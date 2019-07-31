 Внутрішній ринок металопрокату повернеться до зростання в 2020 році, - гендиректор "Метінвесту" Риженков

Про це заявив в інтерв'ю виданню GMK Center генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, повідомляє uaprom.info.

Він уточнив, що, за даними групи, обсяг споживання металопрокату на внутрішньому ринку за 5 місяців 2019 року залишивсь на рівні 2018 року.

"Тому я сказав би, що на ринку спостерігається певна стагнація. У 2020 році ми розраховуємо на незначне зростання ринку (на рівні 3%) – насамперед за рахунок будівництва інженерних споруд та нежитлової нерухомості. Ми вважаємо, що бізнес в Україні продовжує переорієнтацію поставок на ринки країн Заходу, в яких діють підвищені стандарти якості продукції. А це вимагає від вітчизняного виробника модернізації чинних та введення нових виробничих потужностей", - зазначив Риженков.

Він додав, що у 2020 році група очікує, що основу зростання становитиме споживання в будівельному секторі: інженерні споруди та нежитлові будівлі. "При цьому вдосконалення законодавства у сфері реновації житла має сприяти споживанню прокату будівельного призначення та прокату з покриттям. Окремо варто відзначити введення в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики у 2018-2019 роках, яка, на мою думку, продовжить своє зростання", - сказав гендиректор "Метінвесту".

"Що стосується залізничної інфраструктури, безумовно, вона потребує оновлення. Але, на наш превеликий жаль, виділяється катастрофічно мало коштів на підтримку залізниці, не кажучи вже про будівництво нових ділянок. Позитивним сигналом у цій галузі можна вважати запуск проектів електрифікації залізниці в напрямку портів, - додав Риженков. - Не менш гостро стоїть питання з оновлення вантажного і пасажирського вагонного парку. Ми сподіваємося, що ці питання будуть враховані в планах на майбутні періоди і простимулюють внутрішнє споживання металопрокату".