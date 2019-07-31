 Комітет сенату США проголосував за санкції проти "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

На сайті комітету зазначається, що таке питання дійсно було на порядку денному, проте жодного документа з рішенням у публічному доступі поки не розмістили.

Законопроєкт, що пропонує обмежувальні заходи, представив республіканець із Техасу Тед Круз і демократ із Нью-Гемпшира Джинн Шейхін. За ухвалення документа проголосували 20 членів комітету, двоє висловилися проти.

Після голосування законопроєкт розгляне Сенат і Палата представників.

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