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 Політика України
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Все про:закриття (21) заробітна плата (542) партія (161) УКРОП (33)

 У партії УКРОП заявили про закриття офісів: "Немає ресурсу для повної виплати заробітної плати та плати за оренду"

Центральний офіс партії "УКРОП" у Києві закривають, а працівникам офісів по всій території України не можуть виплатити заробітну плату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що в Києві закривається центральний офіс партії "УКРОП", розташований на вулиці Володимирська, 12. Звідти вивозять меблі та комп'ютери, а працівники тим часом намагаються отримати зарплату за червень-липень 2019 року.

Окрім столичного офісу, без заробітної плати за останні 2 місяці залишаються працівники осередків УКРОПу у 24 областях України.

"Позиція керівництва партії УКРОП дивує: мовляв, ми не сподівалися на такий результат виборів до Верховної Ради, тому тепер маємо форс-мажор з невиплатою зарплати, який мають усі зрозуміти", - розповідає Громадському радіо медіа-координатор Закарпатської обласної організації УКРОПу Андрій Андрусяк.

За словами керівника секретаріату партії УКРОП Дениса Борисенка, все, на що можуть розраховувати працівники офісів у регіонах, це виплата заробітної плати за червень.

"У нас немає ресурсу для повної виплати заробітної плати та плати за оренду офісів по всій Україні", - зазначив Денис Борисенко.

Незважаючи на те, що УКРОП офіційно не брав участі у дострокових виборах до Верховної Ради України, його лідери - Тарас Батенко, Ігор Палиця та Ірина Констанкевич обралися до парламенту за мажоритарними округами, інша ж частина представників УКРОПу пішла на вибори від партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у президенти від партії УКРОП Шевченко подав документи у ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140600
 
 
 Топ коментарі
 
ахахаха! Каломойский опять лохов кинул!!!
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Просто непотрібні стали - є ж "Слуга ".
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Коломойский перестал оплачивать, так как бесполезные?)
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Два дворянства навіть Коломойський не прогодує.
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Коломойский перестал оплачивать, так как бесполезные?)
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Завтра сменят название на "Слуга народа", и делов-то!
Даже школу "работника Зе!офиса" открывать не придется.
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Мавр зробив свою справу і вже більше не потрібен...
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Шотакое? Бэня перестал давать денежку и пошел "кофе пить"? А шож так? Ах да, он же теперь должен отбить что вложил в Слугу Народа.
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Ну что сказать? Те кто нанимаются на работу в такие партии вы или предоплатой берите или не обижайтесь когда вас кидают
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Им сначала надо тренинги провести. На окружной
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У Коломойського нова цяцька- ;Слуга Народа;.
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В партии "УКРОП" заявили о закрытии офисов: "Нет ресурса для полной выплаты заработной платы и платы за аренду"
так, все цілком логічно - всі стали новими обличчями в "слузі народу")
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Укроп уже не нужен, с появлением партии Слуга народа
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