 Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє голова ОАСК Павло Вовк, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що, окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - йдеться в повідомленні.
Також Вовк нагадав, що справу, відповідачем у якій, зокрема, був і Артем Ситник, по суті розглядав Окружний адміністративний суд Києва і ухвалив рішення в грудні 2018 року.
"ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів та втрутився у формування зовнішньої політики України. А взагалі йдеться про справу розголошення інформації слідства, саботаж виборчої кампанії іншої держави і багато чого іншого. ОАСК як незалежний суд встановив: з боку Ситника було перевищення повноважень і втручання у вибори у США. І це завдало шкоди інтересам держави Україна", - уточнив голова ОАСК.
Вовк зазначив, що президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника.
"Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - наголосив Павло Вовк.
То тоже "расследовало" заграничные дела!
Я вообще не понимаю, как юрист и судья может такое нести!!!!!
На каком основании "расследовало"? А пленки он в микшере на ПК склеил?
Этот срач напоминает жалкий понос младшего свинарылого!
Сергій Лещенко
Вчера в 14:12 ·
НАБУ и департамент Горбатюка разворошили носителей судебного зловония. Его источал Окружной административный суд Киева. Схематоз, договорняки, продажность, спасение собственной шкуры. О том, что ОАСК - «проститутки» в мантиях, я лично убедился на своем опыте. Более того, их гнильё признали даже вышестоящие коллеги.
На днях я получил на руки полный текст решения апелляции, которая в пух и прах разнесла решение ОАСК о вмешательстве в американские выборы. Этим решением, которое ОАСК принимал в качестве оттанцовки Луценко, Украину едва не втянули в разборку Республиканской и Демократической партий США. И «проститутки» из ОАСК подмахнули решение, даже не задумываясь о нормах права, разъяснениях Верховного суда и элементарном здравом смысле, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. Теперь этот бред отменен, и я выставляю решение апелляции на общее рассмотрение. А судьям ОАСК желаю одного - длительных тюремных сроков.