 "Президент" невизнаного Придністров'я Красносельський виявився громадянином України, - молдавське видання Rise Moldova

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Rise Moldova.

Журналісти повідомили, що їхню інформацію підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.

У публікації наголошується, що придністровський чиновник, який до 2016 року був головою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько 8 років перебував у розшуку в Молдові. Однак це не завадило йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами кількох країн.

Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і щонайменше 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків та Одеса.

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"МВС України повідомило нам, що станом на березень 2019 року Вадим Красносельський більше не перебуває у списку осіб, оголошених у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні. У відомстві не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

Видання наводить документ про те, що Красносельський був оголошений у міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку в 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.

Попри те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним і не забороняє цього українським дипломатам.

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