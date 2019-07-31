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Все про:позов (244) Медведчук (467) ЗМІ (615)

 Медведчук подав до суду на видання "Новое время" після статті про реванш регіоналів і проросійських сил

Кум Путіна і лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук подав до суду на "Видавничий дім Медіа ДК", до якого входять журнал і сайт "Новое время", а також "Радіо НВ".

Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влада України, передає Цензор.НЕТ.

Позов подано про захист гідності і ділової репутації та про спростування недостовірної інформації. Справу розглядатиме Подільський районний суд Києва.

Медведчук подав до суду на видання Новое время після статті про реванш регіоналів і проросійських сил 01

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У редакції видання "Новое время" повідомили, що не знають точно, чому подано позов.

Журналісти припускають, що, можливо, Медведчук подав до суду через статтю в журналі НВ № 26 від 18 липня 2019 року "Привиди минулого".

"Там було написано про те, що бездіяльність правоохоронців і лояльність судів призвели до того, що колишні регіонали і проросійські сили підім'яли під себе інформаційний простір і готові отримати друге за чисельністю представництво у Верховній Раді", - зазначає видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140609
 
 
 Топ коментарі
 
Пока он будет живой , мы будем выглядеть терпилами и лохами по жизни
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А що йому. Досвідчений юрист. Ще Стуса садив. А по мостах як Нємцов не прогулюється.
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А що йому. Досвідчений юрист. Ще Стуса садив. А по мостах як Нємцов не прогулюється.
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лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал в суд на "Издательский дом Медиа ДК", в который входят журнал и сайт "Новое время", а также "Радио НВ".Источник: https://censor.net.ua/n3140609

Путин ждет не дождется когда Мертветчука угрохают как Бузыну. Для ажиотажа в СМИ.
Таких как Мертветчук и Шарий надо убирать с политической арены.
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я не понимаю КУМ ПУТИНА летающий к Путину и Медведеву как на трамвае не скрывающий положительного- скажем так крена в сторону всей политики России в отношении Украины, человек, который на канале 112 и иных наговорил на 10 уголовных дел по госизмене.. и подает в суд-- опровержение и защиту деловой репутации...а каким делом он занимается он же типа политик.... теперь нардепом опять стал..пролезло...и какая у него могла быть деловая репутация????? как онПОСТАРДАЛ СТАЛ НАРДЛЕПОМ БЛАГОДАРЯ ПОЦА ВАТНИКАМ И ОТКРВОЕННЫМ ВРАГАМ УКРАИНЫ??!! и что если в статье не было перечисление фамилий хотя платформу "за Смерть" все знают- кто Руководит-- Мертвечук и нате .. чего он опровергать собрался... что он типа не пророссийский...предатель-- а истинно украинский или скорее малоросский????? и что как по мне, что хрен- что редиска- а все одно и тоже...
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Пока суды будут чесаться, их самих реформируют, и мертветчука посадят.
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если их реформируют. пока он сиди в вр. єто задача со звездочкой.
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Той пан напевно не хоче вважати себе "бывшим регионалом".
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він не хоче, що б його так вважали. бо це важливо для виборів. а те, ким він сам себе вважа- - не дуже важлииво. якщо россійска влада видаляє з фільму "ограбление по итальянски" фразу "не при против природьі, тещи и украинцев", то боротьбі за умственне рабство українців у цьому іску.
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Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски» с фразой про украинцев.

В оригинале персонаж говорил: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".

https://www.youtube.com/watch?v=m7k23GhK1O4
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Хоче він чи не хоче, незмивне тавро вже на ньому є - проросійський українофоб. Як буде називатися його організація, не має ніякого значення.
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З якого це моменту ми перейшли на "ТЫ"?
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А в какой момент мы перешли на Вы?
Решил тему сменить, что у Медведчука только 18% явных сторонников? Почти каждый пятый гражданин Украины?
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18 % у него в Раде. Ты ещё этого не понял?

Издержки демократии...
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Потрібно все ж бути акуратніше з цифрами і висновками.
Прийняли участь у виборах до ВР - 49,84% маючих право голосу.
"ЗаЖОП", тобто сєкта Мертвечука набрала - 13,05%; якщо перерахувати від загальної кількості виборців - це лише 6,5%. В новому складі Ради ця "платформа" разом з їх мажоритарниками буде мати 43 деп., що складає близько 10%.
Де білоруський спостерігач "ВКЛ_это_мы_01" побачив 18%? Невідомо.
Мабуть йому так хочеться.
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А это преступление быть бывших регионалом?
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конечно нет.. из бывших регионалов просто получаются подонки типа Мародьора и Портнова.. але то таке Медведчук подал в суд на издание "Новое время" после статьи о реванше регионалов и пророссийских сил - Цензор.НЕТ 8790
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А из кого вырастают босоногие мыслители из большевиков или шариковых?
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Під виразом "босоногий мыслитель" ви маєте на увазі Ганді?
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Я имею ввиду пустомель, которые распространяют мантры Лахты и инфантильно пускают пену изо рта и фонтан слёз - "Мама, посади Медведчука! Хочу-у-у-у..."
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"Мама, посади Медведчука! Хочу-у-у-у..."

Всему свое время. Бузына тоже из себя крутосо строил, вопреки здравому смыслу и человеческой совести.
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ні, він мав на увазі Григорія Савоввича.
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Тут ключове слово "бывший".
З його точки зору - мабуть так, якщо подав до суду.
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У меня несколько ключевых слов:
1. Почти каждый пятый гражданин Украины - украинофоб.
2. В Слугах народа замечены откровенный украинофобы.
3. Три человека у самого стремени Зелемойского - украинофобы и/или абсолютно мутные персонажи, работавшие на рыгов и на власть олигархов.
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Що поробиш, голодомори та переселення не пройшли марно. Ще, за Сов'єтів їх було повно у Києві.
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А теперь это настоящие и обыкновенные украинцы и всё.
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Таких как Витя Мертвячук, в военное время, ставят к стенки без суда и следствия и близких тело не отдают...
А у нас оно будет ситеть в ВР. Парадокс.
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Пока он будет живой , мы будем выглядеть терпилами и лохами по жизни
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То, хай він буде пам'ятником українському націоналізму. Хоча на роль пам'ятника претендує ще й Шарій, але декілька десятих відсотку не дотягнув.
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крємлєвской ****" мертвєчуку нє мєсто в Україні.
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===бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной Раде===

Потому что подельники Порошенко
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за шось мервечук петю все-таки тримає.
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А зебы думают, что всё очень просто и быстро...
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Друг потроха теперь бодрячок,после идиота президента страна готова поверить любому.
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Когда эту суку посадят . Тогда я буду считать шо Украина независима .
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попроси зелебобу, чтоб он у него обыски организовал
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посадити його не проблема (для зебіла, принаймі, з усією повнотою його влади); проблемою є вивести зебелізм з тебе і тобі подібних.
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Ти вже зі своїм шоколадним хазяїном в Україні всі проблеми вирішив. Тобі треба свій дебілізм в стадію ремісії якось перевести, а ти тут "зебілізми" для своїх аналогів і двійників конструюєш і за проблеми, зі своєї хворобливої уяви, переживаєш.
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Що ж Порошенко на нього за п'ять років нічого не накопав?
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Мертвертчук полезный чел. для Барыги.
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Я могу выложить здесь или в другом издании полную подноготную тебя ************ и рыжего босурмана . Вас сук сажать , мало .
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Парашенко агент *****,Мєртвєчук звязковий *****-Парашенко.
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Шоколадному гетьману всі ці медведчуки,новінські,труханови не вороги,а партнери,Йому байдуже що вони ненавидять все українське,він думав залишитись на другий термін прикриваючись війною,його все влаштовувало,і ця війна при ньому йшла би сто років.Є приклад Ічкерії,яка перемогла масковію,і тепер масковія сплачує Ічкерії контрибуцію,але це не входило в його плани.
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Гарна нагода вирішити з ним всі проблеми. Треба тільки написати зустрічну позовну заяву, залучити до справи третю сторону - державу Україна і викликати з-за кордону свідка Порошенка.
Пораду дарую безкоштовно. Будуть ще питання - звертайтеся.
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Мєртвєчука треба,як скаженного пса,накинути зашморг на шию і волокти рилом по асфальту до вкопаної палі.
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"Медведчук подал в суд..."

Чтож, ждем приговора: мертвячуку - пожизненный, нет, лучше сказать посмертный срок с конфискацией.
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и это представляло Украину в Минске...... петя, тебя кошмары по ночам не мучают?
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Його мучить тільки зрада невдячних українців, які поміняли його, сивочолого, українського Черчиля на якогос паяца. А медведчуки, новінські, рабіновичі то, його торгівельні партнери, які його прикриють.
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Суд має бути по всіх правилах і законах трьохступеневої системи правосуддя.
І нехай Томаш Фіала не думає легко відвертітися за пристойну винагороду з боку позивача. Докази мають збирати всі державні правові і гуманітарні інстанції за підтримки всіх небайдужих громадян держави Україна.
Корупційні комікси в суді - це вже пройдений етап і неприпустима розкіш для східноєвропейських злиднів.
Фінальний тріумф правосуддя - в ЄСПЛ.
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А славненько було б якби Мертвечук повторив долю Бузини, ой славненько!!!
Але де ж проукраїнський Гаврило Принцип, який зробить справу!
Хоча до Мертвечука так просто не дотягнешся!
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Глянешь на это свиное рыло,и хочется плюнуть в суку!
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Какие кровожадные люди живут в моей стране, бррр.
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