 Ексдиректор ЦРУ увійшов до ради директорів української компанії

Крім того, раду директорів поповнив Глен Майлз, засновник і голова правління американської компанії First Wall Street Capital. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У "Велті" відбуваються масштабні трансформації у зв’язку із залученням іноземних інвестицій. Мені приємно повідомити, що наші американські партнери Глен Майзл та Роберт Джеймс Вулсі погодились увійти до нового складу ради директорів "Велта Холдинг". Я впевнений, що їхній великий досвід, знання та компетенції дозволять нам завершити процес створення корпоративної структури та стимулювати розвиток нових проєктів" - зазначив Андрій Бродський, генеральний директор компанії "Велта".

Компанія повідомляє, що у зв'язку з обранням до Верховної Ради України Андрій Ніколаєнко залишає посаду Голови ради директорів ТОВ ВКФ "Велта".

"Вважаю втратою для компанії остаточний перехід Андрія Івановича з бізнесу до державної служби, бо саме його вклад дозволив компанії "Велта" вижити та повноцінно відновитись після пожежі. Внесок пана Ніколаєнко у розвиток компанії важко переоцінити, але наразі саме такий ефективний менеджер необхідний країні", - додав Бродський.

Нагадаємо, що Роберт Джеймс Вулсі очолює Woolsey Partners та є радником компанії First Wall Street Capital. За часів президента Клінтона був директором Центрального розвідувального управління США, членом Національної комісії з питань енергетичної політики та Комітету з питань оборонної політики. Зараз пан Вулсі є консультантом приватних компаній і урядових відомств. Глен Майлз - засновник і голова правління американської компанії First Wall Street Capital.