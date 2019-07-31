 Портнов фігурує у справі про держзраду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Херсонського міського суду від 26 липня, перевірка здійснюється в межах розслідування справи про державну зраду.
Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію в ЗМІ під назвою "Проект постанови ВР АРК під час початку окупації готував Портнов".
Слідчий у справі просив суд надати Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозапису телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва та, ймовірно, голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.
Зазначається, що кримінальне провадження №220151600000000275 від 20.10.2015 за підозрою радника президента РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 КК), пропаганді війни (ст.436) і плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни (ст. 437), скоєних групою осіб, розслідує Головна військова прокуратура ГПУ.
Тому СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів переговорів Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, які можуть підтвердити, або спростувати причетність Портнова до скоєння кримінальних злочинів.
Але військова прокуратура відповіла, що розслідування щодо радника Путіна зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчих дій та їхні результати до завершення досудового розслідування є таємницею досудового слідства.
У результаті слідчий СБУ звернувся до суду.
Суд клопотання задовольнив і надав тимчасовий доступ до матеріалів провадження Головної військової прокуратури.
Постанова діє до 26 серпня й оскарженню не підлягає.
Проте, самий факт серйозного наступу СБУ на Портнова (і, ймовірно, Матіоса, який не надто ефективно розслідував справу про держзраду) є досить показовим. Додайте сюди ще плівки розмов суддів адмінсуду, де Портнов також засвітився на повний зріст, і стане зрозуміло, що повернення цього кадра з екзілу може виявитися вкрай недовгим.
Карл Волох - https://spektrnews.in.ua/news/portnov---ce-persha-seryozna-perev-rka-na-voshiv-st-komandi-zelenih-servant-v---karl-voloh/83420
«Я в статье говорил о документе, который я условно называю Декрет Портнова-Зеленского. Портнов опубликовал проект будущего закона об абсолютной люстрации всего украинского политического класса вплоть до занимавших там должности маленького масштаба в исполнительной власти, в местных органах; и очень чётко обозначил даты пребывания во власти людей, которые будут люстрированы, - 23 февраля 2014 года до светлого возвращения президента Зеленского в мае 2019-го года.
Громадная кишка людей, которые бежали с Януковичем, с триумфом возвращаются в Украину, освобождаются из тюрем, из заключения. Портнов забрасывает суды новыми уголовными делами против деятелей ушедшей власти. Ученически, слово в слово, этот документ повторил Зеленский; это была его такая явная, первая, крупная токсическая ошибка, которая вызвала даже немедленную реакцию послов "Большой семёрки" в Киеве, хотя Запад пока так очень корректно и благожелательно относится к Зеленскому.
Люстрировать можно исключительно преступников. В частности это касалось тех или иных органов советских спецслужб; но майданная система власти не была преступной, она пришла к власти вследствие законных легитимных выборов. То есть с юридической точки зрения это, по сути, нонсенс. И если действующая власть президента Зеленского будет готова имплементировать подобное, это создаёт огромный внутренний конфликт.
А они не скрывают своих намерений; а Портнов развивает дальше: он потом комментировал активно свой декрет, причём как человек осведомлённый он говорит "уже через неделю мы будет жить в совершенно другой стране", как только будут обновлены все силовые структуры в конце августа, начнутся обвалы, аресты, конфискации и так далее. То есть готовится так называемая Хрустальная ночь или Ночь длинных ножей, я не знаю что. Но даже этот декрет не самое страшное, что принесла власть Зеленского. Самое страшное - это основной тезис его предвыборной пропаганды, что он борется с партией войны. Он, мол, партия Мира, которая борется с партией Войны. Речь идёт не только о Порошенко, давайте для ясности картины даже согласимся с тезисом "зеленской" пропаганды, что Порошенко - это исчадие ада, итак, вынесем за скобку Порошенко, который сейчас не обладает никакой властью в Украине. Но, если Зеленский борется с партией Войны, то партией Войны объявлено всё украинское государство, как раз вот в тот указанный период. То есть он полностью взял кремлёвский нарратив о конфликте в Украине. И в качестве кого он собирается вести переговоры с Путиным? В качестве нового руководителя "преступного государства, которое пять лет вело против великой России, преступную войну"? То есть, он заранее поставил себя в унизительную роль так называемых мальчиков для битья, в частности и украинских позорных экспертов, которые кривляются в российском телевидении. Это абсолютно предательская концепция, что Украиной пять лет правила партия Войны. Все остальные прелести - это уже следствия этой основной концепции. Я рад, что он озвучил этот декрет Портнова, надеюсь, быстрее глаза откроются. А вот люди, которые голосовали за него - это, вообще говоря, патриоты Украины, они были обмануты его политтехнологиями. Ведь хотя центральным его таким месседжем обществу было "во всём виновата украинская партия Войны", его политтехнологи очень хитроумно заставляли его время от времени делать правильные сигналы "я свой" патриотическому большинству. Особенно в зарубежных поездках, где он говорил и об оккупации Крыма, и о присутствии российских войск на Донбассе и так далее. То есть за него голосовали люди, жаждавшие перемен, потому что люди действительно устали от политического класса не последние пять лет, а за последние 28. И вот этой усталостью политтехнологи Зеленского и политтехнологи Кремля, удачно воспользовались, сделав невозможное: заставив значительную часть патриотического электората проголосовать за откровенного капитулянта. Насколько
быстро у людей откроются глаза - вот это центральный вопрос».
Андрій Піонтковський: «У Зеленського буде конституційна більшість з Медведчуком-Бойком. Але по-тихому» - https://espreso.tv/article/2019/07/30/andriy_piontkovskyy_u_zelenskogo_bude_konstytuciyna_bilshist_z_medvedchukom_boykom_ale_po_tykhomu - відео (кому цікаво)