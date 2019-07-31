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 Суспільство
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Все про:позов (244) Міністерство культури (152) УПЦ КП (198) Філарет (235)

 Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет

Почесний патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив про подання позову до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ Київського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час пресконференції в Києві.

"Митрополит Епіфаній провів 27 липня Священний синод, на якому ухвалили рішення про створення комісії з ліквідації не тільки Київської патріархії УПЦ КП, а й передачу всього майна Київського патріархату Київській митрополії (ПЦУ. – Ред.) без нашого відома, без нашого дозволу", - заявив він.

"Що нас особливо турбує, що міністерства і культури, і юстиції теж прийняли рішення про зняття з реєстрації Київської патріархії (УПЦ КП. – Ред). Цього права вони не мають. Чому не мають? Тому що я не звертався до них про ліквідацію Київської патріархії, а без звернення патріарха або керівника тієї чи іншої єпархії міністерство юстиції та міністерство культури не мають права не реєструвати ні знімати з реєстрації", - додав патріарх.

Філарет зауважив, що всі єпархії ПЦУ перереєстрували свої статути з Київського патріархату на Православну церкву України, а Київська патріархія УПЦ КП не подавала прохання про перереєстрацію на ПЦУ. "Раз ми не подавали, то міністерство юстиції немає права без нашої згоди, без нашого прохання знімати нас з реєстрації, тому ми подали в суд на Міністерство культури, яке незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію і Українську православну церкву Київського патріархату", - наголосив він.

"Суду поки ще не було, але позов ми подали", - додав Філарет.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140576
 
 
 Топ коментарі
 
тихо Шиферам шурша крыша едет не спеша! наступили зебильные времена.
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тихо Шиферам шурша крыша едет не спеша! наступили зебильные времена.
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перед Божьим Судом.

для тебя, Филя, он будет сложным Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 7339
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срочная телеграмма__
откуда: Небесная канцелярия Иисуса Христа
кому: старику Филарету
текст: Акстись, старый хрыч!... Мы тебя уже заждались... Твой апостол Петр.
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ыысуса не существовало даже. не то уж чтобы летать и канцелярить
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......из рук в руки нежно передаст равноапостольный Петр Апостолу Петру Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 6353
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Сам виноват, поверил Порошенко. Наверно у старика действительно маразм.
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Поверилв чем? Что будет Томос? Ну вот томос дали. Может просто сам думал, что быдет упаравлять как серый кардинал? ну переоценил себя. А теперь с катушек слетел из за того, что лишился церковной власти.
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Филарет несмотря на анафему со стороны МП и противодействие Кремля, все таки создал Украинскую православную церковь. Петька купил у турок неизвестно что что так и не получило названия Украинская и которое не признал никто в мире, заплатив центральными храмами Украины имеющими историческую ценность. И эта пороховая шобла чуть ли не матом кроющая настоящего создателя Украинской церкви называет себя патриотами.
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Стадо себе построит новые храмы. Если может озолачивать попов и даже гордиться - сколько миллиардов оно подало попам на Мерседесы для Яхве.)
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Настоящий предстоятель это тот, кого выбрали на соборе. на соборе выбрали Эпифания. А подобная тебе мразь уже и против украинской церкви будет, лишь бы против порошенко...
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Епифаний был избран предстоятелем турецкой церкви в Украине, где там слово Украинская? Покажи, "патриот" порохоботский.
Кстати на этом соборе была уничтожены ДВЕ Украинские церкви, а центральный украинский храм и сотни украинских церквей были отданы турецкой церкви в Украине, спасибо вам, "патриотам".
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Филарет очень крепок. Может, если хорошо помедитирует, вычислить место хранения Тутмаса, взять штурмом это укрепленное капище, разбрасывая охрану могущественными заклинаниями, угощая ее фаерболами и фаербутсами. Прорвавшись к заветной комнате, воинственная старикашка может с легкостью выбить толстую стальную дверь заклинанием "таран", спокойно пройти внутрь ..... и смять Тутмаса как туалетную бумагу Мы подали в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП, - Филарет - Цензор.НЕТ 599

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покури трави якоїсь, може хоч вона допоможе стабілізувати броунівський рух твоїх нейронів
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Лучше Филарет подавай в суд на Петра - это будет уже 12 дело! Он скоро не то что пикнуть, кашлянуть забоится! Мы подали в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП, - Филарет - Цензор.НЕТ 9456
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хочу щоб хоч одного олігарха шмаркля посадила або його зеко ***** засудила з ригианалів, які вбивали українців на майдані по команді москалів
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Я не думаю, что Бубенчик убивал по "команді москалів"! Может у тебя другие сведения?
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У Петра большой... Он все эти дела вертел... Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 2449
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Не понимаю в чем кипишь...Зарегистрируйте новую фирму *московская церковь* и делайте бизнесс дальше.
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віруючим християнам в евангелії написано в мирські суди не звертатись, у старого таки клямка впала і двері настяж
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Господа патриархи мне не грустно, о нет!
Господа патриархи, я прошу вас учесть -
Суд людской или Божий через тысячу лет,
Господа патриархи, не спасёт вашу честь.

.... почти по Дольскому ....
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