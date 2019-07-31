 Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ

Відповідні укази президента України №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднено в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Ольга Нечитайло до призначення в АМКУ була експерткою енергетичного сектору Офісу ефективного регулювання (BRDO). Наталя Буроменська - адвокатка.
Ольга Нечитайло
Наталя Буроменська
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 липня звільнила Агію Загребельську, Валерія Полюховича з посади держуповноважених АМКУ та Андрія Вовка - з посади заступника голови комітету-держуповноваженого.
Он ти, наприклад, намазуєшся. А я, наприклад, отой "дешевий" долар потроху скуповую.
зразу видно щирого патріота,чим більший коррупціонер тим більша вишиванка.
а потом я тебе расскажу про 41 млн долларов из привата на счете его (зеленского) офшоре. но вначале ты мне расскажешь что украл Порошенко
В Україні найдорожча в Європі вартість виробництва е/е (виключно на папері, бо треба якось поясняти захмарні тарифи). Гнида продає е/е в Молдову набагато дешевше, ніж громадянам України на внутрішньому ринку. Молдавани навіть ту е/е до Румунії реєкспортують.
Що це, як не економічний та соціальний геноцид населення України?
Оленей там предложи найти на картинке, кубики по цвету разложить, треугольнички от кружочков оличитьи тд чему там их лидеров в Трускавце учат.
Если бьі на парламентских бьіло две партии - Зеленого і шоколадні ПЕСики - то СН взял бьі 80%-90%.
Поєтому сравнивать результатьі вьіборов с двумя субьектами и с двадцатью двумя как бьі совсем некорректно, мой альтернативно одаренньій собеседник.
Я понятно обьясняю? Для тебя єто не очень сложно? Если какое слово непонятно - обращайся, растолкую. Помогать сирьім, убогим и умственно отстальім - святая обязанность любого добропорядочного гражданина.
Я понятно объясняю? Или тебе это сложно? Могу попроще. Найди в своём зеркале оленя.
Хвилюєшся, щоб покидьки не збідніли раптом? А чого хвилюєшся?)
Мож ему на две переделают специально?
Красный нос на ночь снимаешь или перевешиваешь на макушку?
Поверх браслетика. Ну тьі понял.
Просись в "Сваты", Зеля для своего избирателя место точно найдет!
Ты давно на пенсии?
Самые черноротые здесь на Цензоре-кацапские пенсионеры, нищие духом и достижениями, не имеющие за душой ни денег, ни морали, из хорошего в жизни видевшие только водку по 3,62. Жизнь тебя и так разделала под орех.
А в "Сваты" попросись, может, чучелом медведя возьмут, все прибавка будет.
P.s. кацап гірший за 3,14дараса, порохоскот мерзенніший за кацапа. Бо кацап - ворог, а порохоскот - такі самі зрадники, як і ваш ідейний лідер - зрадник і мародер.
Українські теплові електростанції найменш ефективні у світі. Про це повідомило видання DW.
ФАКТ. За даними інформагентства, ТЕС України виробляють найдорожчу електроенергію у світі. У звіті організації Powering down coal йдеться про те, що середній тариф для українських ТЕС - 70 доларів за 1МВт-годину виробленої енергії, що значно перевищує показники країн Євросоюзу (на 30-40%) і Росії (на 75%).
ПРИЧИНИ. Одна з головних причин, через які українці переплачують за електроенергію, - монополізація енергетичного ринку. Теплові електростанції працюють на вугіллі. В Україні 80% цього палива видобуває найбільший в країні енергетичний холдинг - ДТЕК, який належить бізнесменові Рінату Ахметову. Він же є власником більшості українських ТЕС.
Крім того, ТЕС України неефективні через велику витрату палива. Власники приватних ТЕС не виконують важливі інвестиційні зобов'язання - реконструкцію і модернізацію станцій. При цьому витрати, передбачені на ремонт ТЕС, вже включено до тарифів як для приватних, так і для промислових споживачів.
uk.etcetera.media/efektivnist-********-viroblyaye-naydorozhchu-energiyu-u-sviti.html
Эксперт раскрыл схему заработка Ахметова на экспорте электроэнергии в Молдову
Герус отмечает, что компании группы ДТЭК продают электроэнергию «Энергорынку» по 2 грн, а покупают для экспорта по цене 1,34 грн.
Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова использует схему, которая под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+ позволяет ему заработать на производстве и экспорте электроэнергии.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил эксперт в энергетической сфере, бывший член НКРЕКП Андрей Герус.
По его словам ДТЭК сжигает свой уголь марки Г на своих ТЭС. «Себестоимость угля на «ДТЭК Павлоградуголь» около 800 грн. А тариф ТЭС 2 грн покрывает цену около 2800 грн. Заработали первый раз на угле, 2000 грн на тонне. Итак, заинтересованы сами себе поставить как можно больше своего угля, сжечь его и продать свою э/э с ТЭС на ГП «Энергорынок» по тарифу 2 грн», - отмечает эксперт.
Затем, добавляет Герус, другая компания группы "ДТЭК Трейдинг" покупает эту же электроэнергию для экспорта по цене 1,34 грн. «Еще раз - продали на «Энергорынок» по 2 грн., и тут же купили обратно по 1,34 грн», - отмечает эксперт.
Герус пишет, что сейчас в Молдову продают по 1,36 грн, маржи нет. «Но ведь хочется и здесь заработать, то лоббируют, чтобы все «поддержали экспортера», то есть, чтобы ГП «Энергорынок» продавал со специальной скидкой, например, по 1,1-1,2 грн», - добавляет он.
Также Герус отмечает, что разговоры о том, что экспорт для того, чтобы выдать профицитную электроэнергию от «Энергоатома», которая появляется ночью и на выходных, не соответствует действительности. Свои слова он подкрепляет графиками, на которых видно, что с началом экспорта в Молдову выработка «Энергоатома» не выросла, а наоборот снизилась. А выработка маневренных мощностей, в частности тепловой генерации даже немного выросла, хотя должна была снизиться, потому что закончился отопительный период и днем значительное потепление.
«Вот такая трехходовая схема, как под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+, заработать еще и на экспорте э/э. Электроэнергии, полученной из угля, которого у нас дефицит-дефицит, почти веерные отключения, поэтому и Роттердам+. Но вот в государственных шахт львовско-волынского бассейна ДТЭК снизил закупку угля с 1 апреля на 33%» - резюмирует Герус.
unian.net/economics/energetics/amp-1866229-ekspert-raskryil-shemu-zarabotka-ahmetova-na-eksporte-**************-v-moldovu.html
Зйбсь бізнес. Правда? Не дарма сива свиня свого часу скуповувала борги і цінні папери ДТЕКу. Петро Олексійович знав, навіщо створював нкрекп і посадив туди свого шакала. Тобто вовка.
И в то же время электричество подорожало для предприятий на 30 процентов.Тоесть ахметка может себе позволить продавать за бугор электричество на 40 процентов ниже чем тарифы для населения так как даже при худших раскладах у него свои 20 процентов чистого дохода.
И главный - статист пока не посадят, и порохоботы перхоть, а ты почему-то визжишь как потерпевший.
А что разве порохоботов ещё не разогнали, зЕ!билятко?
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https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5e441758-713a-4437-b6b7-56f5e6b1c590
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И да - не хытайте будку, ЛитраПерусеича в ней тошнит.