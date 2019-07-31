 Бекірова змушують заявити, що Меджліс готував теракти, - Чубаров

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це на брифінгу заявив глава Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров.

За його словами, вчора до Бекірова вперше за тиждень потрапив адвокат, який передав, що здоров'я політв'язня погіршується і час від часу стає критичним.

"Там ситуація дуже проста. Йому кажуть: "Дай свідчення про те, що тебе використали Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Ленур Іслямов, що вони готували терористичний акт у Криму - і все у тебе буде добре", - наголосив Чубаров.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.