 Медведчук подав до суду на видання "Новое время" після статті про реванш регіоналів і проросійських сил

Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влада України, передає Цензор.НЕТ.
Позов подано про захист гідності і ділової репутації та про спростування недостовірної інформації. Справу розглядатиме Подільський районний суд Києва.
У редакції видання "Новое время" повідомили, що не знають точно, чому подано позов.
Журналісти припускають, що, можливо, Медведчук подав до суду через статтю в журналі НВ № 26 від 18 липня 2019 року "Привиди минулого".
"Там було написано про те, що бездіяльність правоохоронців і лояльність судів призвели до того, що колишні регіонали і проросійські сили підім'яли під себе інформаційний простір і готові отримати друге за чисельністю представництво у Верховній Раді", - зазначає видання.
Путин ждет не дождется когда Мертветчука угрохают как Бузыну. Для ажиотажа в СМИ.
Таких как Мертветчук и Шарий надо убирать с политической арены.
В оригинале персонаж говорил: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".
https://www.youtube.com/watch?v=m7k23GhK1O4
Решил тему сменить, что у Медведчука только 18% явных сторонников? Почти каждый пятый гражданин Украины?
Издержки демократии...
Прийняли участь у виборах до ВР - 49,84% маючих право голосу.
"ЗаЖОП", тобто сєкта Мертвечука набрала - 13,05%; якщо перерахувати від загальної кількості виборців - це лише 6,5%. В новому складі Ради ця "платформа" разом з їх мажоритарниками буде мати 43 деп., що складає близько 10%.
Де білоруський спостерігач "ВКЛ_это_мы_01" побачив 18%? Невідомо.
Мабуть йому так хочеться.
Всему свое время. Бузына тоже из себя крутосо строил, вопреки здравому смыслу и человеческой совести.
З його точки зору - мабуть так, якщо подав до суду.
1. Почти каждый пятый гражданин Украины - украинофоб.
2. В Слугах народа замечены откровенный украинофобы.
3. Три человека у самого стремени Зелемойского - украинофобы и/или абсолютно мутные персонажи, работавшие на рыгов и на власть олигархов.
А у нас оно будет ситеть в ВР. Парадокс.
Потому что подельники Порошенко
Пораду дарую безкоштовно. Будуть ще питання - звертайтеся.
Чтож, ждем приговора: мертвячуку - пожизненный, нет, лучше сказать посмертный срок с конфискацией.
І нехай Томаш Фіала не думає легко відвертітися за пристойну винагороду з боку позивача. Докази мають збирати всі державні правові і гуманітарні інстанції за підтримки всіх небайдужих громадян держави Україна.
Корупційні комікси в суді - це вже пройдений етап і неприпустима розкіш для східноєвропейських злиднів.
Фінальний тріумф правосуддя - в ЄСПЛ.
Але де ж проукраїнський Гаврило Принцип, який зробить справу!
Хоча до Мертвечука так просто не дотягнешся!