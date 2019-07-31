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 Політика України, За кордоном
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Все про:Північний потік (350) Сенат США (104)

 Комітет сенату США проголосував за санкції проти "Північного потоку-2"

Комітет сенату США з міжнародних справ схвалив введення санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

На сайті комітету зазначається, що таке питання дійсно було на порядку денному, проте жодного документа з рішенням у публічному доступі поки не розмістили.

Законопроєкт, що пропонує обмежувальні заходи, представив республіканець із Техасу Тед Круз і демократ із Нью-Гемпшира Джинн Шейхін. За ухвалення документа проголосували 20 членів комітету, двоє висловилися проти.

Після голосування законопроєкт розгляне Сенат і Палата представників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140638
 
   
 Топ коментарі
 
И по Скрипалям санкции не откладывайте в долгий ящик.
Из рашки уже звоночки тревожные поступают: бабла уже, видать, совсем в обрез.
Забили болт на пожары в Сибири - а там корит уже площадь, как территория Нидерландов.
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Там жахи . А им главное" помощь" Сирии и Украине
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на коленях и копыта вырастут у кацапов от санкций
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Что то сильно долго. Так не только построят СП 2, но и СП 3 тоже....
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Швейцарская «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG подает в суд на власти Евросоюза.

Как сообщает Reuters cо ссылкой на релиз компании, оставшейся единственным собственником и оператором второй ветки «Северного потока», она намерена добиваться отмены поправок к газовой директиве Евросоюза, которые сломали схему работы проекта, запретив «Газпрому» использовать более 50% мощности трубы. Хотя российские власти в лице Минэнерго и топ-менеджеров «Газпрома» продолжают публично декларировать, что для Nord Stream 2 нет никаких угроз, оператор проекта считает их более чем реальными.
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Ну и что. Подать в суд это как то одно. Выиграть это как то совершенно другое... Насколько я читал Газпром использует трубу больше, чем на 100%
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Ага, на 120% Комітет сенату США проголосував за санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 474 Как можно использовать трубу больше, чем на 100%? С головой все хорошо или случайно зомбоящика пересмотрел?
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Поясняю немного теории магистральных трубопроводов. Расчётный запас проносится минимум в 1,5 раза рабочего давления. Рабочее давление 120 атмосфера. Расчётная прокачка СП 2 55 млрд. куб в год. Повысить давление РФ покачала около 60 млрд куб. Понятно?
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И по Скрипалям санкции не откладывайте в долгий ящик.
Из рашки уже звоночки тревожные поступают: бабла уже, видать, совсем в обрез.
Забили болт на пожары в Сибири - а там корит уже площадь, как территория Нидерландов.
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Там жахи . А им главное" помощь" Сирии и Украине
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Ты нам, москалям, зубы не заговаривай, признавайся, что там на Украине уже натворили? А то что горит, то и из окна хорошо видно, и чё?
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Лучшая новость,за последние два года,рашканы в экстазе,на срамблере вата черным дымом пердит))))))ых-ых-ых
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Без политики и поддержки какой либо страны, США пробивает свои интересы. (В данном случае, свой газ в Европу). И им пох. Где, кто и сколько гибнет людей.
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И ты конечно, даешь голову на отруб, что санкции только ради Украины. И без выгоды для США? Попутно, сколько классов?
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дебиленыш, на рашу вообще нужно наложить эмбарго на покупку газа и нефти за ее поведение. та же германия платит миллиарды раше за газ и не платит взносы в нато , которое оберегает германию от раши, идиотизм
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Им не пох. США не хотят получить марионеток на газовых нитках.
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Марионетки на трубе, это кто?
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Цитируй точно: "на газовых нитках".. Бундесрепублик в первую очередь.
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А ты чья тварь? Только не говори что Божья!
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Не вот и чудненько! Чем больше "животворящих" санкций, тем меньше будет денег у паРаши чтобы финансировать даунбасян и пр. войнушки.
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