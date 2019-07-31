 Колишня співробітниця Казначейства США Шерон Іскі очолила наглядову раду "Приватбанку"

Про це повідомила пресслужба "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

Її обрали головою наглядової ради на першому засіданні ради 31 липня 2019 року.

"Я пишаюся новим складом наглядової ради, їхнім професіоналізмом і досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи", - прокоментувала своє призначення Іскі.

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Нагадаємо, що наглядова рада Приватбанку складається з дев'яти осіб - шести незалежних членів і трьох представників держави.