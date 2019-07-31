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Все про:Крим (7228) Мін'юст (603) Донбас (12633)

 Під час окупації в тюрмах Криму і Донбасу перебували 30 тис. українців, переправлено лише 554, - Мін'юст

Міністерство юстиції заявило, що в тюрмах і слідчих ізоляторах, які розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (окремі райони Донецької, Луганської областей і АР Крим), на момент окупації РФ перебували понад 30 тисяч українців, які були ув'язнені до 2014 року за рішенням українських судів.

Про це повідомив Мін'юст у відповідь на інформаційний запит "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.01.2014 в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах утримувалося 32 тис. 409 в'язнів-українців на тимчасово непідконтрольною території України, з них: Донецька область - 17 тис. 703, Луганська область - 11 тис. 325, АР Крим - 3 тис. 381", - повідомили у відомстві.

У Мін'юсті також зазначили, що наразі з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим для відбування покарання на підконтрольних Україні територіях було переведено 554 засуджених.

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Основну кількість засуджених перевели з Луганської та Донецької областей - 542 людини, з АР Крим перевели 12 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140554
 
 
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Это да. Это ж по каким они статьям заехали, если до сих пор сидят? Золотой фонд. Нужно бороться за их возвращение. Во время оккупации в тюрьмах Крыма и Донбасса находились 30 тыс. украинцев, переправлено лишь 554, - Минюст - Цензор.НЕТ 5356
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Ось кому дали зброю брати з-за поребрика , для відстоювання "Родины" тобіш Донбасу ! Тепер хоч зрозуміло ким прикриваються у звітах про загиблих північні "сусіди"...
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Мусорское государство ,в тюрьмах должны сидеть деятели типа пэти порошенко ,сени яценюка, вити януковича а не сотни тысяч людей хрен поймёшь за что ...
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рейдера Богдана забыл
и его лучшего дружка портнова
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Эти люди вообще третьего сорта,видать...
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Я думаю их всех можно передать на большую землю.
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30 тысяч заключённых в мирное время!!! Если, допустим, в тюрьме средних размеров содержится 300 человек, таких тюрем должно быть 100. Неужели там сколько тюрем???
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