 Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це сталося під час робочої поїздки Зеленського в Черкаську область у середу.
Ігор Шевченко (1972 р н.) - юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.
************
Птєнєц ківалова гнєзда.
Прізвище хоч українське. Поки що це єдиний умовний плюс.
Шевченко очолив Шевченків край.
От цікаво також, - музей Тараса Шевченка теж продадуть, як українську землю, чи просто здадуть в оренду?
Откуда у зёлёной ботвы взялась такая воинствующая уверенность в том, что интересы Коломойского совпадают с её -- зелёной ботвы -- интересами?
...или, Богдан кинул своего самого жирного клиента и продался со всеми потрохами нищему электорату!
Есть ещё варианты? -- оч. интересно...*)