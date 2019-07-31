 Портнов фігурує у справі про держзраду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Херсонського міського суду від 26 липня, перевірка здійснюється в межах розслідування справи про державну зраду.

Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію в ЗМІ під назвою "Проект постанови ВР АРК під час початку окупації готував Портнов".

Слідчий у справі просив суд надати Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозапису телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва та, ймовірно, голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.

Зазначається, що кримінальне провадження №220151600000000275 від 20.10.2015 за підозрою радника президента РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 КК), пропаганді війни (ст.436) і плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни (ст. 437), скоєних групою осіб, розслідує Головна військова прокуратура ГПУ.

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Тому СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів переговорів Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, які можуть підтвердити, або спростувати причетність Портнова до скоєння кримінальних злочинів.

Але військова прокуратура відповіла, що розслідування щодо радника Путіна зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчих дій та їхні результати до завершення досудового розслідування є таємницею досудового слідства.

У результаті слідчий СБУ звернувся до суду.

Суд клопотання задовольнив і надав тимчасовий доступ до матеріалів провадження Головної військової прокуратури.

Постанова діє до 26 серпня й оскарженню не підлягає.