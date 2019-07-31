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 Економіка, Суспільство
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 Колишня співробітниця Казначейства США Шерон Іскі очолила наглядову раду "Приватбанку"

Наглядову раду "Приватбанку" очолила колишня міжнародна радниця Управління технічної допомоги Казначейства США Шерон Іскі (Sharon Easky).

Про це повідомила пресслужба "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

Її обрали головою наглядової ради на першому засіданні ради 31 липня 2019 року.

"Я пишаюся новим складом наглядової ради, їхнім професіоналізмом і досвідом. Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи", - прокоментувала своє призначення Іскі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times

Нагадаємо, що наглядова рада Приватбанку складається з дев'яти осіб - шести незалежних членів і трьох представників держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140549
 
   
 Топ коментарі
 
Это привет Бене и его ТуЗЕку от США)))
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у тебя батарейки сели, Робот!..
программа выполнила недопустимую операцию и должна быть уничтожена!
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это толстый намек для Каломойского.. а вопли Зебилов и Портнова о незаконности "национализации Привата" и виновности Пороха в этом, пойдут в свисток..
удачи вам, Зебилы, на дороге разочарований!
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а ты мечтал, что обрезанному удастся вернуть приват? ты идиот?
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Еще одно вранье звиздуна порошенко на тему Зе это коломойша разбилось об стену реальности)))) да порохосрань брехливая ?)
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Ты не злой, ты дурной, как и вся кремлевско-зеленожопая быдломасса. Какое вранье? Если весь мир поддерживает национализацию банка и RICO завело дела на беню и вашего клована на тему вывода денег на офшоры из Привата, не без помощи вашего ***********. Но заезженная пластинка тупых зелебоб уже задрала всех своей тупостью. Вороет беня, но виноват почему-то Порох. Капец вы идиоты!
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Да оно случайно все люди Бени в окружении Зе, от первого ледя до охранника, какие уж тут связи😂
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У сої день обломів - голова пухне, як новини перекрутити та обісрати)))
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А зачем что то перекручить Зебил, отличная новость? Есть так сказать человек штатов в Привате, дабы туда никто рученки зелёные не сунул, которая четко сказала продолжим качественную трансформацию Привата, которую команда Пороха и запустила и вывела в плюс банк который при Бене чет на докапитализации сидел вечно.
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Повторю свій коментар, бо серед тутешнього лайнометання нормальні люди можуть пропустити важливе доповнення до цієї новини.

Зеленський не має жодного відношення до призначення цієї пані.
Шерон Іскі була затверджена членом Спостережної ради Приватбанку розпорядженням Кабміну Гройсмана ще у травні цього року. Про це (як і про інших членів Спостережних Рад держбанків) написав, наприклад, KyivPost у публікації 24 травня 2019 - Cabinet approves new supervisory boards of PrivatBank, Ukreximbank, Oschadbank

New independent members of the supervisory board of PrivatBank approved the international adviser of the U.S. Treasury technical assistance department, former IMF consultant expert Sharon Easky; former Director General for Operations Citi (Egypt) and member of the supervisory board of Citi Bank (Ukraine) Nadir Shaikh and Eran Klein, who previously held leadership positions at Commerzbank (United Kingdom), Citibank (United Kingdom), WestLB (Japan) and Deutsche Bank (Japan).

До того ж, ця дама, - колишній радник МВФ.


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Хроника одного Президента ...

31.07.2019 г.

Введя нас в шок, довольный Вова, бросил 192 не визированных документа и уехал назначать черкасского смотрящего.

Нью-Йорк, Кличко, Джулиани .... картина маслом... смотрите прямо сейчас

Президент Зеленский находится на рабочем месте ! Президент Зеленский работает с документами !! Мы в шоке....

О встрече Трампа и Джулиани о которой мы писали вчера. Прежде всего мы хотим разъяснить всем место Рудаольфа Джулиани в администрации Трампа. Для Трампа это соратник, близкий друг и советник. Характерной особенностью есть то что для Трампа Джулиани своеобразный маркер в любой ситуации, указывающий на проблемные места в любых событиях и предлагающий свое решение. Именно гениальное решение Джулиани в вопросе скандала с докладом Мюллера (кстати вопреки мнению самого Трампа) позволило Трампу выйти из такого дикого скандала относительно без особых потерь.
Речь на встрече шла о восточноевропейском векторе американской политики. Джулиани убедил Трампа, что тихие шалости польской власти с демократическими ценностями имеют случайный и не системный характер и в общем Польша надежный и нужный партнер. Планируемый визит Трампа в Польшу состоится. Далее вскользь о Болгарии, вопросы базы ПРО в Румынии., Джулиани сказал что не готов докладывать пока о Молдове и перешел к Украине. Он передал Трампу для ознакомления свое юридическое описание слушаний в Делавэре (Джулиани юрист), проинформировал о встрече с Чалым, обратил внимание Трампа на планируемый администрацией Зеленского закон о люстрации, охарактеризовав его как "смену внешнеполитического курса". Два раза в характеристике Зеленского Джулиани использовал слово (или сленг?) "DODGY". Мы не специалисты в американском сленге, но вроде это означает "хитрожопый" ?
Рекомендации Джулиани - минимум контактов, основные вопросы через Хомчака, декларировать поддержку Украины не упоминая Зеленского, далее - ждать формирования правительства. Кстати о секретности - Джулиани активно и охотно делился со своим аппаратом и окружающими итогами встречи.

Ночью Вова собирал в ОПУ кучку своих никому не нужных и бесполезных лузеров на "тайную встречу". О которой они с утра разболтали всему миру...

Вчерашний день был очень важным для Украины днем. Не побоимся этого слова - историческим.
Во- первых - Президент Украины Зеленский выступил с программной речью Естественно, не перед народом. В тихом уютном месте перед представителями почти всех крупнейших олигархических кланов и других уважаемых (им) лиц. В этой речи он изложил его видение его будущего, будущего сидящих перед ним людей, а также государства под названием "Украина". Более детально мы ознакомим вас с этим несколько позже. Все серьезно - нужно проверять.
Во-вторых - начало "Битвы за столицу". Главный герой и ведущая фигура - Богдан (ну во всяком случае - он так думает). Как и все недалекие люди Богдан считает, что шахматной партии нужно быть ферзем. В шахматной партии нужно быть игроком. А г-н Богдан так и останется навсегда фигурой, которую переставляют другие. Главная задача этого всего шума - отвлечение внимания от первого мероприятия и пере направление активности Богдана в сторону от опекаемого им Зеленского. Богдан получил свое поле боя, на котором будет скакать и греметь латами. Это хорошо. понимает циничный, но несомненно умный Портнов, подсовывающий Богдану для оглашения всякие глупости. За один день Богдан наговорил столько, что уже впору открывать уголовное дело по факту его соучастия в попытке дачи взяток высшим должностным лицам государства. Результат нулевой. Скоропостижный уход Гройсмана в отпуск делает решение о судьбе главы КГГА невозможным. За то Кличко получил время на обдумывание позиции или принятия мер.
В-третьих - конец теневого центра власти именуемого "Окружным административным судом Киева". Чем бы это не закончилось - явка засвечена, капканы расставлены, клиенты разбежались.

Ну и всякие мелочи типа повисшего на волосинке Трубы ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html- читаем больше!
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Чим більше незрозумілого тиску на Зеленського, тим більш його підтримка буде рости. Тому з підтримкою людей треба рахуватись. Американці - наші найважливіші партнери, але у українців є таки якісь свої особисті інтереси, які можуть не співпадати з думкою американців на всі 100%. Якщо американці сповідують демократію, то з цим не можна не рахуватись.
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Сплотимся вокруг Национального Лидера! Не дадим в обиду Коломойского!
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Так что ты тут делаешь. Ноги в руки и шагай за поребрик
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Слабак ты цап sulima ivan, коль вразумительно ответить не можешь.
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Коломойський - єдиний з олігархів, який не на словах, а на ділі став за Україну. Коли всі інші олігархи працювали проти України. А своїх захісників українці не зраджують. Тому Коломойського ми нікому не віддамо і будемо на його захисту до кінця. Подобається це комусь, чи ні.
Дніпро.
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Если суждено нам сегодня умереть, то умрем с радостью. За Зеленороссию! За схемы Коломойского!

Кстати, обязательно отмыть 470B USD, чтобы стать ЗАЩИТНИКОМ УКРАИНЫ или достаточно просто во время войны пылесосить "Приват" и помогать людям Путина отмывать деньги через филиалы в Прибалтике?
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Кстати, неплохой подбор слова от Джулиани. "Dodgy", например, можно перевести на русский и как "фальшивый".
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Джуліані зробив так, що Лауру Ковеші зняли з посади прокурора в Румунії. Також він критикував реформи Саакашвілі. А фашиста пуйла Джуліані обожнює. То яка вага його оцінкам?
Кого цей Джуліані критикує, той і заслуговує на повагу.
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Ах да, Святые всех братьев меньших Лаура и Михо. Одна чуть не уничтожила репутацию наконец-то заработавшего антикоррупционного органа, т.к. начала себя представлять чекисткой в кожаном пальто и наганом, второй проедал международную помощь и устроил игру в поддавки с РФ.

Ты мне не пояснишь, почему все твои кумиры находятся или под следствием, или в розыске?
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Лаура Ковеші 26 голосами обрана комітетом в якості першого кандидата на посаду головного прокурора ЄС. А влада Грузії сьогодні проросійська. Тому мимо.
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О, новая должность "первый кандидат". Если ярые русофобы из Демократической партии США, у которых Святая Лаура в подтанцовке, победят и опять начнут грозно жевать сопли в сторону РФ, то Святую пропихнут, если Трамп удержится и продолжит всячески русофильствовать (перемалывать вагнеровцев, наносить удары по ассадовцам, поставлять вооружения Украине и помогать Турции встать из шпагата между НАТО и РФ), то она сядет.
А власть в Грузии такая же пророссийская, как и в США.
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Нечестный ; человек, на которого нельзя положиться.
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Когда ж ты заткнёшься уже со своими хрониками, аналитик ты шоколадный...
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Розворот в сторону Московії , навіть американці зрозуміли , лишень стадо витає в хмарах .
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Не всі американці так думають. Чимсь мародер Порошенко підкупив певні кола в Штатах. Але українці обрали собі не мародера, а іншого. Звісно краще було б Юлю, але набагато кращого за Пєцю обрали.
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Пане Іване перестаньте нести ахінею , так як Порохом має займатись прокуратура , чи інша безтолкова контора . На кону Україна і українці , так як всі дії новообраних направлені саме проти них. Здача Станиці Луганської , це лишень початом капітуляції перед окупантом. Що стосується безмозкого вибору, то поясню .Голосували за новообраного жінки і молодь . Була використана риторика більшовиків , "мир будь-якою ціною" , навіть як бачим капітуляції . Жінки не хочуть щоб їх сини і чоловіки йшли на війну , а молодь не хоче йти в армію взагалі , так як є сматрфон і кабаки . Ну і безумовно чоловіки , які відкосили , як і сам повобраний .Ось і весь його виборець . І його нажаль багато . І всі вони є прихильниками Московії і особисто там тешнього хана .Така ситуація вже було в нашій історії - спочатку троцькі в 1918 році , а потім кагановичі в 1932-33 роках . А тоді вже ті хто захотіли миру з Московією , їли своїх дітей і внуків.
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Зараз керівництво Привату вороже до Коломойського. До цього мародер Порошенко призначив у цю раду шахрая з Турції Енгіна Акуякоча, який крав до Ердогана, а потім втік і вже крав десь. Потім він у 2014му почав красти разом з Гонтаревою. Потім він втік разом з Гонтаревою.
Якщо у Бєні забрали банк, то чому не забирають у Ахметова ДТЕК і Метінвест? А у Пєці Рошен?
Бєня Україну рятував, а ці двоє - топили.
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У человека Коломойский страну спасал выводом из нее через оффшоры 470B USD, даже ФБР от масштабов отмыва денег несколько... удивилось, а Вы такие ему сложные вопросы задаете.
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А британці кажуть, що трансфер Привата за Коломойського в його дочку за кордоном ставив не більше 400млн. дол. А такий переказ цілком природній для банку маштабу Привата. І Високий суд Лондона відмовив позивачу(Порошенку) у розгляді його позова до Коломойського. Тому не брешіть, бо ніс виросте
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ФБР эти сказки почему-то не впечатляют.
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Сьогодні Приват - це Порошенко. І я казав за Високий суд Лондона, а не за ФБР. Якщо у ФБР є щось на Коломойського - нехай затребують його через інтерпол. Але для цього мають бути вагомі підстави. А таких нема. Є політика. Щось Порошенко пообіцяв американцям таке, що ні він, ні американці не хочуть оприлюднювати. Чому не хочуть? Що Порошенко пообіцяв американцям?
У українців інтереси не обов'язково мають у всьому співпадати з інтересами наших друзів. Навіть у британців з Штатами не всі інтереси співпадають. А про Ізраїль навіть не треба згадувати. Хоч всі вони стратегічними партнерами.
Якщо українці будуть мати свою окрему думку, то і повага до країни буде більша.
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Интересы Украины сейчас полностью совпадают с интересами США: Коломойский и его ОПГ должны отправиться за решетку.
Приватбанк передал все материалы, на основании их заведено уголовное дело и уже решено, что на действия Коломойского распространяется закон РИКО, поэтому можешь гордиться им - стать в один ряд с картелями и разгромленной, но легендарной американской мафией не каждому дано. И Зелей тоже, ведь на его счетах 40М USD из Привата также осело, т.е. он для ФБР мелкий мафиозька из этой же ОПГ.
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Напомним, что набсовет Приватбанка состоит из девяти человек

а на фотке 11
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це такий собі колючий дріт від Коломойшиних зазіхань на Приват з боку США...Капкан...щоб ратиці свої туди не пхало..
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