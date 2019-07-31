 Колишня співробітниця Казначейства США Шерон Іскі очолила наглядову раду "Приватбанку"

Про це повідомила пресслужба "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.
Її обрали головою наглядової ради на першому засіданні ради 31 липня 2019 року.
"Я пишаюся новим складом наглядової ради, їхнім професіоналізмом і досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи", - прокоментувала своє призначення Іскі.
Нагадаємо, що наглядова рада Приватбанку складається з дев'яти осіб - шести незалежних членів і трьох представників держави.
Зеленський не має жодного відношення до призначення цієї пані.
Шерон Іскі була затверджена членом Спостережної ради Приватбанку розпорядженням Кабміну Гройсмана ще у травні цього року. Про це (як і про інших членів Спостережних Рад держбанків) написав, наприклад, KyivPost у публікації 24 травня 2019 - Cabinet approves new supervisory boards of PrivatBank, Ukreximbank, Oschadbank
New independent members of the supervisory board of PrivatBank approved the international adviser of the U.S. Treasury technical assistance department, former IMF consultant expert Sharon Easky; former Director General for Operations Citi (Egypt) and member of the supervisory board of Citi Bank (Ukraine) Nadir Shaikh and Eran Klein, who previously held leadership positions at Commerzbank (United Kingdom), Citibank (United Kingdom), WestLB (Japan) and Deutsche Bank (Japan).
До того ж, ця дама, - колишній радник МВФ.
31.07.2019 г.
Введя нас в шок, довольный Вова, бросил 192 не визированных документа и уехал назначать черкасского смотрящего.
Нью-Йорк, Кличко, Джулиани .... картина маслом... смотрите прямо сейчас
Президент Зеленский находится на рабочем месте ! Президент Зеленский работает с документами !! Мы в шоке....
О встрече Трампа и Джулиани о которой мы писали вчера. Прежде всего мы хотим разъяснить всем место Рудаольфа Джулиани в администрации Трампа. Для Трампа это соратник, близкий друг и советник. Характерной особенностью есть то что для Трампа Джулиани своеобразный маркер в любой ситуации, указывающий на проблемные места в любых событиях и предлагающий свое решение. Именно гениальное решение Джулиани в вопросе скандала с докладом Мюллера (кстати вопреки мнению самого Трампа) позволило Трампу выйти из такого дикого скандала относительно без особых потерь.
Речь на встрече шла о восточноевропейском векторе американской политики. Джулиани убедил Трампа, что тихие шалости польской власти с демократическими ценностями имеют случайный и не системный характер и в общем Польша надежный и нужный партнер. Планируемый визит Трампа в Польшу состоится. Далее вскользь о Болгарии, вопросы базы ПРО в Румынии., Джулиани сказал что не готов докладывать пока о Молдове и перешел к Украине. Он передал Трампу для ознакомления свое юридическое описание слушаний в Делавэре (Джулиани юрист), проинформировал о встрече с Чалым, обратил внимание Трампа на планируемый администрацией Зеленского закон о люстрации, охарактеризовав его как "смену внешнеполитического курса". Два раза в характеристике Зеленского Джулиани использовал слово (или сленг?) "DODGY". Мы не специалисты в американском сленге, но вроде это означает "хитрожопый" ?
Рекомендации Джулиани - минимум контактов, основные вопросы через Хомчака, декларировать поддержку Украины не упоминая Зеленского, далее - ждать формирования правительства. Кстати о секретности - Джулиани активно и охотно делился со своим аппаратом и окружающими итогами встречи.
Ночью Вова собирал в ОПУ кучку своих никому не нужных и бесполезных лузеров на "тайную встречу". О которой они с утра разболтали всему миру...
Вчерашний день был очень важным для Украины днем. Не побоимся этого слова - историческим.
Во- первых - Президент Украины Зеленский выступил с программной речью Естественно, не перед народом. В тихом уютном месте перед представителями почти всех крупнейших олигархических кланов и других уважаемых (им) лиц. В этой речи он изложил его видение его будущего, будущего сидящих перед ним людей, а также государства под названием "Украина". Более детально мы ознакомим вас с этим несколько позже. Все серьезно - нужно проверять.
Во-вторых - начало "Битвы за столицу". Главный герой и ведущая фигура - Богдан (ну во всяком случае - он так думает). Как и все недалекие люди Богдан считает, что шахматной партии нужно быть ферзем. В шахматной партии нужно быть игроком. А г-н Богдан так и останется навсегда фигурой, которую переставляют другие. Главная задача этого всего шума - отвлечение внимания от первого мероприятия и пере направление активности Богдана в сторону от опекаемого им Зеленского. Богдан получил свое поле боя, на котором будет скакать и греметь латами. Это хорошо. понимает циничный, но несомненно умный Портнов, подсовывающий Богдану для оглашения всякие глупости. За один день Богдан наговорил столько, что уже впору открывать уголовное дело по факту его соучастия в попытке дачи взяток высшим должностным лицам государства. Результат нулевой. Скоропостижный уход Гройсмана в отпуск делает решение о судьбе главы КГГА невозможным. За то Кличко получил время на обдумывание позиции или принятия мер.
В-третьих - конец теневого центра власти именуемого "Окружным административным судом Киева". Чем бы это не закончилось - явка засвечена, капканы расставлены, клиенты разбежались.
Ну и всякие мелочи типа повисшего на волосинке Трубы ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html- читаем больше!
Дніпро.
Кстати, обязательно отмыть 470B USD, чтобы стать ЗАЩИТНИКОМ УКРАИНЫ или достаточно просто во время войны пылесосить "Приват" и помогать людям Путина отмывать деньги через филиалы в Прибалтике?
Кого цей Джуліані критикує, той і заслуговує на повагу.
Ты мне не пояснишь, почему все твои кумиры находятся или под следствием, или в розыске?
А власть в Грузии такая же пророссийская, как и в США.
Якщо у Бєні забрали банк, то чому не забирають у Ахметова ДТЕК і Метінвест? А у Пєці Рошен?
Бєня Україну рятував, а ці двоє - топили.
У українців інтереси не обов'язково мають у всьому співпадати з інтересами наших друзів. Навіть у британців з Штатами не всі інтереси співпадають. А про Ізраїль навіть не треба згадувати. Хоч всі вони стратегічними партнерами.
Якщо українці будуть мати свою окрему думку, то і повага до країни буде більша.
Приватбанк передал все материалы, на основании их заведено уголовное дело и уже решено, что на действия Коломойского распространяется закон РИКО, поэтому можешь гордиться им - стать в один ряд с картелями и разгромленной, но легендарной американской мафией не каждому дано. И Зелей тоже, ведь на его счетах 40М USD из Привата также осело, т.е. он для ФБР мелкий мафиозька из этой же ОПГ.
а на фотке 11