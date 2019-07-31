 Вирок найманцю РФ із Бразилії Лусваргі набув чинності, - прокуратура Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Таке рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив на засіданні в середу, 31 липня, під час розгляду апеляційної скарги, поданої стороною захисту.

У ході судового засідання обвинувачений Рафаель Лусваргі заявив клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв’язку з чим Дніпровським апеляційним судом ухвалено рішення про закриття апеляційного провадження.

Згідно із законодавством, винесення судом такої ухвали тягне за собою набуття чинності судовим рішенням, що було оскаржене в апеляційному порядку.

Рішення апеляційної інстанції своєю чергою оскарженню не підлягає.

Після засідання суду обвинувачений Рафаель Лусваргі відбув у місця відбування покарань.

Нагадаємо, 2 травня цього року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років ув'язнення обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі.

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