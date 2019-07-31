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Все про:громадянство (573) Придністров'я (156)

 "Президент" невизнаного Придністров'я Красносельський виявився громадянином України, - молдавське видання Rise Moldova

У "президента" невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського є український паспорт, який він неодноразово використовував для в'їзду на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Rise Moldova.

Журналісти повідомили, що їхню інформацію підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.

У публікації наголошується, що придністровський чиновник, який до 2016 року був головою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько 8 років перебував у розшуку в Молдові. Однак це не завадило йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами кількох країн.

Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і щонайменше 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків та Одеса.

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"МВС України повідомило нам, що станом на березень 2019 року Вадим Красносельський більше не перебуває у списку осіб, оголошених у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні. У відомстві не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

Видання наводить документ про те, що Красносельський був оголошений у міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку в 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.

Попри те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним і не забороняє цього українським дипломатам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140645
 
 
 Топ коментарі
 
тут конешно вопросы к сбу и контрразведке ...
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Приднестровье? Вся Молдова наш "Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova" - Цензор.НЕТ 7666 - Молда́вская Автоно́мная Социалисти́ческая Сове́тская Респу́блика - автономная республика в составе Украинской ССР, существовавшая с 12 октября 1924 года по 2 августа 1940 года. Только зачем нам это надо?
"Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova" - Цензор.НЕТ 7171
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Приднестровье? Вся Молдова наш "Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova" - Цензор.НЕТ 7666 - Молда́вская Автоно́мная Социалисти́ческая Сове́тская Респу́блика - автономная республика в составе Украинской ССР, существовавшая с 12 октября 1924 года по 2 августа 1940 года. Только зачем нам это надо?

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Не нужно уподобляться кацапсинам-рашистам.

Что касается Молда́вской Автоно́мной ССР, то это только сегодняшнее Приднестровье, т.е. левый берег Днестра и несколько районов Украины,а вовсе не вся Молдова.
Никакого заигрывания с прорашистские дЫрами, в том числе и с так называемой ПМР, никаких оправданий им и послаблений, Украина в этом плане должна быть полностью на стороне Кишинева.
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тут конешно вопросы к сбу и контрразведке ...
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К СБУ? Это филиал ФСБ, по крайней мере был. Чему удивляться в Херсоне крымским полицаям украинские паспорта полным ходом раздают. А мы потом удивляемся откуда берутся "зеленые" чуваки и как медведчук прошел в ВР
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а что, нарушать законы чужой страны - в Украине это противозаконно?


Пока Молдова не обращается в Украину официально по поводу нарушений закона какого-то гражданина который находится на нашей территории - Украина ничего и не обязана делать.


Тут вопросы больше к Молдове.
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Шо будешь делать с Приднестровьем?Огурчики посадишь с помидорчиками?
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А в Украине что негде петрушку посадить?
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Ти там був останнім часом? Можливо твої знайомі там були?
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Ні. Я далі Житомира на схід ніколи не був
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Придністров'я не на Сході. Це поруч з Одеською областю.
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та в них стільки бабла нема шоб заплатити нам за забирання)
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Хоча це і не дивина. Не сумніваюся, що Порошенко теж має громадянство якої Іспанії чи Великобританії.
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А у Коломойського окрім українського є ще паспорти?
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Фактичний керівник. А у Слуг народу є паспорти інших держав? У першу чергу яких держав.
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Да ти шо! Президент України Зеленський. І ніхто ним не управляє
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Це так, але я сміюся над вашою брехнею та небажанням відповидати про громадянство Слуг народу, що добре відомо.
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Так ми тут розмовляємо про президентів, а не про депутатів
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Ви першим про це почали, то давайте докази.
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Как олигарх может управлять президентом,в руках которого вся власть и армия,ты бестолковкой пользоваться научись своей
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Нема у нього всієї влади. Вивчи закони Україния хоча тобі, як іноземцю це непотрібно.
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Так какая власть у Коломойского?Давай обоснуй свой вброс
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Хто фінансував і привів до влади Зе? Не викручуйся і не бреши, бо своєю брехнею ти нікого не переконаєш.
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А кто финансировал Зеленского,ну как предоставь счета ,чеки или хотя запись скрытой камерой,хоть что то?Жду,ты не отбрехивайся,а ответь за свои слова
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Почалося! Звичайно чеків нема, як і у вас нема підтвердження вошої брехні про Порошенка. А от кримінальна справа проти Коломойського в США цілком реальна.
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У вас є докази чи ви володієте екстрасенсорними здібностями?
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В мене хороша чуйка. Та я і не сумніваюся, що такий лис, як Порошенко має ще декілька запасних паспортів
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А у мене факти, що ви викручуютеся і не відповідаєте прямо.
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Факти про те, де жили деякі Слуги народу, керівник ОП? Це добре відомо із публікації ЗМІ, які підконтрольні бєні.
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Так в мене є чуйка що ви розумово неповноцінні. Без образ але аргументація рівноцінна
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Еффект Даннінга-Крюгера, здається це про вас. Удачі в навчанні
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Я дважды прочитал. У меня единственный и неповторимый вопрос: на кой всё это хрен надо? Кому-то надо найти ещё одного козла отпущения? Не надо? Так на кой хрен оно нам???
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Лицемерие великолепное. Бабло побеждает всё. Та там паспортов у хлопцев----на каждый континент земного шара.
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ну а шо? оно же хромосома лишняя=))

,,На священном для народов Байкала острове Ольхон в воскресенье соберутся десятки шаманов. Они будут вызывать дождь, чтобы он пролился на горящие в Сибири леса, пишет ТАСС.
В Красноярском крае, Якутии и Иркутской области в общей сложности горит 3 млн га тайги. Из этих очагов тушатся только 3,3%, остальной лес, как сообщалось, решено просто оставить выгорать. Федеральные власти возложили ответственность за ликвидацию огня на региональных чиновников."
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Так а я вам О Чём??? В Приднестровье 10 Украинских военных наблюдателей., и техника военная через Украину идет. Договор есчо ни кто не отменял. "Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova" - Цензор.НЕТ 4126 "Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины, - молдавское издание "Rise Moldova" - Цензор.НЕТ 8471
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Дружбан свыни мальдивкой ! Иначе не как .
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Это Зеля ему два года назад выдал , а может и раньше .
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И тишина... А у соССиалистов во главе с Додоном готов список правительства,после сброса с лодки правительства Санду. Вместо Санду будет И. Чебан (похоже,что Чебан,это сын парня,который учился со мной в параллельном классе).Многих министров заменят,но сохранят места В.Брынзан,Нику ( "Президент" невизнаного Придністров'я Красносельський виявився громадянином України, - молдавське видання Rise Moldova - Цензор.НЕТ 6671) Попеску,и еще несколько человек обожаемыми соССиалистами министры. Вобщем,президент ,спикер,SIS,Центр Антикоррупции,генеральный прокурор,ЦИК,-это соССиалисты,Осталось только сбросить Маю с поезда,и используя некоторое число перебежчиков из ДПМ,Партии Шора и других партий (для получения большинства в Парламенте) получить АБСОЛЮТНУЮ,ПОЛНУЮ ВЛАСТЬ в Молдове! Алё! Ла Ла Ла шка,-ты этого добивалась? Тебя можно поздравить?
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Тобто уся влада буде прокацапською?
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От і роби висновок про тих, хто цього хотів. Для боротьби проти європейського курсу використовується брехня і недоліки влади. При тому нова влада може повністю стати підконтрольною Кремлю і знищити саму державу. Наші зебіли подібні вашим і є продуктом Кремля.
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соССиалистов\\\\\\\\\

купи норм. клавиатуру, а то СССтремно читать
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Клавиатура нормальная,-просто,когда доходит дело до коМУнизма и его первой фазы- соССиализма,то руки сами печатают такое! Это Кишиневский Университет марксизма-ленинизма (восьмидесятых годов прошлого века),виноват.
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Был в Молдове недавно,нормальная страна,отзывчивые люди,поставил машину возле gara nord просто на мойке и уехал в Украину,так машина стояла ,никто не трогал.И вообще нормальная страна
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.....значит с приднестровскими номерами на АВТО в Украину мона , а с ЛУГАНДОСКИМИ нельзя !!!! молдавскому СЕПАРАСТУ дали граджданство , а БОЙЦАМ которые СРАЖАЛИСЬ с рускими ОККУПАНТАМИ нельзя !!! УКРАИНА , давай будем уже ОДИН РАЗ последовательными !!!!! плюрализм мнений в ОДНОЙ голове признак ШИЗОФРЕНИИ ((((
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"Президент" непризнанного Приднестровья Красносельский оказался гражданином Украины
*********
А за кого цей поц голосував на минулих виборах, - за Порошенка, чи за Зеленського?
Тоді й стане ясно, хто він, - зєбіл, чи порохобот.
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Я хочу пашпорт приднєстров"я! Там, кажуть, на банківські картки дивляться, як на Чудо Свєта! Тобто, хапають та й миттєво біжуть до ФСБ! Люблю Екзотіку та прочій Екстрім! Ну это прям МОЁ!
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У мене не так давно був там мій товариш. Придністров'я це повний отстой.
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