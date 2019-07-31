 Зеленський увів Данилюка і Верланова до складу Нацради з питань антикорупційної політики

Відповідний Указ №565/2019 від 31 липня 2019 року розміщено на президентському сайті в середу, передає Цензор.НЕТ.
"На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 25 червня 2019 року № 453 "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики" (зі змінами, внесеними Указом від 16 липня 2019 року № 523) увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики таких осіб: Верланов Сергій Олексійович - Голова Державної податкової служби України; Данилюк Олександр Олександрович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський увів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Зеленский уволил Кароля Артура и разогнал рыцарей круглого стола..
и некому больше вызвать Богдана на поединок, за посрамленную честь и рога на голове у Ленки..
Затеяли сыграть Квартет.
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
(П.А.Порошенко, Президент Украины)