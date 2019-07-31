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 Зеленський увів Данилюка і Верланова до складу Нацради з питань антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики секретаря РНБО Олександра Данилюка та голову ДПС Сергія Верланова.

Відповідний Указ №565/2019 від 31 липня 2019 року розміщено на президентському сайті в середу, передає Цензор.НЕТ.

"На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 25 червня 2019 року № 453 "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики" (зі змінами, внесеними Указом від 16 липня 2019 року № 523) увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики таких осіб: Верланов Сергій Олексійович - Голова Державної податкової служби України; Данилюк Олександр Олександрович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський увів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140566
 
 
 Топ коментарі
 
Нет ни причин для этого...ни предпосылок...так что попей зеленки и тебя попустит...
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Могу сказать совершенно точно...никогда...😀
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не цікаво, то є просто атрибутика. цікавіше коли петя сяде?
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Могу сказать совершенно точно...никогда...😀
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якщо життя буде і далі по бобіковські чи по песиковські --я з вами згоден, але ще теплиться надія, що Україна може змінитись в кращу сторону, для цього є у зелі бажання.
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Одного желания зебобика мало...надо еще найти за что посадить....а с этим как раз большие проблемы...
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Нет ни причин для этого...ни предпосылок...так что попей зеленки и тебя попустит...
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Там клиника. Зеленая плесень поразила мозг полностью.
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все кароче!.. можно расходиться!..
Зеленский уволил Кароля Артура и разогнал рыцарей круглого стола..
и некому больше вызвать Богдана на поединок, за посрамленную честь и рога на голове у Ленки..
Зеленський увів Данилюка і Верланова до складу Нацради з питань антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 7256
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Свиноматка свалила за бугор, а свиноферма все не успокоится, гадит вокруг.
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...переехать не пробовал, раз у тебя такая жизнь мотыжная, вася?
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Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.

И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".

(П.А.Порошенко, Президент Украины)
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