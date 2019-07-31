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 Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: "Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під Головним управлінням поліції в Херсонській області зібралися активісти, щоб нагадати про вбивство в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк, яке сталося рівно рік тому і замовників якого досі не встановлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента "Громадського" Богдана Кутєпова.

На акцію прийшли друзі вбитої активістки, а також її батько.

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Після відвідин головного управління НП у Херсонській області акція перемістилася до будинку Ігоря Павловського - ймовірного посередника між виконавцями і замовниками вбивства. Потім її учасники вирушили до будинку колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука - одного з імовірних замовників убивства Гандзюк.

Далі активісти вирушили до місця роботи ще одного ймовірного замовника вбивства Гандзюк - Владислава Мангера, який очолює Херсонську облраду. Там вони залишили Мангеру кілька послань на стінах, попри те, що поліція намагалася всіляко перешкоджати цьому.

Акція закінчилася біля будівлі міськради, на якій сьогодні з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

"Ми закликаємо до стриманості. Ми дотиснемо цих гнид у законний спосіб. Маємо довести, що в Україні діє закон і можлива справедливість без судів Лінча", - йдеться в підсумковій заяві учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 01
Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 02
Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 03
Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 04
Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 05
Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 06

Фото - Хто замовив Катю Гандзюк?

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Активісти в Херсоні провели акцію в річницю нападу на Гандзюк: Доведемо, що в Україні можлива справедливість без судів Лінча 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140555
 
   
 Топ коментарі
 
не-не пацаны - без Линча уже никак не обойтись... Активисты в Херсоне провели акцию в годовщину нападения на Гандзюк: "Докажем, что в Украине возможна справедливость без судов Линча" - Цензор.НЕТ 3587
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А шо в Украине когда то были суды Линча?Максимум в мусорник кидали,а так все воспитанные терпят
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Фууух... Ажот сердца отлягло. А то я уж было думал, что тех, кто бегал по всей Украине весной за Порошенком с плакатами " Хто вбив Гандзюк?" тоже того-й...
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Кого точно покарають так це художника що створив ті написи.
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не-не пацаны - без Линча уже никак не обойтись... Активисты в Херсоне провели акцию в годовщину нападения на Гандзюк: "Докажем, что в Украине возможна справедливость без судов Линча" - Цензор.НЕТ 3587
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Что бы были суды Линча нужны американцы
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Так ти тут весь час смердів за зовнішнє американське керування, значить американці точно є.
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дурік,а подумати перед тим як с3.14здіти слабо?
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Уже год прошел..
Не верится.
Убийц скорее всего не найдут.
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Не представляю, чем думали идиоты, которые согласились вылить кислоту на женщину. Они наверняка знают заказчика.
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Лучше не представляйте,для человека это за гранью понимания,я бы их пристрелил при задержании.
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Посредник в Доминикане отсиживается. А без него никак не доказать цепочку.
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а попытки с местной полицией связаться были?
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А шо в Украине когда то были суды Линча?Максимум в мусорник кидали,а так все воспитанные терпят
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В Україні були суди Махно. Подобається тобі таке?
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Гм.І чим вони відрізнялись від судів Дроздовців,чи судів ЧК ?
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А що, повинні були чим то відрізнятися? Лінч він і в Африці Лінч.
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А Махно в Африці хто ?
Махно,Дроздов і чєкісти свій справедливий суд Лінча вершили одночасно,часто-на одній території.
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А ще були опришки та гайдамаки,але дехто забув,скоро нагадають.
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Напоминают все больше протесты в Москве с селфи
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Без судов Линча в стране уже ничто не возможно. Первым повесим Парашенко, а вторым будет Зеклоун. вт
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активисты!!!! ничего личного, но чем они на жизнь зарабатывают? рабочий день, вижу с десяток лиц вполне трудоспособного возраста, пришли , а сработой как. ( Отец погибшей девушки не в счет, ему соболезнования и веры в справедливость)
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Херсон это не Мальдивы,могли отправится с работы и прийти пешком,а чем ты на жизнь зарабатываешь и так понятно
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ну, да єто на мальдивах 8 часовій рабочий день, а в херсоне после 10 утра уже сиеста.
я сосунок свое отбатрачил более 45 лет. теперь на вас полудурков смотрю, и получаю удовольствие вас поддрачивать. а что прикажеш делать с тупоріліми?
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Вони тимчасово безробітні, готуються стати зепутатами.
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ну это например не твое собачье дело.
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Может потому что там в деле криптобиржа террориста "Морячка", как следует из утечки их документов?
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Наивные,мистер Кольт и мистер Линч,лучшие доказательства в прогнившем насквозь гос-ве.
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есть страна (вот не могу вспомнить название, кожухов там сюжет снимал) там народ политиков линчует чуть ли не раз в сезон, именно так как многие мамкины революционеры тут мечтают, на фонарных столбах. уже много кого перевешали, а все равно всегда есть кого и за что вешать.
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в том то и соль, новые приходят и их вешают.
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Болівія, якщо не помиляюся. І що характерно, політиками там не обмежується - країна захлинається кров'ю в промислових масштабах, життя ламаного песо не коштує.
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Фууух... Ажот сердца отлягло. А то я уж было думал, что тех, кто бегал по всей Украине весной за Порошенком с плакатами " Хто вбив Гандзюк?" тоже того-й...
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Хотели доказать одно, а доказали обратное
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А чого у Херсоні? Чого за Зєєєлєй не ганяються?
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Без мистера линча вам не обойтись,линчевание заказчика и тех,кто по своему служебному положению должен был его найти - мера необходимая и вполне законная.
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открывает ящик пандоры: хочешь убить неугодного политика-конкурента? зачем тратиться на киллера? устрой инфовброс, надрочи толпу и организуй встречу политика с толпой, идеальное убийство.
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Типу,друзі пом'янули ? А коли в тому Херсоні з'являться журналісти,щоб правду про діяльність Гандзюк написати ? Вони там хоч в 90-х були ?
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Как мы видим в Херсоне не густо поддерживают Ганзюк. Даже идиот стример это заметил. По большому счету городу наплевать на Ганзюк, слишком черная у нее была репутация, чересчур скандальный и жесткий человек, что даже патртиотически настроенных херсонцев в большинстве это шумиха раздражает. И поэтому акции с приезжими активистами и Найемами в кадре ничего не дадут кроме усиления сепарских настроений в городе. Там срочно нужно убирать нового губернатора от Зе (воровайку с МО Гусева) иначе есть риски потерять приграничную область.
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Пэте надо давно яела отчикать кстати, на продажные суды и не надейтесь
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