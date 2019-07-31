 Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", це сталося під час робочої поїздки Зеленського в Черкаську область у середу.

Ігор Шевченко (1972 р н.) - юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.

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