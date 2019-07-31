 Податкова міліція та СБУ ліквідували транзитно-конвертаційну групу на Київщині та Одещині, через яку пройшло близько 100 млн грн

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України було встановлено групу транзитно-конвертаційних підприємств, організованих жителями Києва та Одеси з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг щодо мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку на території Київської та Одеської областей.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти придбали та зареєстрували на підставних осіб низку суб’єктів господарювання.

На рахунки таких підконтрольних підприємств компанії реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбання товарів та/чи надання певних послуг, які після обготівкування поверталися замовникам послуг конвертації.

За період 2018-2019 років обсяг проконвертованих коштів становить понад 100 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем незаконної діяльності та проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, банківські картки підконтрольних підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.

Триває слідство".

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