ничего и не обязана делать.
Тут вопросы больше к Молдове.
та в них стільки бабла нема шоб заплатити нам за забирання)
,,На священном для народов Байкала острове Ольхон в воскресенье соберутся десятки шаманов. Они будут вызывать дождь, чтобы он пролился на горящие в Сибири леса, пишет ТАСС.
В Красноярском крае, Якутии и Иркутской области в общей сложности горит 3 млн га тайги. Из этих очагов тушатся только 3,3%, остальной лес, как сообщалось, решено просто оставить выгорать. Федеральные власти возложили ответственность за ликвидацию огня на региональных чиновников."
купи норм. клавиатуру, а то СССтремно читать
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А за кого цей поц голосував на минулих виборах, - за Порошенка, чи за Зеленського?
Тоді й стане ясно, хто він, - зєбіл, чи порохобот.