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Все про:Портнов (88) погрози (247)

 "Може, мені час купити твоє вухо?" - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича

Лідер ГО "Спільна справа" Олександр Данилюк нагадав у фейсбуці, що Андрій Портнов був частиною кримінального режиму колишнього президента Віктора Януковича. У відповідь заступник голови Адміністрації Президента Януковича почав погрожувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Данилюка.

"Режим Януковича звозив з усієї країни криміналітет, роздавав їм мєнтівську зброю і ці тварини влаштовували у Києві нічні полювання, калічачи та вбиваючи протестувальників і просто нічних перехожих. Андрій Портнов був першим заступником голови Адміністрації Президента Януковича", - написав Данилюк.

У відповідь ексзаступник глави адміністрації президента Віктора Януковича почав погрожувати в коментарях.

"Може, мені час купити твоє вухо?" - написав Портнов.

Данилюк відреагував на слова Портнова і попросив докладніше пояснити, що він має на увазі. Але Портнов не відповів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні

Може, мені час купити твоє вухо? - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140592
 
   
 Топ коментарі
 
распоясалось чмо...шо там нацжены?не хотят у него на капоте попрыгать?
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Спасибо партии родной ЗЕленой !
И лично товарищу ЗЕ !

Теперь они отвечают за страну.

Спасибо за возвращение бандюков и уверенность в нашем будущем ! "Може, мені час купити твоє вухо?" - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича - Цензор.НЕТ 6325
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им за него не платили, вот и молчат
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Портнов обсирает Украину и украинцев, а дурные хохлы совместно с жидком предоставили сепарской гниде Портнову охрану, которую оплачивают украинцы которых он обсирает и издевается. А где же национальные жёны Авакяна и **********? Дурдом с каждым днём крепчает шариковые рулят.
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==="Режим Януковича свозил со всей страны криминалитет, раздавал им ментовское оружие и эти животные устраивали в Киеве ночные охоты, калеча и убивая протестующих и просто ночных прохожих.===

В Днепре так и было. Ментам и вилкуловским титушкам роздали оружие, они жестко разогнали майдановский митинг, потом охотились вообще на случайных прохожих достаточно далеко
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Тепер стало зрозуміло, яке падло пів вуха Дмитру Булатову відкусив під час "революції гідності". Портнов! І до ворожки не ходи!
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Хотел бы с вами согласиться, но Булатов сам себе его и "откусил".
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при наркомані всі риги приїхали в Київ і стали дуже смєлими пацанами.
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Идет самоочищение Бывшие инынешние деятели стараются избежать наказаний
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мародьор и портнов - бывшие члены одной региональной шайки-лейки
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Я не розумію чому всі панькаються з цим вилупком. Це відверта кацапська гнида , яка плює на Конституцію України, на українців, погрожує всім. Читати вже гидко про цю істоту.
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Портнов не подарок, но Петя в вышиванке в 1000 раз подлее
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Кацап,ты ****** за своим ****** наблюдай,а здесь мы сами разберемся кто есть кто,без вас,без петухов.Всосал шворка лагерная?
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И эту суку мы будем терьпеть ещё 5 лет?🤡
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ОборЗЕла эта рыговская тварь портнов! Юля, это ж твоя креатура, которая тебя же и гноила! Ты всё еще за зелю топишь, как тебе коломойша за бабки приказал?! Суки!
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Помоему Портнов усиленно напрашивается на неприятности.
Впервые вижу такое глупое поведение .
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портной чувствую допрыгается ......прет как танк ...это не власть пороха..
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Теперь Портнов будет самым большим защитником ушей Данилюка. Не приведи Господи, с его ушами что-то случится, он же будет первым в списке подозреваемых . . .

Надеюсь, противники Портнова этот комментарий не прочитают и как руководство к действию не примут
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А йому пофіг, він на Коломойського працює, а таким нічого не загрожує!
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У евреев есть поговорка : "Так будет не всегда"
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ОТОЖ!
Цьому лохі натякнули про "Вєлікіє і багатиє мілості" від Каломойши, якщо він гадитиме Пороху. Але це чмо не розуміє, що таке євреї. А я знаю, серед нх виріс. Єврей не може мати ні яких моральних забовязань перед не євреєм. Може обдурити, обікрасти, кинути, зрадити, голодом морити врешті решт.
Для Коломойші портнов такий само гой як і ми з вами, тому його уже кинули, проте він ще цього не зрозумів.
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Украинцам пора скинуться на снайпера за голову єтого ублюдка
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Дуже конкретна і розумна пропозиція . Коли цього не зробити то Україна матиме Ієгуду (Ягоду) , Єжова і Берію в одному флаконі . Варто згадати відрізані голови сім'ї судді з Харкова . Після цього всі судді без погодження на горшка не сідають.
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Если говорит, что пора купить, значит уже покупал...
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интересно, а если ему предложат выкупить его собственные уши ? (раз у него так много бабла)
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