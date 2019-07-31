 "Ми продовжуватимемо боротьбу всупереч нашому найдемократичнішому КПК України", - Аброськін пообіцяв знайти і покарати винних у вбивстві Гандзюк та Олешка

Про це В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому, 31.07.2018 року, в Бердянську був вбитий учасник АТО Віталій Олешко. Рік тому в Херсоні був скоєний жахливий напад на Катерину Гандзюк. З дня скоєння цих жахливих злочинів й до сьогодні для мене це щоденна боротьба, боротьба за те, щоб кожний з причетних до вбивства "Сармата" спочатку був встановлений та затриманий, а завдання на сьогодні - щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов`язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані й ще двоє замовники вбивства", - написав Аброськін.

Точно така ж боротьба триває і за те, щоб відповідальність понесли як виконавці, так і замовники вбивства Катерини Гандзюк, додав він.

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"Вночі, о першій годині, коли вже опустилися руки, нас ніхто не чув, нам, оперативникам та слідчим, ніхто не бажав йти на зустріч, затриманих підозрюваних потрібно було вже відпускати, бо вийшов термін, тоді зателефонував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, що в прокуратурі Херсонської області нас не чують... й згодом нас все ж таки почули, але ми вистояли та підозрювані були заарештовані", - згадує Аброськін затримання і арешт виконавців нападу на Гандзюк.

На сьогодні саме ці злочинці затримані і вже засуджені, нагадує глава кримінальної поліції.

"Поки кожний із злочинців, виконавців, організаторів та замовників, не буде засуджений, ми будемо продовжувати боротьбу всупереч нашому найдемократичнішому КПК України, який більше захищає злочинців, аніж звичайних наших громадян", - пообіцяв Аброськін.

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"Ми будемо займати чергу й продовжувати стояти цілодобово під судами, щоб вчасно подати клопотання, будемо просити адвокатів вчасно приходити на засідання й не ховатися, будемо робити все можливе й неможливе, щоб злочинці понесли покарання", - пояснив він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.