 На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Як попередили у комунальній корпорації, із 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)" , - йдеться в повідомленні.
Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.
Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року. Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.
Південний міст - вантовий міст через Дніпро в Києві. Це найвищий міст Києва (135 метрів). Будівництво було розпочато в 1983 році, автомобільний рух мостом відкрито 25 грудня 1990 року, рух поїздів метро - 30 грудня 1992 року. Довжина моста - 1,256 метрів, ширина - 41 метр. Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія київського метро. Міст з'єднує Саперно-Слобідську вулицю і Столичне шосе (правий берег) з проспектом Миколи Бажана (житловий масив "Позняки") на лівому березі, є частиною траси Е40.
скажем так - смотрю сейчас на крайнюю правую полосу в направлении левого берега и по ее состоянию понимаю, что это не обычная порча дорожного покрытия в виде ям. оно там прямо как-то сожмакано
Ахрененный ремонт получается)
1. "Забрали" для ремонта 3 полосы на пр. Степана Бендеры.
2. "Забрали" две полосы для ремонта между Левобережкой и Гидропарком.
3. Теперь Южку перекрывают.....
Встречай Киев август в пробках!!!!!!!!!
А так - да.
Мост последние лет восемь без ремонта не работает! Его постоянно ремонтируют, закончили в одном месте начали в другом, и так по кругу
Уже делали и с табличкой "ремонт с гарантией" от педалика), ремонта с гарантией хватило на год!!!
За стоимость этих ремонтов мост можно было золотом покрыть