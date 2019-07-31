 Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час пресконференції в Києві.
"Митрополит Епіфаній провів 27 липня Священний синод, на якому ухвалили рішення про створення комісії з ліквідації не тільки Київської патріархії УПЦ КП, а й передачу всього майна Київського патріархату Київській митрополії (ПЦУ. – Ред.) без нашого відома, без нашого дозволу", - заявив він.
"Що нас особливо турбує, що міністерства і культури, і юстиції теж прийняли рішення про зняття з реєстрації Київської патріархії (УПЦ КП. – Ред). Цього права вони не мають. Чому не мають? Тому що я не звертався до них про ліквідацію Київської патріархії, а без звернення патріарха або керівника тієї чи іншої єпархії міністерство юстиції та міністерство культури не мають права не реєструвати ні знімати з реєстрації", - додав патріарх.
Філарет зауважив, що всі єпархії ПЦУ перереєстрували свої статути з Київського патріархату на Православну церкву України, а Київська патріархія УПЦ КП не подавала прохання про перереєстрацію на ПЦУ. "Раз ми не подавали, то міністерство юстиції немає права без нашої згоди, без нашого прохання знімати нас з реєстрації, тому ми подали в суд на Міністерство культури, яке незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію і Українську православну церкву Київського патріархату", - наголосив він.
"Суду поки ще не було, але позов ми подали", - додав Філарет.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.
для тебя, Филя, он будет сложным
откуда: Небесная канцелярия Иисуса Христа
кому: старику Филарету
текст: Акстись, старый хрыч!... Мы тебя уже заждались... Твой апостол Петр.
попам на Мерседесыдля Яхве.)
Кстати на этом соборе была уничтожены ДВЕ Украинские церкви, а центральный украинский храм и сотни украинских церквей были отданы турецкой церкви в Украине, спасибо вам, "патриотам".
Господа патриархи, я прошу вас учесть -
Суд людской или Божий через тысячу лет,
Господа патриархи, не спасёт вашу честь.
.... почти по Дольскому ....