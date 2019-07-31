 Медведчук подав до суду на видання "Новое время" після статті про реванш регіоналів і проросійських сил

Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влада України, передає Цензор.НЕТ.

Позов подано про захист гідності і ділової репутації та про спростування недостовірної інформації. Справу розглядатиме Подільський районний суд Києва.

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У редакції видання "Новое время" повідомили, що не знають точно, чому подано позов.

Журналісти припускають, що, можливо, Медведчук подав до суду через статтю в журналі НВ № 26 від 18 липня 2019 року "Привиди минулого".

"Там було написано про те, що бездіяльність правоохоронців і лояльність судів призвели до того, що колишні регіонали і проросійські сили підім'яли під себе інформаційний простір і готові отримати друге за чисельністю представництво у Верховній Раді", - зазначає видання.