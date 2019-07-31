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Все про:Зеленський (2266) ОДА (636) Черкаси (197)

 Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це сталося під час робочої поїздки Зеленського в Черкаську область у середу.

Ігор Шевченко (1972 р н.) - юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140583
 
 
 Топ коментарі
 
Крім аеропорту, треба налагодити морське сполучення між Черкасами і Києвом! Зеленский назначил Игоря Шевченко новым главой Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 250
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Шуршат у петиков методички... А там пусто!
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Ну, этот Шева у Кивалова учился, наш человек, грамотный, из юристов, значит, пайдьоооот!
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Крім аеропорту, треба налагодити морське сполучення між Черкасами і Києвом! Зеленский назначил Игоря Шевченко новым главой Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 250
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Ви не розумієте мого горя! Усі таракани в моїй голові проявили протестні настрої і проголосували за Зеленського, проти Пороха і мене. Вони, черті, організували 100% явку і кинули мене на призволяще, тепер усі ці чуваки і чувіхи сидять в Трускавці і слухають лекції по політології - там гарно кормлять і крутять вуса. Ви знаєте що таке самотність!? Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 3309
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а кого,как ты думаешь,выпускает юракамедь ********?
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Тоесть то, что другие сепаратисты, которых назначают - ты признаешь?
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Володимир Бородянський - лобіст «русского міра» і ймовірний гуманітарний віцепрем'єр. Він уже оголосив про свої плани «докорінно змінити гуманітарну галузь». Що нам відомо про це «нове лице»: https://www.facebook.com/175245329209561/posts/2374843865916352?sfns=mo …Зеленский назначил Игоря Шевченко новым главой Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 152
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А чем он предпринимательствует и собирается ли продавать Рошен, тьху ты хоспадя, продавать бизнес?
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С чего бы? Сам клоун же не продал бизнес, и офшоры остались...Лишь "передал" кому то из дружков, и то на словах.
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Игорь Шевченко (1972 г. р.) - юрист и предприниматель. Окончил... Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.
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Птєнєц ківалова гнєзда.
Прізвище хоч українське. Поки що це єдиний умовний плюс.
Шевченко очолив Шевченків край.
От цікаво також, - музей Тараса Шевченка теж продадуть, як українську землю, чи просто здадуть в оренду?
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Ну, этот Шева у Кивалова учился, наш человек, грамотный, из юристов, значит, пайдьоооот!
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Ползучая замена западенского клана на юго-восточный. Это самый настоящий реванш товарищи патриоты.
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А що, Порох був западенцем? Чи Гнося? Хіба Парубій.
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В клінічному смислі - дуже слушна думка.
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Зараз Ви Ахмєтова обідили, тепер вас не буде бентежити місяць березень. Кохання - це вже не ваше. Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 710
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Интересы Коломойского в Украине, посредством влияния на Зеленского, представляет его юрист Богдан.
Откуда у зёлёной ботвы взялась такая воинствующая уверенность в том, что интересы Коломойского совпадают с её -- зелёной ботвы -- интересами?
...или, Богдан кинул своего самого жирного клиента и продался со всеми потрохами нищему электорату!
Есть ещё варианты? -- оч. интересно...*)
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