 На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Як попередили у комунальній корпорації, із 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)" , - йдеться в повідомленні.

Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.

Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року. Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

Південний міст - вантовий міст через Дніпро в Києві. Це найвищий міст Києва (135 метрів). Будівництво було розпочато в 1983 році, автомобільний рух мостом відкрито 25 грудня 1990 року, рух поїздів метро - 30 грудня 1992 року. Довжина моста - 1,256 метрів, ширина - 41 метр. Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія київського метро. Міст з'єднує Саперно-Слобідську вулицю і Столичне шосе (правий берег) з проспектом Миколи Бажана (житловий масив "Позняки") на лівому березі, є частиною траси Е40.

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