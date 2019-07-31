 Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", з Російської Федерації на користь кожного з позивачів С. стягнуто моральну шкоду в розмірі 1 866 600 гривень, що еквівалентно 60 000 євро за офіційним курсом Національного банку України.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що їхній син С. загинув унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, а також, з огляду на особливий цинізм, з яким Російською Федерацією порушуються основоположні права й свободи людини в Україні. Через смерть сина позивачі вказують, що втратили сенс життя та віру в майбутнє, постійно відчувають страждання від втрати рідної людини, що не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний соціальний спосіб життя, оскільки постійно перебувають у стресовому стані, що супроводжується періодичними депресіями.

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"Розмір моральної шкоди був встановлений з урахуванням характеру і обсягу завданих їм моральних страждань, істотного порушення конституційних прав С., умисного характеру дій, а також почуття безпорадності та розчарування, які відчувають позивачі роками через неможливість відновити порушені права сина та їх особисті права", - йдеться в повідомленні.