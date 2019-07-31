 У партії УКРОП заявили про закриття офісів: "Немає ресурсу для повної виплати заробітної плати та плати за оренду"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що в Києві закривається центральний офіс партії "УКРОП", розташований на вулиці Володимирська, 12. Звідти вивозять меблі та комп'ютери, а працівники тим часом намагаються отримати зарплату за червень-липень 2019 року.

Окрім столичного офісу, без заробітної плати за останні 2 місяці залишаються працівники осередків УКРОПу у 24 областях України.

"Позиція керівництва партії УКРОП дивує: мовляв, ми не сподівалися на такий результат виборів до Верховної Ради, тому тепер маємо форс-мажор з невиплатою зарплати, який мають усі зрозуміти", - розповідає Громадському радіо медіа-координатор Закарпатської обласної організації УКРОПу Андрій Андрусяк.

За словами керівника секретаріату партії УКРОП Дениса Борисенка, все, на що можуть розраховувати працівники офісів у регіонах, це виплата заробітної плати за червень.

"У нас немає ресурсу для повної виплати заробітної плати та плати за оренду офісів по всій Україні", - зазначив Денис Борисенко.

Незважаючи на те, що УКРОП офіційно не брав участі у дострокових виборах до Верховної Ради України, його лідери - Тарас Батенко, Ігор Палиця та Ірина Констанкевич обралися до парламенту за мажоритарними округами, інша ж частина представників УКРОПу пішла на вибори від партії "Слуга народу".

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