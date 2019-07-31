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 Суспільство
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Все про:Бердичів (15) Росія (19143) суд (5368) збиток (37)

 Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України

Бердичівський міський суд Житомирської області задовольнив позовну заяву позивачів С. до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", з Російської Федерації на користь кожного з позивачів С. стягнуто моральну шкоду в розмірі 1 866 600 гривень, що еквівалентно 60 000 євро за офіційним курсом Національного банку України.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що їхній син С. загинув унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, а також, з огляду на особливий цинізм, з яким Російською Федерацією порушуються основоположні права й свободи людини в Україні. Через смерть сина позивачі вказують, що втратили сенс життя та віру в майбутнє, постійно відчувають страждання від втрати рідної людини, що не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний соціальний спосіб життя, оскільки постійно перебувають у стресовому стані, що супроводжується періодичними депресіями.

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"Розмір моральної шкоди був встановлений з урахуванням характеру і обсягу завданих їм моральних страждань, істотного порушення конституційних прав С., умисного характеру дій, а також почуття безпорадності та розчарування, які відчувають позивачі роками через неможливість відновити порушені права сина та їх особисті права", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140640
 
   
 Топ коментарі
 
Истец знает, где, например, в Европе у рашки завалялось имущество.
Уже можно в местный суд подавать о взыскании, имея на руках решение другого суда.
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Одному человеку.
А если миллион исков подадут?
Кстати, вы можете образцы документов использовать и тоже в суд подать.
Когда-нибудь снежный ком проблем вырастет, и рашке уже будет не отвертеться.
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А какое-то судно будет в порту стоять. И будут торги - вы мне компенсацию, а я иск забираю...
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Смешно, да им даже на решения ЕСПЧ плевать а уж на районные суды и подавно.
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А чому так мало присудили? Реальніше було б звичайно прописати сумму в керенках.
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Оно совершенно не смешно, ну можешь написать что искы делают их сильнее, что искандеры исков не боятся, а оно уже никуда не денется, и через 50 лет будут взыскивать, аж пока не стянут. Вот так и пойдут по кочкам все их природные богатства
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Им плевать внутри петушатника, а за пределами оного наступают санкции. Животворящие.
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Зеркальных решений у кокшникоголовых на первых лиц Украины полно. Тупиковое решение районного суда которое выполнению не подлежит
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Почин будет когда Рашка по иску заплатит. А сейчас москали это решение знаешь где используют? Подскажу

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Насмешка над Украиной Суд взыскал с РФ 60 тыс. евро за моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией против Украины - Цензор.НЕТ 4675. Моральный ущерб по цене одного внедорожника Суд взыскал с РФ 60 тыс. евро за моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией против Украины - Цензор.НЕТ 4931.
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Одному человеку.
А если миллион исков подадут?
Кстати, вы можете образцы документов использовать и тоже в суд подать.
Когда-нибудь снежный ком проблем вырастет, и рашке уже будет не отвертеться.
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из новости трудно сделать вывод - одному или на всех. Но в любом случае - параша ничего и никому в ближайшее время платить не будет. у питерской подворотни свои понятия
Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України - Цензор.НЕТ 8660
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Будет страдать. Решение суда есть, и оно обязательно к исполнению.
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Ты честно веришь в тобой написанное Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України - Цензор.НЕТ 5908 ? ***** и параша будут выполнять решение суда г. Бердичева Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України - Цензор.НЕТ 2598 ?
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Эт не хамовнический суд, и не киевский окружной, но передать в ЕСПЧ могут, что скореевсего и будет сделано.
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Вот. А теперь поинтересуйся сколько Московия выполнила решений ЕСПЧ и судебных инстанций других стран. Пока ***** не сдохнет и параша не развалиться никто из истцов НИЧЕГО не получит. А развалиться козлостан и подавно ни кто платить не будет
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Да даже в Николаеве или Харькове не будут выполнять решение суда г. Бердичева. Потому как это решение должен сначала подтвердить областной суд, а потом еще Верховный Суд Украины.
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Так можна хоч трильйони відсудити,вони ж платити не будуть.
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В твой родной, с названием, здесь ты прав, ПАРАША.
И ты поц, заплатишь: с пенсии, с социальной защиты, с твоей медицины в общем со всего твоего нижеплинтусного уровня доходяжности.
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Ты как то забыл, что АМКУ наложил штраф по моему 170млрд.грн. И насколько я помню взыскал 90 млн. грн. И Украина при этом покачала российского газа на 100 млрд. дол Если ты, тупорыляй знал как выполняются решения суда в Украине, ты бы не гавкал.
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гавкать и визжать это ваше усрутское свинособачье дело. Каждый ******** с твоей параши получит по заслугам, как долго вы не вы*бывались.
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Какой бред! Ну и что, что суд вынес решение в их пользу?
Да хоть на квинтилион фунтов стерлингов вынесите решение! И что?
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Истец знает, где, например, в Европе у рашки завалялось имущество.
Уже можно в местный суд подавать о взыскании, имея на руках решение другого суда.
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Это дело долгое и дорогое, без всяких гарантий, а европейским адвокатам нужно будет платить и немало.
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А какое-то судно будет в порту стоять. И будут торги - вы мне компенсацию, а я иск забираю...
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мда....Россия не выполняет решения международных судов, а тут какой-то городской....Боже, люди, не позорьте мои подковы...Здесь точно народ уже весь стал притрушенный и невменяемый. срать Россия хотела на эти бумажки. Мир перевернулся напрочь.
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ловите ********* на дорогах своего города с Номерами регистрации РФ - и берите в заложники .... не выплатят сумму - на гиляку кацапа ... по другому не получиться....глаз за глаз зуб за зуб... с выродками цивилизованными методами нельзя ... только насилием против насилия.
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они ловят всех подряд - моряки на службе , пограничники на службе - лазером в глаза светят , обыски в Криму и т.д. и т.п. ... а вы цяцкаетесь ??? даже у них самих на территории ******** суды не работают .... забыли с кем имеем дело ?
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Раз человек живет в Украине, скорее всего у него проукраинские взгляды, и ты предлогаешь его наказать
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Раз человек живет в Украине, скорее всего у него проукраинские взгляды, и ты предлогаешь его наказать
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А они естественно, в ответ, ловить не будут.!?
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А они не ловят ? Павла Гриба на твоей (не факт*) територии ???
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Ловят, и будут в ответку. Не взирая где. Кстати у меня только 0,20 га, Гриба не ловили, ручаюсь.
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Спам, это бессилие и отсутствие интеллекта у того кто спамит.!
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Да не за смерть!
Это возмещение морального ущерба...
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Я так понял, что статью из форумчан прочёл лишь один человек...
В смысле, прочёл - вникнул...
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Ребята, которые пишут, что этот иск не имеет смысла. Очень даже имеет, когда по решению суда у России начнут описывать зарубежные активы.К примеру приходит российский газ в Германию по Северному потоку, а Германия половину денег за газ перечисляет в Украину в счет погашения российского долга. И ничего Россия с этим не поделает.
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Ну да все такие тупые, сколько уже было всяких судов выиграно но речь идет только об аресте активов, акций а о газе, нефти и прочем никогда ни слова.
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А чи подала держава Україна позов до міжнародних судів проти росії за анексію Криму ? Позови бізнесу щодо цього - пам'ятаю, але не пам'ятаю , щоб Україна судилася з росією за втрачені території та майно в Криму..
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Это как собаку отдали... зебилы, вы явно на грубость нарываетесь!
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Давно пора масово позиватись за агресію, вимушеним переселенцям, всим скаліченим війною та сім'ям загиблих!
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Родители потеряли сына. И лайк не поставишь. Земля пухом погибшему, а родителям уважуха, что не сломались и всеми возможными методами пытаются наказать виноватого.
Только думаю, что 60 000 это явно копейки. И хоть жизнь деньгами не оценишь, но такие иски должны быть от миллиона и выше.
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