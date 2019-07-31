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Все про:Нацполіція (7948) протест (945) Херсон (252) хуліганство (138) Гандзюк (347)

 У поліції вважають хуліганством акцію протесту в річницю вбивства Гандзюк

Поліція Херсонської області кваліфікує дії активістів, які влаштували в річницю вбивства Катерини Гандзюк акцію протесту, як хуліганство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.

"Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської обласної державної адміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами", - йдеться в повідомленні поліції.

Інформацію про події внесли в журнали Єдиного обліку Херсонського відділу і Корабельного відділення поліції.

"Дії мітингувальників поліція кваліфікує, як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхніх дій", - додали в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми продовжуватимемо боротьбу всупереч нашому найдемократичнішому КПК України", - Аброськін пообіцяв знайти і покарати винних у вбивстві Гандзюк та Олешка

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в Херсоні активісти провели акцію з метою нагадати про вбивство в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк, яке сталося рівно рік тому і замовників якого досі не встановлено.

На акцію прийшли друзі Катерини Гандзюк та її батько. Учасники акції протестували біля будівлі головного управління Нацполіції в Херсонській області, будинків фігурантів справи про вбивство Гандзюк Павловського і Рищука. Також вони побували біля будівлі Херсонської облради, заступником голови якої є ще один імовірний замовник убивства - Мангер. Завершилася акція біля будівлі міськради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Потрібно дати п#зди ... побити. Чи руку зламати, чи ногу", - журналісти повністю реконструювали підготовку нападу на Гандзюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140622
 
 
 Топ коментарі
 
Добро пожаловать на расею, спасибо наркоботам.
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В полиции сочли хулиганством акцию протеста в годовщину убийства Гандзюк
знакомые мусорские тенденции в оценке мирных собраний(
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Добро пожаловать на расею, спасибо наркоботам.
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Коли при сивій свині АТОшників під ВР мусора били і на коліна ставили, це що було, порохоскот? расєя, Бєларусь, КНДР?
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Полиция -это скоты были и есть и Авакова нужно гнать из МВД, он ничего не поменял. Нашли хулиганов. А судьи,которые дали убийцам 6 лет не хулиганы, они не потворствуют убийствам в стране, они не плодят убийства, они не считают жизнь людей копейкой? За групповое заказное убийство такие сроки -это ужас. Почему не пересматривают дела этих коррумпированных судей? Почему эти судьи безнаказаны? Почему у нас судьи творят что хотят и их никто не привлекает?!
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Ларко, то знач скоти-менти обмалювли будинки, попортили надписами чиюсь власність? тепер власнику купляй миючі, наймай того, хто почисте. чи ти сама то все почистиш?
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зебіл, а нічо, що Катю Гандзюк вбивали такі ж самі АТОшники? А нічо, що Пугачов - також АТОшник? А нічо, що АТОшники Гуменюк і Крайняк відбрали життя в чотирьох нацгвардійців (31.08.14р.), і покалічили з десяток?
Злочинці, незалежно від їх статусу - мають відповідати за скоєне!
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Василю чого ви рівняєтесь на сивочолого ? Ваш зєлєбєня повинен бути кращим за шоколадного ! Але він явно не кращий, то якого хрєна ви дурні за нього голосували ? Щоб всім керував бєня ? Кажете вже покращєло ?
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не за Зе голосували, а за мрію, кожен за свою.
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ЗЕскот ,так ты голосовал ,чтобы при 🤡🤢, этого безобразия не повторялось,а все по-старому ? Это божья роса ?
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Так, гниди. Ви це зробили разом.
"У причетності до її вбивства підозрюють членів БПП - голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука, тимчасово відстороненого від посади".
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ответим дружно:
"Спасибо, родная полиция, что не побили, как в Москве !"
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Подивись в ютубі інтерв'ю київського бандіта Льоні Ройтмана Сєвє Каплану.
Дізнаєшся багато нового про різних керівників нашої мусарні. Ким вони є насправді, чим живуть і дихають. Не пожалкуєш.
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Одеського.
А чо він за "Пороха" нічо не каже?
А за Гелетея - каже багато. І "Порох" не міг не знати яку **** він призначає міністром.
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а як ваш коментар стосується до ************ дій (обмалювання стін - порча чієїсь власності) мітингуючіх. у вас виходить так - нам насрали, насерем у відповідь, і не важливо, що не тим.
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В полиции сочли хулиганством акцию протеста в годовщину убийства Гандзюк
знакомые мусорские тенденции в оценке мирных собраний(
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а нехер бьіло обгаживать здания и шашки палить. не собрание людей хулиганство, а их действия.
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нужно было спеть "Харе Кришна..." и пританцовывая разойтись ?
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Справедливости ради - тут за фаеры и вандализм их упаковали бы быстро и жестко. И о причинах протеста стали спрашивать бы уже в суде.
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есть разньіе видьі вандализма. и от фаеров никто не пострадал. но могут пострадать в следующий раз.
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они по другому потанцевали - по стенам краской.
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Мусарня должна бьіть обосцана по умолчанию. Так што ничего страшного не произошло.
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не произошло, но есть закон и они его применили. при чем не без оснований. народ не поймешь, не приминяют закон - плохие, применяют - тоже плохие. дали повод, тепер начувайтесь.
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То что заказчика не нашли - это по их мнению не непрофессионализм,не взяточничество,не покрывательство преступника,а выражение протеста против этого - это *** нарушение закона,мрази.
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а кто говорит о незаконности самого митинга? никто. речь о хулиганских действиях его сопровождающих - порча имущества краской. или они потом все смоют тоже сами как и нанасели?
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Ну, Зеля так и говорил: "Николаев - это самый бандитский город!"
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а еще он говорил: "как вы живете в этой ср... "

але, Николаев, это о вас !
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Зебенята, це вже звернення до вашого боха.
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Не упомяни имя его всуе . Однозначно хулиганство граничащее с ересью .
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А "Його" це хто? Майстер Йода шолі? Ти опечатався просто.
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Для ЗЕ, патриот, как минимум хулиган!)))
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сие изречение сюда точно не подходит. потому что не дебоширили б никто б не квалифицировал как хулиганство.
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В Рівному двоє з плакатами проти ЗЕ теж видно ********** .
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є, вони не **********. вони ж будинки не розмальовували і шашки не палили.
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но все равно злостные правонарушители против зельоной демократии
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так а зачем тьі их сюда приплел? аби ляпнуть?
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Юпи, лучше добавь води ...
Сиди в Бундесе і не патякай.
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шо мне делать, я и без тебя умника знаю. иди учи законьі.
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А когда нацжены перед АП беспредельничали не сочли
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При Порошенко - справедливые требования народа, при Зе - хулиганство. Наголосовали!
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ну а что тогда "разрисовка зданий" как не хулиганство? порча имущества статья.
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Если предыдущую власть травили все кому не лень за всё, то новую которая делает тоже самое, все избиратели новой власти получают от этого оргазм, я подозреваю что они не совсем здоровы. Только не понятно это рецедив или общее ухудшение состояния здоровья народа.
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где оргазм? речь идет о законности действий, а тьі сюда власть плетешь. закон нетленен. только страна тупьіх совков больше чем приплести власть - на более не способна.
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а закон каже, що ходіть на мінги, тільки не гадьте іншим.
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Ну это верх цинизма! Чтоб ты написал если бы у пороха это назвали хулиганством и чтоб не гадили другим. У поліції вважають хуліганством акцію протесту в річницю вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 5334
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при чому тут порох? при пороху не було закону про приватну власність і її порчу?
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і як це відноситься до діла? аа, от цього висєра у тебе твоє Я крутішає?
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Вот только непонятно почему не в футболках с логотипом "Зе!" ?
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Ну естественно! Убили врага Зеленского, которая могла существенно попортить им результаты выборов в этом регионе. Обыграли это убийство против Порошенка. А сейчас , когда власть захвачена можно и расходится.
Но на Небе все видно, и каждый кто голосовал за Зе несет часть ответственности за убийство Екатерины.
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Только с такой головой петекантропы, других нет по природе.
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А почему пропали Нац. дружины Авакова с лозунгами , "Кто заказал Гондзюк"? В Сети много информации, где Катерина выступала против Зеленского.
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ну как же не обсуждается, сей дятел настучал на клаве ШОТО. пусть обьяснит ШО.
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Якби поліція ловила вбивць проукраїнських активістів,Небесної Сотні,Героїв війни з Казластаном то поліція була б поліцією,а не мусорами і протестних акцій не було б.
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запустили, попускали довго, тепер тре наново виховувати. он росіяни запустили так запустили.
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Мусора вбили патріотів:Сашка Білого і Лісника,мусора ставили на коліна під АП тих хто захищав Україну.
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мусора заставили мітингуючих обгадить будинки надписами?
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а, акцію провели мусора у цивільному?
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Мені чомусь здається, що ці "актівісти" і провокатори з ФСБ - одного поля вовчі ягоди...
Хоча, з іншого боку, останнім часом аваківці заслуговують того, щоб їх ногами виносили ...
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МВД не разгонять - а убивать их всех нужно...
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чудний народ, чи тупий: для Зе рахують порушені закони. за собою не хочуть. Обмалювали будинки - попортили чиюсь власніть, і так і нада. А Зе винуватий. (я не за Зе, єслі шо, а за правильність розвитку післясовкового розуму).
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Это не хулиганство, а оценка деятельности следственных органов, в том числе и полиции, за саботаж громких дел.
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митинг - оцека, да. но не порча имущества (стен зданий) крской. или они здание виновьіх разрисовали?
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Все, что нужно знать о комментаторах цензора и журналистах пишущих статью.
1. Может не протест, а действия людей были квалифицированы как хулиганство?
2. Может не всех по статье хулиганство, а только тех, кто разрисовывал стены?
3. Когда начнете наконец думать куда ваши налоги идут, а не: "Ну и хер с ним, что Петя и КО наворовали, проголосуем за них ещё раз", поймете, что разрисованные стены и т.д. восстанавливаются за счет ваших же налогов.
Я помню 1 декабря на Майдане, когда начали гнать ментов и коммунальщиков с площади, сразу же нашлись кретины без мозгов, которые начали разрисовывать коммунальную технику, за что сразу же получили по шапке от трезво мыслящих людей, т.к. это все их налоги.
И вот эти разрисовки всегда были статьёй "хулиганство". Но на цензоре решили из этого сделать целое событие, особенно в комментариях.
4. Не напомните, кто проводил реформу полиции, что кроме патрульных полицейских не изменилось ничего и вся старая гвардия осталась на местах?
И конечно, же как пришел президент "боженька" Зеленский все сразу должно стать чудненько, он один сразу все поменяет... "де*илы б*ять!" © А при Великом Петре - реформаторе, ни разу таких вещей не было... ни ни ни...
P.S. Большинство тут просто убогие... мне вас жаль.
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Скоро и у нас да зелебобы?

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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перечень беспорядков есть? а у нас есть. и єто отличительная черта нас от них.
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ОФФтоп: чого цензор порушує закон україни про державну мову- при пошуку і відкриванні сайту за законом повинна по замовчуванню грузитись україномовна версія сайту, а грузиться російськомовна. у той же час пошук надає варіан "цензор.нет українською", чого бути не може при виконанні новоспеченого закону. це пошук повинен видавати "цензор.нет на русском". а у нас як завжди портками нагору.
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