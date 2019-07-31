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Все про:ГПУ (3116) Денісова (332) допит (493) НАЗК (605) Тарасов Андрій (3)

 Омбудсмен Денісова отримала повістку від ГПУ й готується йти на допит, - адвокат

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит у Генеральну прокуратуру.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора (30 липня. - Ред.), готуємося йти на допит", - повідомив захисник, але відмовився відповісти на запитання про дату допиту, оскільки "це таємниця слідства".

Сайт Генеральної прокуратури України поки не містить даних про виклик Людмили Денісової на допит.

Адвокат Андрій Тарасов відмовився коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня Національним антикорупційним бюро України.

"Наскільки я розумію з цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, надаватиме юридичну оцінку цим доказам, зокрема і щодо їхньої допустимості та ідентичності. Поки що немає чого коментувати", - сказав Тарасов.

"Щодо оскарження рішень НАЗК. Дійсно, НАЗК у 2018 році провело повну перевірку декларацій за 2015, 2016 і 2017 роки, коли ще Людмила Леонтіївна була народним депутатом, вони знайшли там, на їхню думку, певні порушення і ухвалили рішення про звернення до НАБУ про порушення кримінального провадження щодо неправомірного декларування. Ці рішення були оскаржені нами ще в 2018 році в адміністративному суді. Суд у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору", – додав адвокат.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти під офісом Денісової вимагали зупинити "Вовчий конкурс" на "керованого" члена ВККС, і він не відбувся через відсутність кворуму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140591
 
 
 Топ коментарі
 
У тебя права такие же как и обязанности - никакие Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 6620
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Да там у всю Раду на любого тыкни пальцем и можно смело заводить дело!

Козак Гаврилюк за 5 лет стал очень богатым человеком.
Вместо чуба козак Гаврилюк начал носить костюмы Армани, а вместо метро козак выбрал элитный Мерседес.
За 5 лет Гаврилю купил себе и своей новой любовнице 3 квартиры в Киеве, два Мерседеса и один китайский внедорожник.
Также известно, что козак строит дом под Киевом.
Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 5585Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 6228
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💥Белокурая Жози‏ @Hellnonblonde 2 ч.2 часа назад

Пишет нам firemyhair из ЖЖ:
Нашел весьма забавную скрепоразгибалку!
Кац@пня, оказывается, очень болезненно рефлексирует на то, что медведь относится к подотряду собакообразных и питается падалью. Особенно по вкусу ему тухлятина.

Омбудсмен Денісова отримала повістку від ГПУ й готується йти на допит, - адвокат - Цензор.НЕТ 7981
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вот те на...а кто ж теперь права человеков защищать будет?
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У тебя права такие же как и обязанности - никакие Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 6620
 показати весь коментар
 
 
💥Белокурая Жози‏ @Hellnonblonde 2 ч.2 часа назад

Пишет нам firemyhair из ЖЖ:
Нашел весьма забавную скрепоразгибалку!
Кац@пня, оказывается, очень болезненно рефлексирует на то, что медведь относится к подотряду собакообразных и питается падалью. Особенно по вкусу ему тухлятина.

Омбудсмен Денісова отримала повістку від ГПУ й готується йти на допит, - адвокат - Цензор.НЕТ 7981
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А эта шо?, баланду на шару в Лукьяновке хавала?)))
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честный юрист Портнов посадит всю Украину Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 8550
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Там кажись дело, как она с Вовком шуры-муры крутила, хотя за недостоверную декларацию тоже надо срок припаять!
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Да там у всю Раду на любого тыкни пальцем и можно смело заводить дело!

Козак Гаврилюк за 5 лет стал очень богатым человеком.
Вместо чуба козак Гаврилюк начал носить костюмы Армани, а вместо метро козак выбрал элитный Мерседес.
За 5 лет Гаврилю купил себе и своей новой любовнице 3 квартиры в Киеве, два Мерседеса и один китайский внедорожник.
Также известно, что козак строит дом под Киевом.
Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 5585
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Та тот дом козак Гаврилюк уже 7-й год строит! Как начал строить до Майдана, так и до сих пор! И любовницы у него нет, есть законная жена. Молодая и красивая.
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А зачем строить, когда все с неба падает - и квартиры и машины! А про жену улыбнуло - я не знал, что кто имеет законную жену, не имеют любовниц! Омбудсмен Денісова отримала повістку від ГПУ й готується йти на допит, - адвокат - Цензор.НЕТ 1123
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Я не сторонник Гаврилюка, согласен, что законодатель с него никакой, просто из чувства справедливости. Он познакомился со своей будущей женой на Майдане, она тогда была 18-летней студенткой, а он лет на 15 старше Так и живут с тех пор вместе. А дом строить, так козак Гаврилюк - человек простой в отличие от других и руки мужика должны что-то делать конкретное и полезное, а не только красть. Сомневаюсь, что бы его задаривали квартирами и машинами, он сидел тихо и веса в Раде, среди бандитов, ворья, проституток политических и натуральных не имел.
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рівне виборче право,завжди приводитиме до влади Паразитів
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шо за фигня? Надо сразу всех на допрос пригласить... Стадион, мля, так стадион Омбудсмен Денисова получила повестку от ГПУ и готовится идти на допрос, - адвокат - Цензор.НЕТ 805
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А хто моряків під зобов'язання буде брати ?
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