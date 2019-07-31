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 Політика України
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Все про:НАБУ (2046) США (5223) Ситник (494) Вовк Павло (36)

 Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк

Справа проти суддів Окружного адміністративного суду м.Києва є політично мотивованою і пов'язаною з рішенням ОАСК проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє голова ОАСК Павло Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що, окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - йдеться в повідомленні.

Також Вовк нагадав, що справу, відповідачем у якій, зокрема, був і Артем Ситник, по суті розглядав Окружний адміністративний суд Києва і ухвалив рішення в грудні 2018 року.

"ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів та втрутився у формування зовнішньої політики України. А взагалі йдеться про справу розголошення інформації слідства, саботаж виборчої кампанії іншої держави і багато чого іншого. ОАСК як незалежний суд встановив: з боку Ситника було перевищення повноважень і втручання у вибори у США. І це завдало шкоди інтересам держави Україна", - уточнив голова ОАСК.

Вовк зазначив, що президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника.

"Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - наголосив Павло Вовк.

Також читайте: Глава ОАСК Вовк: Я не боюся підозри, але все має бути в межах закону

Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140582
 
 
 Топ коментарі
 
Этот вовк и все остальные наши судьи должны быть повешены после сдирания кожи !!!!!
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это УРОВЕНЬ! оказывается украина настолько могущественное государство, что какой то глава правоохранительного органа нашей страны может вмешиваться в выборы самой могущественной страны мира. страшно представить на что тогда наш президент и премьер способны
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А Тетя Клава из Жиеринки не вмешивалась??)))
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Своїми заявами Вовк наносить непоправної шкоди інтересам України, тому потрібно Вовка арештувати і обмежити його спілкування зі ЗМІ.
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рідкісний випадок, коли я згоден з цим зебільним графоманом...
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Этот вовк и все остальные наши судьи должны быть повешены после сдирания кожи !!!!!
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У сивого мародера що не "вовк", то насправді справжній шакал.
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как там и ТУТ КОЕ КОГО ПОНЕСЛО..... Дом пропал дом....
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Завали своё хлебало вороватое мразь.
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Та шо там штати, Ситник весь світ вертить.
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А Тетя Клава из Жиеринки не вмешивалась??)))
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это УРОВЕНЬ! оказывается украина настолько могущественное государство, что какой то глава правоохранительного органа нашей страны может вмешиваться в выборы самой могущественной страны мира. страшно представить на что тогда наш президент и премьер способны
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Готовит почву для политэммиграции в США? Только ставка на рыжего агента Кремля дело рискованное.
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Че то мне это СК рашки напомнило!
То тоже "расследовало" заграничные дела!
Я вообще не понимаю, как юрист и судья может такое нести!!!!!
На каком основании "расследовало"? А пленки он в микшере на ПК склеил?
Этот срач напоминает жалкий понос младшего свинарылого!
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Вот это уровень! Мы рассматриваем вмешательство в выборы в США. Нескрываемая политическая заказуха. Может еще выборы в мосдуму рассмотреть? Тут в свои выборы вмешательство не успевают рассматривать...
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https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine?fref=nf

Сергій Лещенко
Вчера в 14:12 ·
НАБУ и департамент Горбатюка разворошили носителей судебного зловония. Его источал Окружной административный суд Киева. Схематоз, договорняки, продажность, спасение собственной шкуры. О том, что ОАСК - «проститутки» в мантиях, я лично убедился на своем опыте. Более того, их гнильё признали даже вышестоящие коллеги.
На днях я получил на руки полный текст решения апелляции, которая в пух и прах разнесла решение ОАСК о вмешательстве в американские выборы. Этим решением, которое ОАСК принимал в качестве оттанцовки Луценко, Украину едва не втянули в разборку Республиканской и Демократической партий США. И «проститутки» из ОАСК подмахнули решение, даже не задумываясь о нормах права, разъяснениях Верховного суда и элементарном здравом смысле, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. Теперь этот бред отменен, и я выставляю решение апелляции на общее рассмотрение. А судьям ОАСК желаю одного - длительных тюремных сроков.Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк - Цензор.НЕТ 7971
Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк - Цензор.НЕТ 5346
Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк - Цензор.НЕТ 2090
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