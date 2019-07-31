 Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ

Такі відомості надала Державна прикордонна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"У період із 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018-го зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетину державного кордону громадянами України на виїзд з України, зокрема на українсько-польській ділянці кордону зафіксовано 46,5 мільйона таких фактів", - розповіли в ДПСУ.
Нагадаємо, 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. За наступні два роки українські громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС.
чего не скажешь про Киев
тебя в Вену никто не приглашает !
там кава по 6 евро.
хлебай свой напиток эрзаз-кофе "ЗЕдоровье" под "смешные" передачи на Г+Г
выпью там бесплатной водички из крана за твое подорванное психическое здоровье !
а его сподручный Омелян запустил лоукосты !!!
будь проклята Кровавая Хунта Мародера !!!!
кстати, напомните мне, что сделал за 100 ЗЕлеьонка,
кроме как погонять чертей и пополоскать красные труселя
Ще почніть писати на заборах ПЕЦЯ ВЄРНІСЬ. ))))))
Проте достатньо від'їхати від України в сторону Заходу, як жахлива різниця одразу ріже очі...
Різниця в рази.
А до Пеці, нас грабувала гебистко-комсомольська номенклатура і "старшой брат".
В среднем Вася и Петр Иванович были за год 5 раз заграницей каждый.
Может потому что у него нет Пётра Ивановича, который платит ему мизерную з/пл, а остальное забирает себе
До Зе
Впрочем кому я объясняю, пебилу со справкой
оно заложено у зебеней уже на генетическом уровне
маги и волшебники из телефункена Г+Г закодировали довбней так, что
даже в третьем поколении младенец из семьи зедовбиков будет рождаться с криком "Проклятый Мародер !!!!"
народа ласкает слух.
Для этого нужно было
пинков не более двух.
Сейчас воровская элита,
и их лакейская свита
Воют: "эх, как было сыто,
зачем чернь забрала корыта!?".
А летом раз в год почти все украинцы за границей, кого знаю, обязательно мотаются в Украину
..
Что у нас осталось незамеченным - так это скрытая, но бурная радость по поводу успехов харьковского аэропорта в ближайшем крупном пригороде Ха.
Речь идёт о Белгороде.
Я уже как-то писал, что белгородцы, не особо афишируя, повадились летать через Харьков по Европам. Недавно я читал презабавный тред, где белгородская публика обсуждала открытие рейса Харьков - Париж. Суть сводилась к вопросу «сильно ли лютуют при досмотре на украинской границе?». Т.е., никаких подколов, никаких воплей по поводу майдаунов и хунты - чисто прикладной интерес: как себя вести, какие документы, что говорить, советы бывалых и т.д. Позабавили реплики из серии «а если я знаю мову - лучше говорить на мове?».
Нюанс в том, что белгородский аэропорт принимает в сутки порядка 9 рейсов, а харьковский - 12-15. Вроде как и не сильно больше. Однако 2/3 рейсов из Белгорода - в Москву. Дальше начинаются одиночные вкрапления - Анталья, Питер, Сочи, Калининград, Симферополь… Для особых ценителей - Норильск и Сургут.
В Харькове ассортимент кардинально отличается. Париж, Рим, Барселона, Вена, Стамбул, Варшава/Краков/Гданьск/Вроцлав/Катовице, Баку, Кутаиси, Бейрут, Тель-Авив, Дортмунд. Не считая Киева/Одессы/Минска. Ну, и всяких анталий, шармов, ларнак, при маячащем на горизонте Лондоне.
Сличение надписей на табло аэропорта предельно наглядно показывает, кто тут Европа, а кто - нет. По сравнению с 2015 годом - просто запредельный прорыв.
Мне кажется, что эти факты недостаточно транслируются. Что в Украине, что - на Россию. Потому что через границу движется масса людей. Зазывалы на маршрутку в Белгород - первые, кто встречает экспрессы из Киева на вокзале. Уже есть небольшая прослойка людей, которой просто выгодно, чтобы в Харькове все было благополучно. Поэтому что иметь под боком границу с приличной страной - это хороший бонус.
Естественно россияне вслух об этом никогда не сознаются. Но кристаллизировать эту мысль в их головах необходимо.
Поэтому особи, которые пытаются сбить SkyUp, должны гореть в аду).
Алексей Копытько