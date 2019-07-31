 У поліції вважають хуліганством акцію протесту в річницю вбивства Гандзюк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.

"Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської обласної державної адміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами", - йдеться в повідомленні поліції.

Інформацію про події внесли в журнали Єдиного обліку Херсонського відділу і Корабельного відділення поліції.

"Дії мітингувальників поліція кваліфікує, як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхніх дій", - додали в поліції.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Херсоні активісти провели акцію з метою нагадати про вбивство в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк, яке сталося рівно рік тому і замовників якого досі не встановлено.

На акцію прийшли друзі Катерини Гандзюк та її батько. Учасники акції протестували біля будівлі головного управління Нацполіції в Херсонській області, будинків фігурантів справи про вбивство Гандзюк Павловського і Рищука. Також вони побували біля будівлі Херсонської облради, заступником голови якої є ще один імовірний замовник убивства - Мангер. Завершилася акція біля будівлі міськради.

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