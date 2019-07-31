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Все про:Оліфер (166) розмінування (217) Тристороння контактна група (119) Станиця Луганська (26)

 З 1 серпня почнеться розмінування навколо моста в Станиці Луганській, про це домовилися в Мінську, - Оліфер

Тристороння контактна група домовилася про те, що від завтра почнеться розмінування територій, прилеглих до моста в Станиці Луганській.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської має бути одночасним та дзеркальним", - написала Оліфер.

За її словами, ТКГ констатувала збереження загалом режиму тиші на Донбасі.

"Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається. За цей період не було жертв серед мирних мешканців. Разом з тим не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО", - зазначила речниця Кучми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер

"У гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей. Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих. У підгрупі із соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу", - додала вона.

З 1 серпня почнеться розмінування навколо моста в Станиці Луганській, про це домовилися в Мінську, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140639
 
 
 Топ коментарі
 
По всьому видно, що це буде національною ідеєю на наступні 5 років. Стройка століття.
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Нафіга? Лугандони кажуть щоб бендер там не було.
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Все закінчиться втратою Станиці Луганської, та частини луганської області.
Винен буда "гнусний шикаладний барига! і лохи у це віритимуть свято, бо єврей Дубінський по Г+Г таке сказав.
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По всьому видно, що це буде національною ідеєю на наступні 5 років. Стройка століття.
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Нужно оставиь после себя что-то запоминающееся. Сеня стену оставил, зеля - мост.
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Ну я так понимаю не зря кацапы стягивает к границе тяжёлое вооружение, танки и бтры. Им как раз мост и не помешает. Если у Украины есть проклятие, то его фамилия Кучма...
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Спокуха, поручик! этот мостик будут строить долго-долго. Никакой идиот не рассчитывает, на годы вперед. Даже идиот из генштаба Дыры.
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Проклятие украины - её граждане, которые раз за разом заводят во все органы власти отбитых мудаков.
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Ну то, что сотворил Кучма, такого зла и вреда ни одна падла ещё не причинил, даже Вовик из Кремля....
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Ну Кучма как то не вчера появился, а 25 лет назад. Я имею ввиду во власти и политике.
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Согласен! Тогда, всё будет точно по прогнозу моего капитана-пакистанца, который 12.05.2014, отказал мне в замене, отменно объяснив, что ЭТО у нас на 10 лет, как минимум.
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Нафіга? Лугандони кажуть щоб бендер там не було.
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Та... брось. Всё фигня, с этой затеей. Она воняет, с самого начала. Знаешь, что это? Это замена базара о миротворцах, которые уже вот-вот... Такая хрень! Аж противно, от тупой идеи. Изначально тупой.
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Все закінчиться втратою Станиці Луганської, та частини луганської області.
Винен буда "гнусний шикаладний барига! і лохи у це віритимуть свято, бо єврей Дубінський по Г+Г таке сказав.
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п"дарас путин расх"ячил весь донбас, пусть он его и восстанавливает, и репарации платит.
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Так скоро и "забор яценюка" разберут!
Это - "зрада"!
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Готуємося до повернення Донбасу на умовах республіки та федералізації України як Кремль вимагає.

Один плюс- після бесіди ПрезЕдента з ****** в обмін на відведення військ від Станиці Луганської росіяни повернули собаку з буксиру ;Яни Капу;.

Гадаю, якщо відвести ВСУ під Львів, ще і когось з моряків відпустять.
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Никакого моста с лугандоном. Никаких переправ и дорог. Только минные поля, заборы под током, и побольше вооружения вдоль всей границы. Обустраивать подъездные пути для путинской техники - идиотизм и самоубийство. Клоуна пора переизбирать - напрезидентствовался , хватит уже...Пока не угробил страну и всех нас...
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Вообще то он реализовывает взятые обязательства еще в 2016 году Пэдрой.
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Сталин тоже приказал разминировать границу СССР перед нападением Гитлера.
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