 Апеляційний суд виправдав донецького бізнесмена Щура, який зламав ніс патрульному: Просто відмахнувся

Про це йдеться в постанові суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
Уродженець Донецька Щур звинувачувався в тому, що 2 січня 2017 року в приміщенні Оболонського райвідділу поліції Києва вдарив в обличчя патрульного поліцейського, який затримав автомобіль з його знайомою, яка перебувала в нетверезому стані 1 січня.
За словами підсудного, він прибув до райвідділу, щоб дізнатися обставини інциденту, а поліцейські почали по-хамськи з ним спілкуватися.
"Він туди прийшов тверезим, був в адекватному стані і просто так не став би нікому хамити", - зазначено в рішенні суду свідчення бізнесмена.
Щур підкреслив, що поліцейські першими почали його бити ногами і руками, а потім вдягнули наручники.
Через деякий час з нього зняли наручники і поліцейський йому заявив, що Щур його побив.
Підсудний категорично це заперечує.
Однак Щуру було висунуто підозру і він був поміщений під домашній арешт.
10 травня 2018 року суд першої інстанції визнав його невинуватим і виправдав у зв'язку з недоведеністю складу злочину.
Прокуратура не погодилася з цим і подала апеляційну скаргу.
У липні поточного року Апеляційний суд скаргу відхилив.
На думку суду, Щур не цілеспрямовано вдарив поліцейського, а просто відмахнувся.
Таким чином, суд не угледів прямого умислу в діях обвинуваченого.
Хороший человек, бизнесмен, боксер, из Донецка оправдан, а плохой человек, полицейский, в форме, при исполнении, наказан.
Ура, таварищи?
аааа, тут в цій інфі, йде мова за апеляційну інстанцію та суди першої інстанції в Україні..., реформа яких запланована на поточний та на два наступні роки...
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Не підпускайте цього Щура до Зеленського, - від такого маленького президента може залишитися тільки мокре місце. А суд виправдає, - скаже, "случайно".
Один раз.