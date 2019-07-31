 Росія не пускає спостерігачів ОБСЄ до окупованого Криму, і цим руйнує основи організації, - Чубаров

Про це Чубаров заявив у середу на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не включає до своїх звітів, як оперативних, так і поточних, висвітлення ситуації на території тимчасово окупованого Криму. Я б взяв на себе сміливість сказати, що багато у тій діяльності, яку мала була б вести спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, виконують громадські організації, такі як "Кримськотатарський ресурсний центр", яка має детальний аналіз ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим", - сказав Чубаров.

Продовження такої ситуації, вважає політик, є неприпустимим, "як для України, так і для діяльності цієї поважної організації".

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За його словами, на початку липня, перебуваючи на літній сесії у парламентській асамблеї ОБСЄ в Люксембурзі, він звернувся до глави МЗС Словаччини та чинного голови ОБСЄ Мирослава Лайчака з питанням "Що заважає, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відвідала Крим?".

У відповідь, зазначив Чубаров, Лайчак сказав, що рішення в ОБСЄ ухвалюються консенсусом, а оскільки Росія проти того, щоб моніторингова місія ОБСЄ в Україні відвідувала Крим, візити до Криму здійснюватися не можуть.

Коментуючи цю ситуацію, глава Меджлісу заявив, що відмова відвідувати Крим і загалом моніторити ситуацію з правами людини на цій окупованій українській території - руйнує основи самої організації.

"Не може бути вічною ситуація, коли одна з країн, причому та, яка порушує принципи, покладені в основу створення ОБСЄ, буде виступати проти того, щоб ця організація виконувала свої основні повноваження і всі робитимуть вигляд, що нічого такого не відбувається", - заявив Чубаров.

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