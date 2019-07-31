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Все про:Крим (7228) ОБСЄ (2204) Чубаров (366)

 Росія не пускає спостерігачів ОБСЄ до окупованого Криму, і цим руйнує основи організації, - Чубаров

Замість спостерігачів ОБСЄ порушення прав людини в окупованому Криму відстежують представники громадських організацій, вважає глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Довго так, на його думку, тривати не може.

Про це Чубаров заявив у середу на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не включає до своїх звітів, як оперативних, так і поточних, висвітлення ситуації на території тимчасово окупованого Криму. Я б взяв на себе сміливість сказати, що багато у тій діяльності, яку мала була б вести спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, виконують громадські організації, такі як "Кримськотатарський ресурсний центр", яка має детальний аналіз ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим", - сказав Чубаров.

Продовження такої ситуації, вважає політик, є неприпустимим, "як для України, так і для діяльності цієї поважної організації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бекірова змушують заявити, що Меджліс готував теракти, - Чубаров

За його словами, на початку липня, перебуваючи на літній сесії у парламентській асамблеї ОБСЄ в Люксембурзі, він звернувся до глави МЗС Словаччини та чинного голови ОБСЄ Мирослава Лайчака з питанням "Що заважає, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відвідала Крим?".

У відповідь, зазначив Чубаров, Лайчак сказав, що рішення в ОБСЄ ухвалюються консенсусом, а оскільки Росія проти того, щоб моніторингова місія ОБСЄ в Україні відвідувала Крим, візити до Криму здійснюватися не можуть.

Коментуючи цю ситуацію, глава Меджлісу заявив, що відмова відвідувати Крим і загалом моніторити ситуацію з правами людини на цій окупованій українській території - руйнує основи самої організації.

"Не може бути вічною ситуація, коли одна з країн, причому та, яка порушує принципи, покладені в основу створення ОБСЄ, буде виступати проти того, щоб ця організація виконувала свої основні повноваження і всі робитимуть вигляд, що нічого такого не відбувається", - заявив Чубаров.

Читайте: Чубаров просить Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140608
 
   
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"Крымскотатарский ресурсный центр", имеющий детальный анализ ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым", - сказал Чубаров.

В реестре РФ нет такой организации. Или это типа АРК которые сидят в Киеве? Вся эта новость,"фрактальная теория"
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"Реестр РФ" - такое же унылое говно, как и реестр Чонкина и его банды - юридически ничтожный документ, как впрочем и само "РФ".
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ага...ОБСЕ--вже на Донбасі є...нічого не бачить і не чує..поки носом в лайно їх не тикнуть--не помічають ні сепаратюг ні військ підорації..на початку війни є фото і відео..як їх авто стоїть а по вулиці танки херачать--осліпли
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ОБСЕРЕ как обычно выражает глубокую обеспокоенность и встревоженность.
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А вот для возвращения бандитов расиянских в ПАСЕ никакого консенсуса не требовалось...
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Ця організація і так россійська підстилка.
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