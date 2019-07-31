 У поліції вважають хуліганством акцію протесту в річницю вбивства Гандзюк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.
"Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської обласної державної адміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами", - йдеться в повідомленні поліції.
Інформацію про події внесли в журнали Єдиного обліку Херсонського відділу і Корабельного відділення поліції.
"Дії мітингувальників поліція кваліфікує, як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхніх дій", - додали в поліції.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Херсоні активісти провели акцію з метою нагадати про вбивство в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк, яке сталося рівно рік тому і замовників якого досі не встановлено.
На акцію прийшли друзі Катерини Гандзюк та її батько. Учасники акції протестували біля будівлі головного управління Нацполіції в Херсонській області, будинків фігурантів справи про вбивство Гандзюк Павловського і Рищука. Також вони побували біля будівлі Херсонської облради, заступником голови якої є ще один імовірний замовник убивства - Мангер. Завершилася акція біля будівлі міськради.
Злочинці, незалежно від їх статусу - мають відповідати за скоєне!
"У причетності до її вбивства підозрюють членів БПП - голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука, тимчасово відстороненого від посади".
"Спасибо, родная полиция, что не побили, как в Москве !"
Дізнаєшся багато нового про різних керівників нашої мусарні. Ким вони є насправді, чим живуть і дихають. Не пожалкуєш.
А чо він за "Пороха" нічо не каже?
А за Гелетея - каже багато. І "Порох" не міг не знати яку **** він призначає міністром.
знакомые мусорские тенденции в оценке мирных собраний(
але, Николаев, это о вас !
Сиди в Бундесе і не патякай.
Но на Небе все видно, и каждый кто голосовал за Зе несет часть ответственности за убийство Екатерины.
Сам министр ...
Хоча, з іншого боку, останнім часом аваківці заслуговують того, щоб їх ногами виносили ...
1. Может не протест, а действия людей были квалифицированы как хулиганство?
2. Может не всех по статье хулиганство, а только тех, кто разрисовывал стены?
3. Когда начнете наконец думать куда ваши налоги идут, а не: "Ну и хер с ним, что Петя и КО наворовали, проголосуем за них ещё раз", поймете, что разрисованные стены и т.д. восстанавливаются за счет ваших же налогов.
Я помню 1 декабря на Майдане, когда начали гнать ментов и коммунальщиков с площади, сразу же нашлись кретины без мозгов, которые начали разрисовывать коммунальную технику, за что сразу же получили по шапке от трезво мыслящих людей, т.к. это все их налоги.
И вот эти разрисовки всегда были статьёй "хулиганство". Но на цензоре решили из этого сделать целое событие, особенно в комментариях.
4. Не напомните, кто проводил реформу полиции, что кроме патрульных полицейских не изменилось ничего и вся старая гвардия осталась на местах?
И конечно, же как пришел президент "боженька" Зеленский все сразу должно стать чудненько, он один сразу все поменяет... "де*илы б*ять!" © А при Великом Петре - реформаторе, ни разу таких вещей не было... ни ни ни...
P.S. Большинство тут просто убогие... мне вас жаль.
Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.