 Внутрішній ринок металопрокату повернеться до зростання в 2020 році, - гендиректор "Метінвесту" Риженков

Про це заявив в інтерв'ю виданню GMK Center генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, повідомляє uaprom.info.
Він уточнив, що, за даними групи, обсяг споживання металопрокату на внутрішньому ринку за 5 місяців 2019 року залишивсь на рівні 2018 року.
"Тому я сказав би, що на ринку спостерігається певна стагнація. У 2020 році ми розраховуємо на незначне зростання ринку (на рівні 3%) – насамперед за рахунок будівництва інженерних споруд та нежитлової нерухомості. Ми вважаємо, що бізнес в Україні продовжує переорієнтацію поставок на ринки країн Заходу, в яких діють підвищені стандарти якості продукції. А це вимагає від вітчизняного виробника модернізації чинних та введення нових виробничих потужностей", - зазначив Риженков.
Він додав, що у 2020 році група очікує, що основу зростання становитиме споживання в будівельному секторі: інженерні споруди та нежитлові будівлі. "При цьому вдосконалення законодавства у сфері реновації житла має сприяти споживанню прокату будівельного призначення та прокату з покриттям. Окремо варто відзначити введення в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики у 2018-2019 роках, яка, на мою думку, продовжить своє зростання", - сказав гендиректор "Метінвесту".
"Що стосується залізничної інфраструктури, безумовно, вона потребує оновлення. Але, на наш превеликий жаль, виділяється катастрофічно мало коштів на підтримку залізниці, не кажучи вже про будівництво нових ділянок. Позитивним сигналом у цій галузі можна вважати запуск проектів електрифікації залізниці в напрямку портів, - додав Риженков. - Не менш гостро стоїть питання з оновлення вантажного і пасажирського вагонного парку. Ми сподіваємося, що ці питання будуть враховані в планах на майбутні періоди і простимулюють внутрішнє споживання металопрокату".
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Шо, ринок металобрухту поповниться рельсами з "Укрзалізниці", яку має намір продати ЗЕкоманда?
Европа уже лет 10 хочет не зависит от Китая, в тоже самое время закрывая свои котлы.
В Германии ещё с 90годов убивают добычу углеродной руды т.к не выгодно.
На протяжении всего времени после избрания Зеленского президентом, контактов между ним и Ринатом Ахметовым не существовало вообще. Этому есть свои причины. Будучи прекрасно осведомленным человеком Ахметов знал очень многое из того кто на самом деле стоит за Зеленским и К. Именно нежелание ввязываться в эту компанию держало Ахметова на расстоянии.
Главным инициатором и разработчиком операции "принуждения к сотрудничеству" выступил Владислав Бухарев, имеющий неплохие личные контакты с одним из топ-менеджеров Ахметова, генеральным директором группы "Метинвест" Юрием Рыженковым. Но и это помогало слабо... Спасительная бумага пришла из места, откуда не ждали... Кабинет Министров передал в СНБО Украины предложение государственной компании "Энергоатом", в свете возложенных на нее КМ Украины спецобязательства (PSO) по обеспечению стабильных тарифов для населения (и недопущению их роста). На 23 страницах скучного документа, кто то прочитал основное! "Энергоатом" предлагал обеспечить 75% потребностей населения Украины электроэнергией собственного производства. Для несведущих - это в 2,5 раза дешевле электроэнергии угольных.
Вы думаете эти ... подумали о вас? Да плевать они хотели на население Украины. Зато какой документ для "... с Ахметовым поговорить..".!
Нужно сказать, что донецкие схемы угольного ограбления украинского бюджета, отработанные и вылизанные до зеркального блеска пережили не одного украинского президента. Они удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы.
При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистемы в пределах мощности 10-12%. Естественно, что это могло существовать только при условиях коррупционной поддержки самых высоких государственных уровней. В различные годы откаты на верх от этой системы составляли от 45 до 80 % получаемых сумм. Это были огромные деньги которые питали всю вертикаль, коррумпируя, разлагая и развращая всю государственную власть.
Но в сложившейся ситуации выбора у Ахметова просто не было. Встреча состоялась 15 июня около 23-00 в Киеве в пределах одного комплекса зданий Ахметова. Президент прибыл вместе с Бухаревым и под охраной специальной группы подразделений внешней разведки. Встреча продолжалась около двух часов.
Что вообще мог хотеть от Зеленского Ахметов ? Только одного - сохранение статус-кво в энергетике и преимущественное использование в снабжении населения электроэнергии генерированной его угольными электростанциями.
Что мог хотеть Зеленский от Ахметова?
Первое и безусловное - влияния на Конституционный Суд Украины, где у Ахметова давно образована "группа влияния" в составе донецких товарищей. При том речь идет не только о нынешнем решении, но и о планах на будущее.
Второе - часть мажоритарных депутатов, которые так или иначе тяготеют к Ахметову, для формирования собственной группы.
Третье - вариантов дальнейшего сотрудничества на ниве " восстановления Донбасса" под сумму 300 млрд. гривен.
Было ли это ? Перейдем к фактам.
18 июня На подписание договора о строительстве комплекса "Метинвест" приехал Зеленский и посол Франции. От группы Ахметова присутствует генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков. 16:14, 18 июня
До этой даты никаких следов подготовки визита Президента в Мариуполь не было.
19 июня Андрюша Герус торжественно объявляет что формула "Роттердам+" не работает в Украине с конца мая https://www.unian.net/economics/energetics/10590072-rotterdam-ne-rabotaet-v-ukraine-s-konca-maya-gerus.html 11:51, 19 июня 2019 г. Если ее нет, уровень проплат должен был сократиться как минимум на 20-25%.
19 июня чуть позже, президент Зеленский , подтверждает, что виделся с г-ном Ахметовым, но забыв, что утром врал Андрюша Герус торжественно заявляет, что "...Ахметова ждет отмена схемы «Роттердам+"
Президент отметил, что они говорили не о политических вещах: "То, что мы отменяем "Роттердам +", все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация, и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают".
https://112.ua/politika/govorili-ne-o-politicheskih-veshhah-zelenskiy-vstretilsya-s-ahmetovym-496635.html 21:38 19.06.2019
«Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча», - сказал глава государства. Он пообещал подробно отчитаться о переговорах с предпринимателем в ходе консультаций президента с украинским бизнесом, которые пройдут 20 июня. По словам Зеленского, Ахметова ждет отмена схемы «Роттердам+», которая позволила ему обогатиться вопреки войне в Донбассе, а его компанию ДТЭК - демонополизация. : https://ukraina.ru/news/20190619/1023961212.html 19.06.2019, 21:09
20 июня Конституционный Суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Из 16 присутствующих на заседании судей 11 проголосовали "за". В том числе и "донецкая группа" в полном составе. - Шаптала, Завгородняя. Литвинов, Слиденко, Тупицкий.
21.06.19 09:44 Г-н Стефанчук, уже забыв что говорил Разумков еще вчера о коалиции с Вакарчуком, уже торжественно вещает - "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция.
Как правильно говорят учебники по разведаналитике - если совпадений больше двух - это уже система.
Что все это значит для Украины ?
1. Приоритет использования угольных электростанций в генерации электроэнергии, вопреки интересам граждан и государства, будет поддерживаться режимом Зеленского.
Как следствие - никакого снижения коммунальных тарифов не будет. В перспективе будет только рост ибо уголь добывать все сложнее, а кушать Зеленскому хочется.
О милой зависимости от России и ОРДЛО в этом вопросе - это уже предательство со стороны Зеленского.
2. Никакой пропорциональной схемы выборов не будет ибо мажоритарщики, заполнившие францию Зеленского, просто этого не допустят.
3. Конституционный Суд будет теперь постоянно будет использоваться в качестве аргумента в обосновании самых диких фантазий режима Зеленского.
4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины.
Проголосовали ? Пора платить !
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Зеленський вже й Францію прибрав до рук?
Кручє Зєлі тільки варьониє яйця!
А Макрон оказався полним лохом!