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Все про:Держприкордонслужба (2187) кордон (1318) безвізовий режим (782)

 Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ

У період із 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018-го зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетину українцями державного кордону на виїзд.

Такі відомості надала Державна прикордонна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"У період із 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018-го зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетину державного кордону громадянами України на виїзд з України, зокрема на українсько-польській ділянці кордону зафіксовано 46,5 мільйона таких фактів", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. За наступні два роки українські громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних загроз для безвізового режиму між Україною та ЄС немає, - Мінгареллі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140619
 
 
 Топ коментарі
 
"Проклятый" Порох сделал безвиз !!!!!!

а его сподручный Омелян запустил лоукосты !!!

будь проклята Кровавая Хунта Мародера !!!! Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8419

кстати, напомните мне, что сделал за 100 ЗЕлеьонка,
кроме как погонять чертей и пополоскать красные труселя
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Привет, машенька! Шо такая злая? Стринги жмут? Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7441
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Ух ты, наверное в Вене уже выпита вся местная кава по 6 евро за чашку.
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В Вене, кстати. есть также бесплатная водичка из крана прямо посреди центральных туристических улиц.

чего не скажешь про Киев
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В Вене много чего есть , что винторогим противопоказано .
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ну так и не ездий!
тебя в Вену никто не приглашает ! Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6248

там кава по 6 евро.
хлебай свой напиток эрзаз-кофе "ЗЕдоровье" под "смешные" передачи на Г+Г Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6248
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Венский бал с женой я точно не посещу , сына в раду не отправлю , воровать у бойцов на продуктах и снаряжении не стану . А ты козломордое , пшел на ху...
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а вот я, винторогий, возьму и поеду в Вену !
выпью там бесплатной водички из крана за твое подорванное психическое здоровье ! Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5297
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Зе скаже, не х.. шастать та введе виіздні візи.
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Да, туризм в Европу и будет рости. Есть чем гордиться!
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"Проклятый" Порох сделал безвиз !!!!!!

а его сподручный Омелян запустил лоукосты !!!

будь проклята Кровавая Хунта Мародера !!!! Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8419

кстати, напомните мне, что сделал за 100 ЗЕлеьонка,
кроме как погонять чертей и пополоскать красные труселя
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Не кажи, який був поганий барига, все крав, мародерствовав, а зараз в Києві нема місця для авто... Все прост оху..ший бидло-народ зажрався! Хоче миру , не нюхаючи пороху... Ничого вам покращає, як що зовсім не спаралізує...
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Так зубожіли, що водій о годині списів випробовував щоденні борошна у довжелезних корках - а потім ще й в супермаркеті на касі коштує зубожіла черга...
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Панове лакеї, я читаю це ваше квиління про скажено "покращене" життя після програшу на виборах кожного президента.))))
Ще почніть писати на заборах ПЕЦЯ ВЄРНІСЬ. ))))))
Проте достатньо від'їхати від України в сторону Заходу, як жахлива різниця одразу ріже очі...
Різниця в рази.
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Ти з Польщі мабуть не побачив, що у нас війна?
А до Пеці, нас грабувала гебистко-комсомольська номенклатура і "старшой брат".
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Ну да, каждый дворник по два раза съездил Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3448
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Рабочий Вася ни разу не был заграницей, а его начальник Петр Иванович за последний год покидал страну 10 раз.
В среднем Вася и Петр Иванович были за год 5 раз заграницей каждый.
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потамучто Вася обыкновенный зебил Украинцы почти 130 миллионов раз выезжали за пределы страны в 2014-2018 годах, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 982
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Серьёзно? А почему ж немецкого Фридриха, рабочего автомастерской запросто встретишь заграницей на курорте
Может потому что у него нет Пётра Ивановича, который платит ему мизерную з/пл, а остальное забирает себе
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патамушо немецкий рабочий Фридрих не ЗЕбил и голосует за ХДС/ХСС во главе с канцлером Анжелой Меркель, а не за ср.. популистов
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Статистика в статье и в моем примере 2014-2019
До Зе

Впрочем кому я объясняю, пебилу со справкой
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Если рабочий Вася не рукожоп и нытик, он с одной зп семью в Вену свозит на кофе почти не напрягаясь. Ты найди в том же Киеве плиточника хотя бы летом, чтобы на завтра.
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Возле ЖД вокзала. Там одни плиточники, маляры, слесари ЧПУ, таксидермисты, гинекологи и учителя вьетнамского языка.))) Только плати.
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Ну это уже каждый ищет где ему больше нравится
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а у вас сплошное мародерское бидування.

оно заложено у зебеней уже на генетическом уровне
маги и волшебники из телефункена Г+Г закодировали довбней так, что

даже в третьем поколении младенец из семьи зедовбиков будет рождаться с криком "Проклятый Мародер !!!!"
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Истерика мародёров
народа ласкает слух.
Для этого нужно было
пинков не более двух.
Сейчас воровская элита,
и их лакейская свита
Воют: "эх, как было сыто,
зачем чернь забрала корыта!?".
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Из них половину медвейчук к ***** .за життя в моцковию еще четверть . 10 процентов местечковые князьки при свыне . Остальное народ .
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Тогда я Великий свынский князь свободно перемещаюсь по Европе Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4111
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Ты удмурд спокойно перемищаешся , в радиусе сьмной квартиры . Не более .
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машенька, как жизнь молодая в новом обличии?
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Привет, машенька! Шо такая злая? Стринги жмут? Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7441
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машенька, так шо случилось? Ты за базар ответила, пообещала меня убить, писала, шо вот уже выдвигаешься. Я уже встречать приготовился. Шо случилось, маш? Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1483
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Мурза - муррловичь - ибн - хатаб . Всему свое время .Каждому свое .
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машенька, твое время уже настало. Носи свое новое звание с гордостью. На сл. гей-парад пойдешь, маш?
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«Пір'я що прилипло до ср₴ки ще нікого незробило орлом.»
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Верно, маша, эти перья и твоя тупая макитра тебя сделали петушком.
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Живи долго " чума " . Я тебя имел и твою мать во все дыры . Хатаб ибн ибрагим . В простонородье - ложу плитку дешево .
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Аааа, Макс, так чуб - машка в стрингах??? Так машенька или наташа, уточни
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Теперь было бы интересно узнать, сколько раз они возвращались...
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Я- восемь раз- туда и столько же оттуда. Всё- по честному! Да, я забыл добавить: и туда, и оттуда- совершенно бесплатно, напротив, в каждый такой день я получал 242 доллара.
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Славних українських миротворців у Гану вивозиш, ватан?
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Нет, придурок. Вывожу и ввожу своё бренное тело. И в ту, и в другую сторону- бухое. Оттуда- более бухое, чем сюда.
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Блин! Так это с 2014-го года, а я тока последние два считал. Тогда: я выезжал и въезжал 15 раз. Вот так- верно.
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гастарбайтеры по тур визе каждые три месяца в польшу на заработки катаются. нашли чем хвастаться
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Меня наверное считают каждый раз как езжу в Украину
А летом раз в год почти все украинцы за границей, кого знаю, обязательно мотаются в Украину
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отминусуйте заробитчан, невозвращенцев и получите ШАААКИРУЮЩИЕ цифры --- слава петру панамскому и каралевишне гонтаревой
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лазоревич, а що тебе так збентежило? )) Безвіз дає купу привілеїв, і для туристів, і навіть для гастерів. Всі ж думають що достатньо тільки опинитись за кордоном і на тебе почнуть сипатись гроші у неймовірній кількості. Забувають тільки про те, що за ті гроші тре пахати по 12 годин на добу. Ті хто вважав що за кордонами рай небесний вже з'їздили, і навіть повернулись. Особисто знаю таких трьох персонажів, які тут байбикували, і думали що 600-700 долярів їм і там за байбики платитимуть. Але там, прикинь, за байбики грошей не платили. Тепер от повернулись, і сказали що по 12 годин вони і тут можуть вкалувати та отримувати майже тіж самі гроші. Більше не хочуть їхати. Ну, а безвіз, звісно дам можливість людям зрозуміти хто вони і на що вони здатні.. Шкодливі ілюзії безвіз точно розвіяв. )) Тільки тепер всі троє працюють на лікарню, то спини, то руки, то ноги болять))
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А помножити це на вартість консульського збору за відкриття візи...
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Видно, что все настолько богаты, что могут себе это позволить
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Что у нас осталось незамеченным - так это скрытая, но бурная радость по поводу успехов харьковского аэропорта в ближайшем крупном пригороде Ха.
Речь идёт о Белгороде.

Я уже как-то писал, что белгородцы, не особо афишируя, повадились летать через Харьков по Европам. Недавно я читал презабавный тред, где белгородская публика обсуждала открытие рейса Харьков - Париж. Суть сводилась к вопросу «сильно ли лютуют при досмотре на украинской границе?». Т.е., никаких подколов, никаких воплей по поводу майдаунов и хунты - чисто прикладной интерес: как себя вести, какие документы, что говорить, советы бывалых и т.д. Позабавили реплики из серии «а если я знаю мову - лучше говорить на мове?».
Нюанс в том, что белгородский аэропорт принимает в сутки порядка 9 рейсов, а харьковский - 12-15. Вроде как и не сильно больше. Однако 2/3 рейсов из Белгорода - в Москву. Дальше начинаются одиночные вкрапления - Анталья, Питер, Сочи, Калининград, Симферополь… Для особых ценителей - Норильск и Сургут.
В Харькове ассортимент кардинально отличается. Париж, Рим, Барселона, Вена, Стамбул, Варшава/Краков/Гданьск/Вроцлав/Катовице, Баку, Кутаиси, Бейрут, Тель-Авив, Дортмунд. Не считая Киева/Одессы/Минска. Ну, и всяких анталий, шармов, ларнак, при маячащем на горизонте Лондоне.
Сличение надписей на табло аэропорта предельно наглядно показывает, кто тут Европа, а кто - нет. По сравнению с 2015 годом - просто запредельный прорыв.
Мне кажется, что эти факты недостаточно транслируются. Что в Украине, что - на Россию. Потому что через границу движется масса людей. Зазывалы на маршрутку в Белгород - первые, кто встречает экспрессы из Киева на вокзале. Уже есть небольшая прослойка людей, которой просто выгодно, чтобы в Харькове все было благополучно. Поэтому что иметь под боком границу с приличной страной - это хороший бонус.
Естественно россияне вслух об этом никогда не сознаются. Но кристаллизировать эту мысль в их головах необходимо.
Поэтому особи, которые пытаются сбить SkyUp, должны гореть в аду).

Алексей Копытько
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