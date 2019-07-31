 "Може, мені час купити твоє вухо?" - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Данилюка.
"Режим Януковича звозив з усієї країни криміналітет, роздавав їм мєнтівську зброю і ці тварини влаштовували у Києві нічні полювання, калічачи та вбиваючи протестувальників і просто нічних перехожих. Андрій Портнов був першим заступником голови Адміністрації Президента Януковича", - написав Данилюк.
У відповідь ексзаступник глави адміністрації президента Віктора Януковича почав погрожувати в коментарях.
"Може, мені час купити твоє вухо?" - написав Портнов.
Данилюк відреагував на слова Портнова і попросив докладніше пояснити, що він має на увазі. Але Портнов не відповів.
В Днепре так и было. Ментам и вилкуловским титушкам роздали оружие, они жестко разогнали майдановский митинг, потом охотились вообще на случайных прохожих достаточно далеко
Впервые вижу такое глупое поведение .
Надеюсь, противники Портнова этот комментарий не прочитают и как руководство к действию не примут
Цьому лохі натякнули про "Вєлікіє і багатиє мілості" від Каломойши, якщо він гадитиме Пороху. Але це чмо не розуміє, що таке євреї. А я знаю, серед нх виріс. Єврей не може мати ні яких моральних забовязань перед не євреєм. Може обдурити, обікрасти, кинути, зрадити, голодом морити врешті решт.
Для Коломойші портнов такий само гой як і ми з вами, тому його уже кинули, проте він ще цього не зрозумів.