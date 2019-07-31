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 Політика України
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Все про:підрахунок (13) ЦВК (761)

 Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними

На вечірньому засіданні 31 липня Центральна виборча комісія приймала протоколи окружкомів і визнала обраними нардепів, які перемогли на виборах у 50 мажоритарних округах.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що загалом на позачергових виборах народних депутатів України за мажоритарними округами обирали 199 парламентарів.

Читайте: ЦВК зареєструвала ще 49 переможців виборів депутатами - загалом їх уже 84

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140625
 
 
 Топ коментарі
 
В СН - 254 депутатів в новообраній Раді, в ПЄСу - 25.. Різниця - більш ніж в 10-ть разів.. А прихильники петі на тутешньому форумі щось верещать про "клована-наркомана" .. Блазень не Володимир, блазень- петя, котрий з таким розгромом програв і президентські, і парламентські вибори людині, котра жодного дня не була в політиці.. Петіним прихильникам тільки й те залищається, що репетувати й біснуватися в безсильній люті на тутешньому форумі, насолоджуватись фотожабами Цензора та шалено аплодувати графоманським потугам Васі Рибнікова..
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осталось сдать икзамины в Трускавце Уже 134 нардепа-мажоритарщика признаны избранными - Цензор.НЕТ 7272
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Ви дуже багато хочете від порохосрані, ви хочете щоб божевільні визнали, що вони божевільні, до цих пір ще не разу в психіатричній практиці такого не відбувалося. Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 2771
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осталось сдать икзамины в Трускавце Уже 134 нардепа-мажоритарщика признаны избранными - Цензор.НЕТ 7272
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На экзамены уже не успеют. Успеют только сдать анализы. Да и то в "Евролабе". Уже 134 нардепа-мажоритарщика признаны избранными - Цензор.НЕТ 1308
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Обучение в Трускавце для народных депутатов из "Слуг народа" является не просто "тимбилдингом" и повышением квалификации, а организовано еще и для того, чтобы убрать хотя бы на время партийцев подальше от попыток их купить

Об этом сообщили источники Depo.ua в Офисе президента. По словам источников, есть информация, что некоторых новоиспеченных мажоритарщиков пытаются купить - цены стартуют от $40 тысяч в месяц, а $300-500 тысяч дают за вхождение в депутатскую группу.
Подозревают в этом самых богатых людей Украины, олигархов и влиятельных "денежных мешков", которые не смогли завести свои партии в ВР. В Офисе президента пока не знают, как избежать ситуации с формированием групп влияния олигархов в новой Верховной Раде. Тот же Коломойский провел не менее 50 депутатов под брендом "Слуги народа".
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бедолаги... искушение велико, конечно... Но то фигня.. рано или поздно будут проданы и куплены Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 7036
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Є така історія, але за деякими джерелами їх вже купили і СН не має більшості. Ціни купівлі у цій статті майже правильні.
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Ці кловуни не вміють працювати, хоча якось їх використають.
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Можно спокойно открывать заседание новой Рады. Остальные подтянутся...
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вони о странє думать будут Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 4756
не ображайте їх--це слуги Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 4756
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А , чого всіх Трускавець завезли?
Результат бил известен?
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Достатньо було відвезти і якоїсь Гарбузівки.
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В СН - 254 депутатів в новообраній Раді, в ПЄСу - 25.. Різниця - більш ніж в 10-ть разів.. А прихильники петі на тутешньому форумі щось верещать про "клована-наркомана" .. Блазень не Володимир, блазень- петя, котрий з таким розгромом програв і президентські, і парламентські вибори людині, котра жодного дня не була в політиці.. Петіним прихильникам тільки й те залищається, що репетувати й біснуватися в безсильній люті на тутешньому форумі, насолоджуватись фотожабами Цензора та шалено аплодувати графоманським потугам Васі Рибнікова..
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Ви дуже багато хочете від порохосрані, ви хочете щоб божевільні визнали, що вони божевільні, до цих пір ще не разу в психіатричній практиці такого не відбувалося. Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 2771
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Єдине , що я від них хочу - щоб менше паскудили й брехали на тутешньому форумі..
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вы правильно написали-которые ни разу не были....тогда чего вдруг стали. Просто фотографу захотелось министром культуры быть а безработной писать кодекс труда. Так у кого диагнозы круче. Короче месть Бени подалась в виде холодного и тупого сброда и вам не Уря кричать а думать-Что Делать
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Здесь о бене никто не заикался. О нём верещите только вы.
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странно именно от него 50 депутатов приплыло. Читайте Цензор,
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За сегодня нет такой новости. Дайте сноску. Сплетни не принимаются.
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Мародьор - політичний труп.. Скавунчать шакали Табакі, вважаючи що Мародьор то Шер-Хан, а не обідраний кіт Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними - Цензор.НЕТ 3609
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Розумієш, 73 санітарки та прибиральниці ніколи не замінять ОДНОГО лікаря. Ось із цим живи.
І взагалі: чим ви, зебіли, незадоволені? Ну виграв клоун - тож підстрибуйте на ЗЕленій травичці, пускайте мильні бульбашки, кричіть "Усьо будєт кривбас!". А замість цього ви тут жовчю блюєтесь.
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А блюються зебіли тому, що відчувають чи розуміють швидкий злив їхнього лідера. Після того, як його виженуть їм у черговий раз прийдеться міняти ніки чи знаходити виправдання🧐
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А ще психіатри кажуть що місяців за шість "лубофф" зомбіків до клоуна зміниться на екстремальну ненависть. Це закони психології.
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Що буде - ми не знаємо, але ми добре знаємо- що було.. Як на мене, саме брехливий та злодійкуватий прибиральник, одягнувши халат лікаря - намагався лікувати Україну минулі п'ять років, при цьому - його рученята несамовито шастали як в бюджеті України, так і в кишенях та гаманцях кожного українця.. Добре , що українці його прогнали - інакше б заморив Україну..
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Повторюю: чим зебіли незадоволені? Тим що на прохання <<Call me "Mister" (*)>> їм відповідають "Fucking shit"?
(*) - такого обкуреного афро я колись давно бачив Нью Йорку. Прикольний був мен.
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Я же избранный, нет ты посланный. До Нового года посмотрим. Хотя если честно, за 28 лет все это з.......ло.
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Жизнь начнётся только тогда, когда свадебные фотографы начнут принимать законы!
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Залишилось тепер зламати стару недіючу систему, і буде все поломане. Шкода, що будувати нікому.
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Звичайно, що вже почали ломати. Але будувати не будуть, бо не довіряють "будівельникам".
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