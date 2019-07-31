 Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся

Про це йдеться в постанові суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Уродженець Донецька Щур звинувачувався в тому, що 2 січня 2017 року в приміщенні Оболонського райвідділу поліції Києва вдарив в обличчя патрульного поліцейського, який затримав автомобіль з його знайомою, яка перебувала в нетверезому стані 1 січня.

За словами підсудного, він прибув до райвідділу, щоб дізнатися обставини інциденту, а поліцейські почали по-хамськи з ним спілкуватися.

"Він туди прийшов тверезим, був в адекватному стані і просто так не став би нікому хамити", - зазначено в рішенні суду свідчення бізнесмена.

Щур підкреслив, що поліцейські першими почали його бити ногами і руками, а потім вдягнули наручники.

Через деякий час з нього зняли наручники і поліцейський йому заявив, що Щур його побив.

Підсудний категорично це заперечує.

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Однак Щуру було висунуто підозру і він був поміщений під домашній арешт.

10 травня 2018 року суд першої інстанції визнав його невинуватим і виправдав у зв'язку з недоведеністю складу злочину.

Прокуратура не погодилася з цим і подала апеляційну скаргу.

У липні поточного року Апеляційний суд скаргу відхилив.

На думку суду, Щур не цілеспрямовано вдарив поліцейського, а просто відмахнувся.

Таким чином, суд не угледів прямого умислу в діях обвинуваченого.

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