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Все про:Зеленський (2266) призначення (407) Антимонопольний комітет (146) Нечитайло (2) Буроменська (1)

 Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідні укази президента України №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднено в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Ольга Нечитайло до призначення в АМКУ була експерткою енергетичного сектору Офісу ефективного регулювання (BRDO). Наталя Буроменська - адвокатка.

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ 01

Ольга Нечитайло

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ 02

Наталя Буроменська

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 липня звільнила Агію Загребельську, Валерія Полюховича з посади держуповноважених АМКУ та Андрія Вовка - з посади заступника голови комітету-держуповноваженого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140544
 
 
 Топ коментарі
 
"Рафик ни у чём не уиноуат" Он был только по бумагам Рафик, а на самом деле он был пламенный борец с портновыми-януковичами, да Максимка?
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говори правду - он ели вспомнил про этот факт, помощником с его слов он был только по бумагам
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"Рафик ни у чём не уиноуат" Он был только по бумагам Рафик, а на самом деле он был пламенный борец с портновыми-януковичами, да Максимка?
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вышивата, я не в курсе тонкостей биографии Богдана. Я пишу, что сказал Портнов - помощник Богдан был только по бумагам.
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Мож ты и слова януковича или там ***** на верочку тоже принимаешь, Максимка?
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Пламенный борец с Януковичем был Петя и его порохобобики🤼
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И заметь, лахтинский "болгарин", вполне успешно. портнов ссался вернутся в Украину. А вот сейчас мало того, что вернулся, так ещё теперь и гуру мнений для одноклеточных зелебоб стал.
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Сначала с Украины сбежал рыг Портнов,теперь сбежал рыг Порошенко,Вацап в чем разница?
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Лахта, ты серьёзно думаешь, что я буду с тобой дискутировать? Я ж не дискутирую с инфузориями или амёбами, с чего ты решил, что для тебя будет сделано исключение?
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порохоботи перетворилися на купку невдах зрадовілів замість гривні падає доллар,ніхто не віддає області путіну,захопили російський танкер,замість стояння на колінах,на колінах стоїть петя (перед слідчими гбр).....
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Області ніхто не віддає, а от Станицю віддав. Танкер захопили, але морячків відпустили. Долар падає? Ну барига ж подушку в ЗВР накрав, що зараз можна для зЄ!білів показовий "долар по 8" влаштувати.

Он ти, наприклад, намазуєшся. А я, наприклад, отой "дешевий" долар потроху скуповую.
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....отой "дешевий" долар потроху скуповую

зразу видно щирого патріота,чим більший коррупціонер тим більша вишиванка. Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ - Цензор.НЕТ 2721
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А **** ты хотел? Эпоха бидности закончилась три месяца тому. Имею право!
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ты Максимке на ушко шепчешь, или он тебе?
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Хороший у Богдана учитель.Это абсолютно не значит,что Богданчик пляшет под балалайку.Пока Портнов выгоден ,он будет бультерьером . Петушок не смог на него насобирать мало мальский приличный криминал,теперь плачет в жилетку Вам.
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Стрелок, как считаешь - это прекрасно? Баригоборцун Стерненко привёл к власти тех, при ком в Украину не побоялся вернуться портнов, который собирается сажать этого же баригоборцуна.

Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ - Цензор.НЕТ 9098
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А Портнов не вспомнил,как вместе с Порошенко работал на Януковича,но Портнов плохой,а Петя халосый
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На то они и зебилы,это дебилы гавающие на Зеленского,петины зебилы
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кокошник иди домой, ты совершенно не разбираешься в реалиях Украины, зебил Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ - Цензор.НЕТ 4283
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Його кокошнік ще після вчорашнього свербить, але його мочити не можна.
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да свинохряк все время самый лучший, самый сильный и самый красивый, свинья набила чемоданы обналиченными долларами и смазала пятки салом, сейчас сидит за бугром и выжидает, что из затеи портнова выйдет.
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Из идеи Портнова Фирташ получил 11 миллиардов кубов газ, который Юля конфисковала. Не у курсе???
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Скажи, куда свинюка уехала и на всегда ли?
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В Черкассы,вместе с Богданом аеропорт проэктируют.
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начни с того что ответь на вопрос - украл Порошенко?
а потом я тебе расскажу про 41 млн долларов из привата на счете его (зеленского) офшоре. но вначале ты мне расскажешь что украл Порошенко
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Эти офшоры нажиты честным трудом! (С)
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прошел час, а "болгарин" все не мог найти ответа на вопрос...
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А ты даже номера счетов его знаешь в «Привате « и в офшорные ? Ты хоть свой банковский счёт знаешь ?
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Помог вывести с привата 41 миллион долларов на счета квартала в офшорах, все предприятия зе убыточны или с небольшим доходом, а сам комик миллионер, то есть тупо не платил налоги.
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Это слишком длинная логическая цепочка - здесь без курсов в Трускавце не разобраться. Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ - Цензор.НЕТ 6577
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О прикольно, миллионные аудитории комиков и стендаперов ощутили себя лохами сразу же, как только глянули ваш пост
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а все стендаперы показывают убытки по своим фирмам внутри страны регистрации но имеют миллионы в офшорах? мне просто интересно.
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это что за профессия такая повая появилась, ЕксперД? откуда все эти ЕксперДы вылупляются если население Украины с каждым годом живет все хуже и хуже? А не хочет ли эта самка пойти для начала водителем трамвая лет 5 поработать, поюзать по рельсам туда-сюда чтобы потом она могла уверенно заявлять, что хоть что за свою никчемную жизнь полезного для граждан Украины сделала.
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ну вот ... и фамилии соответствующие ...
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все пропало!!!!!!!!!!! Уси на майдан!!!!!!!!!!! Агов!!!!
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Шо такое,даже пара упоротый порохобобиком не хочет выйти на майдан,це зрада
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Давай соя на Майдан поки тепло бо, там завіють холодні вітри та підуть осінні дощі буде некомфортно.
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Вторая должна найти себе стилиста .
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Прийшов час одного рудого покидька і монополіста трохи за зябра потримати.
В Україні найдорожча в Європі вартість виробництва е/е (виключно на папері, бо треба якось поясняти захмарні тарифи). Гнида продає е/е в Молдову набагато дешевше, ніж громадянам України на внутрішньому ринку. Молдавани навіть ту е/е до Румунії реєкспортують.
Що це, як не економічний та соціальний геноцид населення України?
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а можно весь этот спич подтвердить цифрами?
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Цифрами? Это что за геноцид избирателей зеленского?

Оленей там предложи найти на картинке, кубики по цвету разложить, треугольнички от кружочков оличитьи тд чему там их лидеров в Трускавце учат.
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Поголовье аленей снизилось с 25% до 8%. Главньій алень чухнул за кордон от греха подальше)
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Аленей учат искать себе подобных на картинках в Трускавце. И да! Их поголовье снизилось с 73 до 43 %.
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У порохоскота как обьічно непреодолимьіе проблемьі с хронологией и причинно-следственньіми связями (формальной логикой).
Если бьі на парламентских бьіло две партии - Зеленого і шоколадні ПЕСики - то СН взял бьі 80%-90%.
Поєтому сравнивать результатьі вьіборов с двумя субьектами и с двадцатью двумя как бьі совсем некорректно, мой альтернативно одаренньій собеседник.
Я понятно обьясняю? Для тебя єто не очень сложно? Если какое слово непонятно - обращайся, растолкую. Помогать сирьім, убогим и умственно отстальім - святая обязанность любого добропорядочного гражданина.
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Вася, помоги депутанам слуги урода разобраться в ирёх кнопочках для голосования лучше. Как раз удовлетворишь свою потребность помогать убогим и умственно отсталым.
Я понятно объясняю? Или тебе это сложно? Могу попроще. Найди в своём зеркале оленя.
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За кого в тебе так душа рветься, кацапе? За ахмєтку чи за батю2?
Хвилюєшся, щоб покидьки не збідніли раптом? А чого хвилюєшся?)
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Исклоючительно за Юзика. Переживаю, как этот ******* будет ориентироваться в тех трёх кнопочках длля голосования.

Мож ему на две переделают специально?
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Искрометньій кацапский юмар. Где-то в уголке тихо плачет петросян. Тьі его кпнешно знатно уделал, кацапчик)
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Вася, повесь браслетик с надписью е/е, все само и произойдет!
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Я свой браслетик твоей жене регулярно вешаю. Не буду говорить, куда. Можешь не благодарить. Єто просто мужская солидарность и взаимовьіручка.
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о, настоящий Зелин избиратель!
Красный нос на ночь снимаешь или перевешиваешь на макушку?
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Красньій нос я на ночь как раз одеваю. К
Поверх браслетика. Ну тьі понял.
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Кто маладец? Вася маладец!
Просись в "Сваты", Зеля для своего избирателя место точно найдет!
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Твоя жена лучше, чем сватьі. Такие сценарии иногда вьідает - охохо. Не то шо сватьі, а и немецкие фильмьі отдьіхают.
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Вася, ты не можешь меня задеть, ибо судьбой ты уже обижен, а я к таким снисходителен.
Ты давно на пенсии?
Самые черноротые здесь на Цензоре-кацапские пенсионеры, нищие духом и достижениями, не имеющие за душой ни денег, ни морали, из хорошего в жизни видевшие только водку по 3,62. Жизнь тебя и так разделала под орех.
А в "Сваты" попросись, может, чучелом медведя возьмут, все прибавка будет.
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Самьіе брехливьіе и черноротьіе здесь - порохоскот. Да и не только здесь. Когда подобному тебе животному нечего сказать или возразить по теме дискусса, вьі начинаете пьітаться перевести стрелки с предмета разговора на личность оппонента. Ну или нести откровенно уюогую чушь. Поєтому на чушь тьі будешь получать подобньіе ответьі, пока не сгоришь окончательно.
P.s. кацап гірший за 3,14дараса, порохоскот мерзенніший за кацапа. Бо кацап - ворог, а порохоскот - такі самі зрадники, як і ваш ідейний лідер - зрадник і мародер.
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Вася,якщо в тебе не вистачає розуму додати на своєму компі або смартфоні російську клавіатуру і ти пишеш російською за допомогою української клави,то аналізувати собівартість електроенергії - це не твоє.Займися краще пошуками оленя.
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Ти будеш батьку поради давати, коли він мамку ... цілуватиме. Добре, тваринко?)
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Мавпа Вася піддається навчанню,вже правильно користується клавіатурою,тепер треба мавпу навчити чесності.
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Навіть мавпу можна чомусь навчити, але порохоскот не піддається навчанню. Тільки лише дресуванню, як ваші ментальні та ідейні брати - свинособаки.
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ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію на 50% дорожче, ніж Угорщині.
Українські теплові електростанції найменш ефективні у світі. Про це повідомило видання DW.

ФАКТ. За даними інформагентства, ТЕС України виробляють найдорожчу електроенергію у світі. У звіті організації Powering down coal йдеться про те, що середній тариф для українських ТЕС - 70 доларів за 1МВт-годину виробленої енергії, що значно перевищує показники країн Євросоюзу (на 30-40%) і Росії (на 75%).

ПРИЧИНИ. Одна з головних причин, через які українці переплачують за електроенергію, - монополізація енергетичного ринку. Теплові електростанції працюють на вугіллі. В Україні 80% цього палива видобуває найбільший в країні енергетичний холдинг - ДТЕК, який належить бізнесменові Рінату Ахметову. Він же є власником більшості українських ТЕС.

Крім того, ТЕС України неефективні через велику витрату палива. Власники приватних ТЕС не виконують важливі інвестиційні зобов'язання - реконструкцію і модернізацію станцій. При цьому витрати, передбачені на ремонт ТЕС, вже включено до тарифів як для приватних, так і для промислових споживачів.
uk.etcetera.media/efektivnist-********-viroblyaye-naydorozhchu-energiyu-u-sviti.html

Эксперт раскрыл схему заработка Ахметова на экспорте электроэнергии в Молдову
Герус отмечает, что компании группы ДТЭК продают электроэнергию «Энергорынку» по 2 грн, а покупают для экспорта по цене 1,34 грн.
Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова использует схему, которая под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+ позволяет ему заработать на производстве и экспорте электроэнергии.

Читайте такжеЖурналист назвал причину экспорта компанией Ахметова электроэнергии в Молдову

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил эксперт в энергетической сфере, бывший член НКРЕКП Андрей Герус.

По его словам ДТЭК сжигает свой уголь марки Г на своих ТЭС. «Себестоимость угля на «ДТЭК Павлоградуголь» около 800 грн. А тариф ТЭС 2 грн покрывает цену около 2800 грн. Заработали первый раз на угле, 2000 грн на тонне. Итак, заинтересованы сами себе поставить как можно больше своего угля, сжечь его и продать свою э/э с ТЭС на ГП «Энергорынок» по тарифу 2 грн», - отмечает эксперт.

Затем, добавляет Герус, другая компания группы "ДТЭК Трейдинг" покупает эту же электроэнергию для экспорта по цене 1,34 грн. «Еще раз - продали на «Энергорынок» по 2 грн., и тут же купили обратно по 1,34 грн», - отмечает эксперт.

Герус пишет, что сейчас в Молдову продают по 1,36 грн, маржи нет. «Но ведь хочется и здесь заработать, то лоббируют, чтобы все «поддержали экспортера», то есть, чтобы ГП «Энергорынок» продавал со специальной скидкой, например, по 1,1-1,2 грн», - добавляет он.

Также Герус отмечает, что разговоры о том, что экспорт для того, чтобы выдать профицитную электроэнергию от «Энергоатома», которая появляется ночью и на выходных, не соответствует действительности. Свои слова он подкрепляет графиками, на которых видно, что с началом экспорта в Молдову выработка «Энергоатома» не выросла, а наоборот снизилась. А выработка маневренных мощностей, в частности тепловой генерации даже немного выросла, хотя должна была снизиться, потому что закончился отопительный период и днем значительное потепление.

«Вот такая трехходовая схема, как под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+, заработать еще и на экспорте э/э. Электроэнергии, полученной из угля, которого у нас дефицит-дефицит, почти веерные отключения, поэтому и Роттердам+. Но вот в государственных шахт львовско-волынского бассейна ДТЭК снизил закупку угля с 1 апреля на 33%» - резюмирует Герус.
unian.net/economics/energetics/amp-1866229-ekspert-raskryil-shemu-zarabotka-ahmetova-na-eksporte-**************-v-moldovu.html
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ТЕЦ в Украине занимает долю не больше 10 процентов при том что АЭС даже в пиковые моменты работают на 60 процентов своей мощности.Но тем не мение тарифы на електроенергию народу расчитывают относительно цены на уголь.Если даже закрыть все ТЕЦ то Украина будет и так с избытком електроенергии,так как АЭС мыйдут максимум на 80 процентов своей мощности В ПИКОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ а цена будет в два а то и в три разы меньше.Да только это никому не нужно,главное обобрать народ пока он еще молчит и затурканый до НЕМОГУ.
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Може бути. Мене вразило інше. Ахмєтка здає ДП "Енергоринок" свою е/е по 2 грн, а вибірає звідти по 1,34 грн, а то й ще дешевше. Начебто для експорта.
Зйбсь бізнес. Правда? Не дарма сива свиня свого часу скуповувала борги і цінні папери ДТЕКу. Петро Олексійович знав, навіщо створював нкрекп і посадив туди свого шакала. Тобто вовка.
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Вы не учли то что буквально две или три недели назад закупка электроенергии на рынке страны упала на 30 процентов.Хочу уточнить что на 30 процентов упала закупка от электростанций а не для населения страны.
И в то же время электричество подорожало для предприятий на 30 процентов.Тоесть ахметка может себе позволить продавать за бугор электричество на 40 процентов ниже чем тарифы для населения так как даже при худших раскладах у него свои 20 процентов чистого дохода.
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Вася, от это у тебя попоболь.?!

И главный - статист пока не посадят, и порохоботы перхоть, а ты почему-то визжишь как потерпевший.

А что разве порохоботов ещё не разогнали, зЕ!билятко?
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Штраф за затримку подачі даних за вимогою АМК від 14000 до 43000грн... А очі такі ласкаві-ласкаві.
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Буроменская начальник отдела договорно-правовой работы
Дирекции по корпоративному управлению и контролю
Vodafone Украина
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І мінімум одна з них - правильної національності.
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Буроменская начальник отдела договорно-правовой работы
Дирекции по корпоративному управлению и контролю
Vodafone Украина
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Протяжный и натужный вой шоколенышей говорит о том, что все в Украине буде добре.
И да - не хытайте будку, ЛитраПерусеича в ней тошнит.
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Буроменськая--а прізвища продовжують множитись. Невже їх більше 0.2% ?
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Ще незаконно звільнена Загребельська відновиться.
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