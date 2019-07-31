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Все про:Львівщина (915) спирт (137) ДФС (2279)

 Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області вилучили з незаконного обігу велику партію спирту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У межах проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на території області здійснюється незаконне перевезення спирту.

За результатами огляду автомобіля Mersedes Sprinter під керуванням місцевого жителя в цьому транспортному засобі виявлено 4 тис. 560 літрів необлікованого спирту, розлитого в пластмасову тару орієнтовною вартістю 1,1 млн грн.

Зазначений спирт описано, вилучено та передано на відповідальне зберігання.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 204 КК України.

Тривають слідчі дії.

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Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області 01
Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140635
 
 
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де можно записаться в Партию неучтенного спирта? Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області - Цензор.НЕТ 6735
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Была когда-то Партия любителей пива. Вот, добухались до Партии неучтенного спирта.
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то слабая была партия... ниже проходного был процент крепости... А эта, по всем показателям - зачотная Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області - Цензор.НЕТ 2635
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Не знал что у нас есть партия неучтенного спирта. Я бы за не проголосовал.
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Это ж сикока водочки по 30 гривен за бутылку (с понтом вынесли с завода) лишатся наши пересични
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