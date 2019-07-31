 Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.
"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що загалом на позачергових виборах народних депутатів України за мажоритарними округами обирали 199 парламентарів.
Об этом сообщили источники Depo.ua в Офисе президента. По словам источников, есть информация, что некоторых новоиспеченных мажоритарщиков пытаются купить - цены стартуют от $40 тысяч в месяц, а $300-500 тысяч дают за вхождение в депутатскую группу.
Подозревают в этом самых богатых людей Украины, олигархов и влиятельных "денежных мешков", которые не смогли завести свои партии в ВР. В Офисе президента пока не знают, как избежать ситуации с формированием групп влияния олигархов в новой Верховной Раде. Тот же Коломойский провел не менее 50 депутатов под брендом "Слуги народа".
не ображайте їх--це слуги
Результат бил известен?
І взагалі: чим ви, зебіли, незадоволені? Ну виграв клоун - тож підстрибуйте на ЗЕленій травичці, пускайте мильні бульбашки, кричіть "Усьо будєт кривбас!". А замість цього ви тут жовчю блюєтесь.
(*) - такого обкуреного афро я колись давно бачив Нью Йорку. Прикольний був мен.