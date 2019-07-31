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Все про:суд (5368) найманці РФ (840) Лусваргі (24)

 Вирок найманцю РФ із Бразилії Лусваргі набув чинності, - прокуратура Києва

Набув чинності вирок громадянину Федеративної Республіки Бразилія Рафаелю Лусваргі, який був засуджений до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням в участі в діяльності терористичних організацій "ЛДНР" і не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Таке рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив на засіданні в середу, 31 липня, під час розгляду апеляційної скарги, поданої стороною захисту.

У ході судового засідання обвинувачений Рафаель Лусваргі заявив клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв’язку з чим Дніпровським апеляційним судом ухвалено рішення про закриття апеляційного провадження.

Згідно із законодавством, винесення судом такої ухвали тягне за собою набуття чинності судовим рішенням, що було оскаржене в апеляційному порядку.

Рішення апеляційної інстанції своєю чергою оскарженню не підлягає.

Після засідання суду обвинувачений Рафаель Лусваргі відбув у місця відбування покарань.

Нагадаємо, 2 травня цього року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років ув'язнення обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вимагає для бразильського терориста Лусваргі 14 років в'язниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140561
 
   
 Топ коментарі
 
Якась зона з нетерпінням очікує на екзотичну й жагучу бразилійку рафаелу..
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Хай жопой самбу с ламбадой в душе теперь танцует для ценителей
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Жаль что не пристрилили. А так теперь нам содержать...
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Якась зона з нетерпінням очікує на екзотичну й жагучу бразилійку рафаелу..
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Хай жопой самбу с ламбадой в душе теперь танцует для ценителей
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Жаль что не пристрилили. А так теперь нам содержать...
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Оооооооо! Бразильская попка будет развлекать ценителей экзотики!
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Наших наёмников выпускают, а бразильца к 13 годам приговорили.
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Та ні, як що в нас за його словами громадянська війна, то в такій війні полонених не буває.
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Щось не дуже поміг "руський мір" цьому бородачу-найманцю , відповідати за вбивства .Може тепер буде зрозуміліше таким "защитникам" , що ординцям до лямпи їх майбутнє.
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А при Мародере его без суда выпустили на волю...
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прЮфет отмародеренному Аленю с чугунными рогами ,покрашенными серебрянкой...
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Неизвестно, сколько он погубил наших парней, наверное мало ему ещё дали, надо бы хоть минимум 15-ть.
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А как там наш дедушка ,принесший гранату в меде,поживает?Все еще за пенсией в Украину ковыляет?
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Нехай сидить, краще десь поблизу Жовтих Вод...
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