EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Київські новини
  1160  19
Все про:КМДА (669) Київ (6345) міст (237) транспорт (379)

 На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух

Рух транспорту на Південному мосту в столиці буде частково обмежено з 2 по 31 серпня. Причина - ремонтні роботи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Як попередили у комунальній корпорації, із 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)" , - йдеться в повідомленні.

Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.

Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року. Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

Південний міст - вантовий міст через Дніпро в Києві. Це найвищий міст Києва (135 метрів). Будівництво було розпочато в 1983 році, автомобільний рух мостом відкрито 25 грудня 1990 року, рух поїздів метро - 30 грудня 1992 року. Довжина моста - 1,256 метрів, ширина - 41 метр. Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія київського метро. Міст з'єднує Саперно-Слобідську вулицю і Столичне шосе (правий берег) з проспектом Миколи Бажана (житловий масив "Позняки") на лівому березі, є частиною траси Е40.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140603
 
 
 Топ коментарі
 
4 года в подряд швы заделывают ? Ремонт южного моста мне напоминает ремонт одесской трассы ее тоже сколько помню все время ремонтируют
 показати весь коментар
 
Я хренею……

1. "Забрали" для ремонта 3 полосы на пр. Степана Бендеры.
2. "Забрали" две полосы для ремонта между Левобережкой и Гидропарком.
3. Теперь Южку перекрывают.....

Встречай Киев август в пробках!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
С-ка.... а там когда либо так бывает что движение частично не ограничено????? На Южном мосту в Киеве на месяц частично ограничат движение - Цензор.НЕТ 3705
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С-ка.... а там когда либо так бывает что движение частично не ограничено????? На Южном мосту в Киеве на месяц частично ограничат движение - Цензор.НЕТ 3705
 показати весь коментар
 
 
замена деформационых швов - капитальная работа, которая включает в себя бетонные работы, требующие технологических пауз. поэтому замена каждого шва затягивается на некоторое время, при этом внешне выглядит, как будто там расковыряли и нихрена не делают. на самом деле залили бетон и ожидают его укрепления. учитывая, что швов 48, а на данный момент сделали только 26 - состояние перманентного ремонта там будет длиться еще долго ((
 показати весь коментар
 
 
4 года в подряд швы заделывают ? Ремонт южного моста мне напоминает ремонт одесской трассы ее тоже сколько помню все время ремонтируют
 показати весь коментар
 
 
ну так 48 швов. точно не знаю, но предполагаю, что деформационные швы, учитывая их инженерное значение, нельзя вот так просто взять и заменять все вместе одновременно, иначе мост утратит заложенные в него благодаря деформационным швам свойства сужаться и расширяться при перепаде температур и соответственно возникнет опасность разрушения
 показати весь коментар
 
Понимаешь, друг, Южный мост находится в состоянии ремонта ПОСТОЯННО! . На его ремонте выросло несколько поколений удачных расхитителей коммунального бюджета! Если умозрительно предположить что мост ОДИН РАЗ и очень быстро отремонтируют китайцы или на худой конец турки, то последует череда самоувольнений массы городских чиновников- кормушка исчезнет.
 показати весь коментар
 
 
BИ когда не едь в сторону Голосеево всем швам ПИ***Ц!!! 20 лет за рулем и все это время мосту ремонтирую деформационные швы и все время на них ямы, разбито и постоянный ремонт!
 показати весь коментар
 
Они швы ремонтируют и покрытие с дня открытия этого моста. 30 лет перманентного ремонта. На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух - Цензор.НЕТ 8481
 показати весь коментар
 
 
ну так мост это ж не просто дорога, а сложное инженерное сооружение ))
скажем так - смотрю сейчас на крайнюю правую полосу в направлении левого берега и по ее состоянию понимаю, что это не обычная порча дорожного покрытия в виде ям. оно там прямо как-то сожмакано
 показати весь коментар
 
 
Качество предыдущих ремонтов такое))) Плывёт низкокачественный асфальт. Учитывая что там валит транзитный грузовой транспорт, класть асфальт надо такой как на трассах а укладывают городской рассчитанный на куда меньшие нагрузки. В Киеве нет окружной и дороги - говно именно по этой причине. Разгрузите город окружной и дороги будут убиваться меньше. На эти "ремонты" списываются колоссальные средства и постоянно ремонтировать бесконтрольно-хреново просто выгодно. За это не наказывают.
 показати весь коментар
 
 
Швы ремонтировали в прошлом году в направлении правого берега, зимой когда ударил мороз их по выдувало так что они превратились в угловатые лежащие полицейские, и до весны мы имели постоянную пробку на мосту в направлении правого берега)
Ахрененный ремонт получается)
 показати весь коментар
 
 
Привет, харьковский жилмассив. Ну что, стояли в пробочках и продолжим?
 показати весь коментар
 
 
Я хренею……

1. "Забрали" для ремонта 3 полосы на пр. Степана Бендеры.
2. "Забрали" две полосы для ремонта между Левобережкой и Гидропарком.
3. Теперь Южку перекрывают.....

Встречай Киев август в пробках!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Это уже даже не смешно
Мост последние лет восемь без ремонта не работает! Его постоянно ремонтируют, закончили в одном месте начали в другом, и так по кругу
Уже делали и с табличкой "ремонт с гарантией" от педалика), ремонта с гарантией хватило на год!!!
За стоимость этих ремонтов мост можно было золотом покрыть
 показати весь коментар
 
 
Заменили 28 швов? Да что то не заметно.
 показати весь коментар
 
Так і Дарницький міст - уже пора покриття у середньому і правому рядах ремонтувати (сюрпризні ями), хоча повністю міст не побудований.
 показати весь коментар
 
 
Да и Хрен с ним с Мастом!!! Я там никогда не был., Да хоть свались в реку! Ну это не доновость для Украины. На Південному мосту в Києві на місяць частково обмежать рух - Цензор.НЕТ 9438
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору