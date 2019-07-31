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Все про:Чехія (251) лоукост (110) SkyUp (13)

 Український лоукостер SkyUp запускає три рейси в Чехію

Лоукостер SkyUp у жовтні відкриє три регулярні маршрути з Києва, Львова та Харкова в міста Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню avianews.com повідомили в авіакомпанії.

Із 17 жовтня лоукостер запустить рейси з Харкова і Львова до Праги. За обома напрямками польоти виконуватимуться двічі на тиждень - у четвер та неділю.

Мінімальна ціна квитків з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі на маршрут Львів-Прага стартує від 992 грн в один бік, на маршрут Харків-Прага - від 1501 грн.

Із 22 жовтня SkyUp полетить із Києва в чеське місто Пардубіце, розташоване за 125 км від Праги. Вильоти здійснюватимуться тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в один бік за тарифом без багажу.

Для пасажирів, які прямують до Праги, SkyUp має намір організувати автобус з аеропорту Пардубіце. Він вирушатиме до чеської столиці через півгодини після прибуття рейсу з Києва. Заявлена ​​SkyUp вартість квитків на трансфер становить 3 євро в один бік та 5 євро туди-назад.

Авіаквитки в міста Чехії вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та в агентствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140599
 
 
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У них самолетов не хватает, а они все "рейсы запускают"...
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Чем гордиться то скажите мне? Это не туризм растёт господа!
Вот если бы туристам которые предъявили тур путёвку или время пробытия в отеле, делали 1/2 стоимость белета, то да.
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Жаба давить, кацап?
Я користувався лоукостами для подорожей у Європу 4 рази. греція, Братисоава (2 рази) Стокгольм. На черзі Барселона та Мілан. Діти зара у Ларнаці, теж лоукостом і що?
Літайте авіакомпанією Пабєда, вдвічи дорожче, проте "скрєпно"!
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Во-во только ручная кладь, вылет в три ночи. За пописать тоже платить нужно, пока нет,- но сделают.
Стюардессы получают мизерную зарплату. Капитализм
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подайте иск в любой суд Германии и поспешите... А то уже дело о приостановлении деятельности SkyUp по этим причинам начнёт рассматривать Шепетовский городской суд... А там решения быстро принимаются....))))))
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На Верону давайте,а то кругом дороговато выходит..
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