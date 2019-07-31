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 Ексдиректор ЦРУ увійшов до ради директорів української компанії

До нового складу ради директорів "Велта Холдинг" увійшов Роберт Джеймс Вулсі, ексдиректор Центрального розвідувального управління США, член Національної комісії з питань енергетичної політики та Комітету з питань оборонної політики.

Крім того, раду директорів поповнив Глен Майлз, засновник і голова правління американської компанії First Wall Street Capital. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У "Велті" відбуваються масштабні трансформації у зв’язку із залученням іноземних інвестицій. Мені приємно повідомити, що наші американські партнери Глен Майзл та Роберт Джеймс Вулсі погодились увійти до нового складу ради директорів "Велта Холдинг". Я впевнений, що їхній великий досвід, знання та компетенції дозволять нам завершити процес створення корпоративної структури та стимулювати розвиток нових проєктів" - зазначив Андрій Бродський, генеральний директор компанії "Велта".

Компанія повідомляє, що у зв'язку з обранням до Верховної Ради України Андрій Ніколаєнко залишає посаду Голови ради директорів ТОВ ВКФ "Велта".

"Вважаю втратою для компанії остаточний перехід Андрія Івановича з бізнесу до державної служби, бо саме його вклад дозволив компанії "Велта" вижити та повноцінно відновитись після пожежі. Внесок пана Ніколаєнко у розвиток компанії важко переоцінити, але наразі саме такий ефективний менеджер необхідний країні", - додав Бродський.

Нагадаємо, що Роберт Джеймс Вулсі очолює Woolsey Partners та є радником компанії First Wall Street Capital. За часів президента Клінтона був директором Центрального розвідувального управління США, членом Національної комісії з питань енергетичної політики та Комітету з питань оборонної політики. Зараз пан Вулсі є консультантом приватних компаній і урядових відомств. Глен Майлз - засновник і голова правління американської компанії First Wall Street Capital.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140598
 
   
 Топ коментарі
 
Чекаємо лахтинських діаррейників.

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«Велта» володіє двома ресурсними активами.
Бирзулівське та Лікарівське родовище ільменіту, які розташовані в Кіровоградській області, Новомиргородському районі.

Здравствуй, Боинг!
Фирташ, прощай ! Экс-директор ЦРУ вошел в совет директоров украинской компании - Цензор.НЕТ 2400
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Недра Украины, как сырьевого придатка стран "первого мира" через инвестиции корпораций. И сколько денег будет оседать в корпоративных оффшорах, %80?
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Українська компанія VELTA виробник ільменітового концентрату за світовими стандартами

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепропетровск), разрабатывающее Бирзуловское месторождение ильменита в Новомиргородском районе Кировоградской области, и планирующее начать разработку Лекаревского месторождения ильменита
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«Велта» володіє двома ресурсними активами.
Бирзулівське та Лікарівське родовище ільменіту, які розташовані в Кіровоградській області, Новомиргородському районі.

Здравствуй, Боинг!
Фирташ, прощай ! Экс-директор ЦРУ вошел в совет директоров украинской компании - Цензор.НЕТ 2400
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ото ж ... в первую очередь, амеровские ПРО и пехота появится в Днепровской и Кировоградской областях..
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Шоб им на домбабве подогнать? Ну шоб чёрная водичка охранять приехала?
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Крыша у Велты теперь непромокаемая Экс-директор ЦРУ вошел в совет директоров украинской компании - Цензор.НЕТ 8877
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Просто свадебный генерал за большие деньги,думают что купили бульдога который будет отпугивать от компании местных налоговиков и спокойно прятать в офшоры намытое бабло.
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Такие свадебные генералы, в некоторых странах, режимы коммуняк свергали
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Недра Украины, как сырьевого придатка стран "первого мира" через инвестиции корпораций. И сколько денег будет оседать в корпоративных оффшорах, %80?
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Это как то связано с шестерками Коломойского , у которых сейчас обсалютная власть?
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