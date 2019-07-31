EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  2391  32
Все про:побиття (452) суд (5368) донецькі (2) патрульна поліція (908)

 Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся

Київський апеляційний суд визнав законним виправдувальний вирок віцепрезиденту Федерації боксу Києва, бізнесмену Миколі Щуру, який зламав ніс патрульному в поліцейському райвідділі.

Про це йдеться в постанові суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Уродженець Донецька Щур звинувачувався в тому, що 2 січня 2017 року в приміщенні Оболонського райвідділу поліції Києва вдарив в обличчя патрульного поліцейського, який затримав автомобіль з його знайомою, яка перебувала в нетверезому стані 1 січня.

За словами підсудного, він прибув до райвідділу, щоб дізнатися обставини інциденту, а поліцейські почали по-хамськи з ним спілкуватися.

"Він туди прийшов тверезим, був в адекватному стані і просто так не став би нікому хамити", - зазначено в рішенні суду свідчення бізнесмена.

Щур підкреслив, що поліцейські першими почали його бити ногами і руками, а потім вдягнули наручники.

Через деякий час з нього зняли наручники і поліцейський йому заявив, що Щур його побив.

Підсудний категорично це заперечує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Однак Щуру було висунуто підозру і він був поміщений під домашній арешт.

10 травня 2018 року суд першої інстанції визнав його невинуватим і виправдав у зв'язку з недоведеністю складу злочину.

Прокуратура не погодилася з цим і подала апеляційну скаргу.

У липні поточного року Апеляційний суд скаргу відхилив.

На думку суду, Щур не цілеспрямовано вдарив поліцейського, а просто відмахнувся.

Таким чином, суд не угледів прямого умислу в діях обвинуваченого.

Також читайте: Вирок найманцю РФ із Бразилії Лусваргі набув чинності, - прокуратура Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140584
 
 
 Топ коментарі
 
Ага "саджати будуть" как же, разве что тех кто помешал хуйлу оккупировать всю Украину.
 показати весь коментар
 
Апеляційний суд коли піде під суд? Це що за рішення? Людина вдарила поліціянта в обличчя, нанесла ушкодження небезпечні для життя, використовуючи свої спортивні навички, розуміючи небезпеку своїх дій по відношенню до поліцейського! Це був замах на життя поліцейського, його потрібно було вбити прямо в віділку з табельної зброї!
 показати весь коментар
 
...теперь так можно будет? Апелляционный суд оправдал донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос патрульному: Просто отмахнулся - Цензор.НЕТ 6907
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Апеляційний суд коли піде під суд? Це що за рішення? Людина вдарила поліціянта в обличчя, нанесла ушкодження небезпечні для життя, використовуючи свої спортивні навички, розуміючи небезпеку своїх дій по відношенню до поліцейського! Це був замах на життя поліцейського, його потрібно було вбити прямо в віділку з табельної зброї!
 показати весь коментар
 
 
Ага "саджати будуть" как же, разве что тех кто помешал ***** оккупировать всю Украину.
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю что то что он приехал трезвый и есть оправдание )
 показати весь коментар
 
 
Конечно, за то что трезвый надо сразу реабилитировать его.
 показати весь коментар
 
 
даже в иных странах до которых нам как до Луны полицейские также бьют людей что говрить про полицию Украины от перемены названия суть то никуда не исчезла стало даже хуже.. мало что садисты так еще и дауны... Апелляционный суд оправдал донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос патрульному: Просто отмахнулся - Цензор.НЕТ 2193
 показати весь коментар
 
все равные , но есть равнее. в Украине сплошь и рядом . курицу украл от голодухи -тюрьма .украл 5 лимонов долларов - выпустили под залог 100 000 гривен
 показати весь коментар
 
 
та нєх дєлать...хоть з ноги **********))) єслі шо,то можна версію про народний український танець гопак проштовхнути Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся - Цензор.НЕТ 5101
 показати весь коментар
 
Ну так увольняй судей Зе, или слабо?
 показати весь коментар
 
 
Останавливает гаишник подозрительную машину. Пытается проверить документы - они отсутствуют. Спрашивает: - Оружие есть? - Есть, вот автомат Калашникова, вот 2 ящика патронов. Прав на оружие нет. Удивился гаишник. Спрашивает дальше: - А наркотики есть? - Да, вот 10 кг героина. Это на продажу, а вот это себе везем. Совсем удивился гаишник. - А в багажнике что? - В багажнике труп. Труп гаишника. Место есть еще для двоих. - А, ну тогда езжайте…
 показати весь коментар
 
 
Останавливает мент генеральскую машину, а в ней киевский судья. Вопрос. Кого будем увольнять, а кому нос ломать?
 показати весь коментар
 
 
жах, що відбувається при цьому мініх*йлі...Судді взагалі втратили всякий страх та гребуть лопатою хабарі, як перед кінцем світу...Зрозуміло, що в поліцейського стільки гршей немає, як в цієї гниди...Хто з полійіянтів після таких рішень іменем олігархату буде захищати звичайних людей, та ще й ризикуючи власним життям та здоров'ям?...
 показати весь коментар
 
 
Не надо на посетителя райотдела кайданки одевать.Суд поступил очень мудро.Оправдал трезвого,в своём уме,бизнесмена,которого поганые мусора пытались обвинить в том,чего в принципе не могло быть.Единственная его вина- уроженец Донбасса.Они его избивали.
 показати весь коментар
 
Ну вот, хоть Зеля и не обещал "конец эры беззакония", но он, конец, сам наступил, попутно с выполнением других обещаний.
Хороший человек, бизнесмен, боксер, из Донецка оправдан, а плохой человек, полицейский, в форме, при исполнении, наказан.
Ура, таварищи?
 показати весь коментар
 
 
А нагадай мені, будь ласка, чиї це слова - "Ми провели судову реформу!"?
 показати весь коментар
 
 
а та ж сама фраза, яка закінчується на " ... Верховного суду і касаційної інстанції"???

аааа, тут в цій інфі, йде мова за апеляційну інстанцію та суди першої інстанції в Україні..., реформа яких запланована на поточний та на два наступні роки...
 показати весь коментар
 
Пойду-ка я под райотдел ,поотгоняю мух ,поотмахиваюсь от этих назойливых ****** .. Апелляционный суд оправдал донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос патрульному: Просто отмахнулся - Цензор.НЕТ 1406
 показати весь коментар
 
 
Как в том анекдоте:..... и сам упал на перочинный ножичек 16 раз....
 показати весь коментар
 
 
Апелляционный суд оправдал донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос патрульному: Просто отмахнулся
***********
Не підпускайте цього Щура до Зеленського, - від такого маленького президента може залишитися тільки мокре місце. А суд виправдає, - скаже, "случайно". Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся - Цензор.НЕТ 4908
 показати весь коментар
 
 
Быдло донецкое везде успевает нас рать. Судьям ублюдкам нужно носы за такое решение поломать.
 показати весь коментар
 
 
Боксера обидеть может каждый.
Один раз.
 показати весь коментар
 
 
Ну это тебе виднее! Не боксеры, так не боксеры Ты Кличко позвони, сообщи ему новость, а то он не знает еще , что он не боксер
 показати весь коментар
 
Навіщо, я і так бачу, що пика Богдана ще не така як в єнота.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору