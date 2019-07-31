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Все про:Польща (1867) українці (1056) заробітчани (236)

 Половину всіх посвідок на проживання в Польщі отримали українці

У першій половині 2019 року кількість іноземців із дійсними посвідками на проживання в Польщі збільшилася на 26 тисяч осіб. У 21 тисячі документи терміном на три роки і ще п'ять тисяч постійних дозволів на проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це повідомив прессекретар польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

Згідно з даними Управління, у середині цього року дійсні дозволи на проживання в Польщі були у майже 400 тисяч осіб, близько 199 тисяч з яких отримали українці.

Зазначається, що найбільше посвідок на проживання в Польщі у громадян України, Білорусі та Грузії. За словами Дудзяка, потік іммігрантів у Польщу переважно доповнює потреби ринку праці.

"У першій половині цього року найбільше прибуло громадян: з України - 19,4 тис. осіб, Білорусі - 3 тисячі, Грузії - 1,3 тис, Індії - 800 осіб і Непалу - 500 осіб", - сказав Дудзяк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140575
 
   
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