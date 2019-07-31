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 Політика України
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Все про:Денісова (332) ВККСУ (321)

 Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової

У Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини пояснили, чому звільнили члена Вищої кваліфікаційної комісії України Андрія Козлова. Це було зроблено на вимогу громадської організації через відсутність у нього необхідного стажу.

Про це йдеться у відповіді керівника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Левшун на запит "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У березні 2019 року до Уповноваженого надійшла скарга громадянина України щодо відсутності у Козлова А.Г. належного стажу діяльності у сфері права та відсутності у нього адвокатського свідоцтва. Секретаріат Уповноваженого опрацював її та надіслав запити до Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів м. Києва стосовно перевірки фактів видачі адвокатського свідоцтва Козлову", - зазначила вона.

Левшун наголосила, що в Єдиному реєстрі адвокатів України відомості стосовно Козлова були відсутні.

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"У квітні 2019 року до Уповноваженого надійшла заява від громадської організації з вимогою звільнити Козлова А.Г. як такого, що подав недостовірні дані про свій стаж. Секретаріат Уповноваженого опрацював її та надіслав запит до відповідного органу стосовно надання висновку щодо тривалості стажу діяльності у сфері права у Козлова А.Г. та скерував матеріали про трудову діяльність, які подані ним при проведенні конкурсу в 2016 році", - пояснила керівник Секретаріату Уповноваженого.

Як вона зауважила, Секретаріат отримав документ про відсутність 15-річного стажу професійної діяльності у сфері права Козлова А.Г.

"Керівником Секретаріату було подано доповідну записку Уповноваженому, де викладено всі матеріали щодо перевірок адвокатського свідоцтва та стажу професійної діяльності у сфері права. Уповноваженим прийнято рішення звільнити Козлова А.Г. з посади члена ВККСУ", - наголосила вона.

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Так, у зв’язку зі звільненням Козлова Денісова призначила конкурс із добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - і на конкурс подали документи 15 претендентів.

"30 липня 2019 року у приміщенні Секретаріату Уповноваженого мало відбутися засідання. Проте воно не відбулося, оскільки були присутні троє з її п’яти членів - з необхідних для кворуму чотирьох", - додала Левшун.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня адвокат Денісової повідомив, що вона отримала виклик на допит у Генеральну прокуратуру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140642
 
 
 Топ коментарі
 
А для вас, козлов, нужен 15-ти летний стаж...
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Я только хотел спросить,-тебя,что ли? Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 5425
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ей бы написать на увольнение, это не первый промах и как спец она 0. Доказано ее политикой заключенных.
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Ну понятно. То стажа нет, то галстук не того цвета. Нашли кого назначить...
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А для вас, козлов, нужен 15-ти летний стаж...
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Фошізм!!!11 Брата вигнали паразити Члена ВККСУ Козлова уволили из-за отсутствия 15-летнего стажа в сфере права, - Секретариат Денисовой - Цензор.НЕТ 4332 Зеленізм не пройде!!11(залазить на БТР) Члена ВККСУ Козлова уволили из-за отсутствия 15-летнего стажа в сфере права, - Секретариат Денисовой - Цензор.НЕТ 9750
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Я только хотел спросить,-тебя,что ли? Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 5425
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Дежурная команда винторогих высказалась . Теперь люди .
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а як його взагалі призначили на таку посаду без кваліфікації? Судити їх і за грати.
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а як його взагалі призначили на таку посаду без кваліфікації?
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Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 7754
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так длительно это обсуждалось, а оказывается на пустом месте. Проще предоставить сейчас кандидатов с доказанным стажем, а то смазывает на коррупцию
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ей бы написать на увольнение, это не первый промах и как спец она 0. Доказано ее политикой заключенных.
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А где порошенко? Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 5673
Кто за него в ВР будет "кнопку давить"? Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 1672
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аргументация вызывает только гомерический хохот Члена ВККСУ Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу у сфері права, - Секретаріат Денісової - Цензор.НЕТ 9732
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а кто его вообще без стажа в эту контору взял? опять все происходит за зеленые деньги?денисова а ты шо раньше не знала что у него стажа нет? все это наталкивает на мысль что и ты денисова нечестная..... где правда?
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а кто его вообще без стажа в эту контору взял? опять все происходит за зеленые деньги?денисова а ты шо раньше не знала что у него стажа нет? все это наталкивает на мысль что и ты денисова нечестная..... где правда?
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