 Український лоукостер SkyUp запускає три рейси в Чехію

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню avianews.com повідомили в авіакомпанії.

Із 17 жовтня лоукостер запустить рейси з Харкова і Львова до Праги. За обома напрямками польоти виконуватимуться двічі на тиждень - у четвер та неділю.

Мінімальна ціна квитків з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі на маршрут Львів-Прага стартує від 992 грн в один бік, на маршрут Харків-Прага - від 1501 грн.

Із 22 жовтня SkyUp полетить із Києва в чеське місто Пардубіце, розташоване за 125 км від Праги. Вильоти здійснюватимуться тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в один бік за тарифом без багажу.

Для пасажирів, які прямують до Праги, SkyUp має намір організувати автобус з аеропорту Пардубіце. Він вирушатиме до чеської столиці через півгодини після прибуття рейсу з Києва. Заявлена ​​SkyUp вартість квитків на трансфер становить 3 євро в один бік та 5 євро туди-назад.

Авіаквитки в міста Чехії вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії та в агентствах.

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