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Все про:податки (740) перевезення (180) Укрзалізниця (764)

 "Укрзалізниця" скоротить пасажирські перевезення, якщо Кабмін не знизить земельний податок для компанії, - Рязанцев

"Укрзалізниця" зменшить обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не узгодять зміни в Податковому кодексі щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві директора з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, розміщеному на сайті компанії.

За його словами, під час голосування бюджету на 2019 рік внесли зміни до Податкового кодексу, згідно з якими "підприємство додатково обтяжили податками в сумі 3 мільярди гривень".

"У жодній країні світу під залізницями податок на землю не сплачується взагалі", - додав він.

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Рязанцев наголосив, що ДФС, Мінфін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мін'юст з різних причин вирішили відправити на доопрацювання проєкт закону про зміни в Податковому кодексі щодо повернення коефіцієнта 0,25 при оподаткуванні земель залізничного транспорту, який розробила УЗ. Ініціативу "Укрзалізниці" підтримало лише Міністерство інфраструктури.

"До чого призведуть додаткові витрати Укрзалізниці в 3 млрд грн на рік? По-перше, підприємство буде змушене переглянути обсяги пасажирських перевезень в сторону зменшення. Також будемо змушені активізувати роботу щодо скорочення малоефективної інфраструктури, незважаючи на те, що в більшості випадків вона несе на собі соціально-економічне навантаження в депресивних регіонах", - заявив директор з розвитку бізнесу УЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140539
 
 
 Топ коментарі
 
это шантаж от монополиста... во всей красе...
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А может надо увеличить перевозки? Чтобы заработать больше денег и заплатить налоги.
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Правильно. И покупать подстаканники уже не по 2 000 грн., а по 5 000.
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А транзит російських вантажів української землею скоротити не бажає? Дивно. А як же бізнес на крові і весь інший ангажемент?
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Потрібно збільшити ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, бо ціни на пасажирські перевезення вже піднялись в 4 рази з 2013 року, а ціни на вантажні перевезення піднялись тільки на 15% з 2013 року! Ця диспропорція має бути усунута і ціна має вирости до рівня цін 2013 року в доларах, тобто збільшитись в 3 рази від поточного рівня! Тоді вистачить грошей на сплату всіх податків!
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Кому потрібно? В Рязанцева (гаварящая хвамілія) і так з/п як в короля Монако.
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У нас зараз ціни на вантажні перевезення в 3 рази менше ніж в Польші та в 5 разів менше ніж в Німеччині, а ціни на пальне та на електрику - більші ніж в Німеччині! Чому наші вантажні перевезення коштують так дешево????
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ПОТОМУ ЧТО В ЕВРОПЕ компании не связаны между собой
пасажирские перевозки ЭТО 100% ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ а грузовые это частные или смешанной формы компании КАРГО... единственное что их связывает это рельсы и инфрастуктура семафоры и сигналы на дистанциях.. путевое хозхяйство правда за исключением в Германии Немецкие дороги оставили 100% контроль и там смешананя форма в КАРГО.. Австрия там полностью государственная компания но два оператора грузовые и пассажиры..Нидерланды один оператор но два вида регуляторной работы грузовые и пассажиры... Швеция грузовые больше всего частное... но есть и смешанные пассажиры 100% государство, Финляндия 100% государство Норвегия 100% госдуарство и немного частно государственной формы в грузовых Дания все контролирует компания государства.. Франция, Испания,Порптугалия, Чехия, Болгария, Польша,СЧловения,Италия- 100% государство.. в рмынии все первозки отдали на откуп частным компаниям пассажиров и грузовые..также в Британии рельсы и путевое хохяйство государство и пасажирские региональыне и грузовые это частные смешанные компании в том числе и из за рубежа..в Годдандии также допускают участие иностранных компаний...
В УКРАИНЕ ПЕРЕЗРЕЛ ВОПРОС РАЗДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК причем надо вкладывать огромные деньги и пргармма на лет 15 минимм это заводжка и расшгирение по Украине 1436 мм колеи Европа для пассажиров 70% прокладка новых направлений скоростных магистралей..а русская УЗ 1520 это грузовые КАРГО компании..и поезда пассажирские и транзит Молдова на Россию, Прибалтику, Казахстан и так далее.. Даже вРосиси региональные компании давно переняли опыт Европы у них созхданы опраторы регионов куда входят региональные пригородные поезда.. электрички, и также к станциям и вокзалам привязаны автобусные маршруты..в населенных пунктах... грузовые выеделены в отсдельную струтуру в составе РЖД...и дальние и зарубежные пассажирские также выделены в отдельный департамент РДЖ
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Досить вже брехати, найбільша залізниця Дойче Бан є акціонерним товариством, публічною компанією, перевозить на рік більше 1 трлн. пасажирів і вантажів приблизно так само як Укрзалізниця. Прибутковість Дойче Бан - 1,5 млрд євро на рік і це при тому що пасажирські перевезення збиткові.
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Не читайте російської вікіпедії, бо будете кацапом " Коли в січні 1994 року було створено Deutsche Bahn, воно стало акціонерним товариством". Компанія Дойче Бан виконує соціальну функцію - перевезення пасажирів, яка є майже збитковою, а головні прибутки компанія заробляє на перевезенні вантажів вантажними вагонами! Так от обсяг перевезень вантажів Дойче Бан такий самий як в Укрзалізниці і це дозволяє Дойче Бан отримувати прибуток 1,5 млрд євро на рік!
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зі: невже важко перевірити перед тим, як постити?
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А Вам важко було перевірити, перед тим як сумніватись в моїх словах?
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А может надо увеличить перевозки? Чтобы заработать больше денег и заплатить налоги.
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А может посмотрим. какая зп у начальника?)))))
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Правильно. И покупать подстаканники уже не по 2 000 грн., а по 5 000.
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и так хрен куда поедеш если за месяц на перед не взял билет , куда уж сокращать , ненажрутся мля..
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правильно налоги нужно сокращать, а зарплату поднимать, до уровня кобелева хотя бы, ведь каждый чиновник не прочь перевести свою маму в америку и отсылать ей свои премии на мелкие расходы, но клятые налоги мешают развиваться.
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Стаканы по 2 тыщи за штуку перестаньте покупать чудовища!.У вас работяги скоро голодать будут.И вообще на днях распродадут на торгах.Приватизируют,причём вы там будете безработными.В Японии тыщщи жд компаний.Опаздания поездов исчисляется секундами.
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Який земельний податок, гіперлупа ти з вухами? Менше треба красти, гнида.
"Укрзализныця закупила стаканы по две тысячи гривен" - СМИ.
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Совсем оборзели в госкомпаниях, то почта шантажирует теперь эти.
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это шантаж от монополиста... во всей красе...
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Там начальник точно имеет образование? Обычно объём продаж увеличивают когда хотят больше заработать.Чудо-зализниця...
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На самом деле все очень просто... износ основных средств около 95%. Плюс потери подвижного состава в АРК и в Луганской и Донецкой областях. Скажу по простому, пассажирское вагонное депо Одесса-Главная яркий пример полного п...здеца на УЗ. Реального ремонта вагонов нет, только критические моменты и то не всегда. Мастеров и слесарей заставляют подписывать акты об выполнении работ по замене деталей и прочего без их проведения. То есть попросту средства отмываются. За частую ремонты проводят проводники и работники за свой счет так как на этих дрантьях просто уже передвигаться опасно. Соответственно новый подвижной состав практически не обновляется как такой. Ну и коррупция, аппетиты не уменьшились. Вот и результат.
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полностью с Вами согласен. жд это круче , чем весь бывший вцспс и потребсоюз вместе взятые
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Украина - страна бешеных налогов,аптек,такси и ломбардов.
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В Укрзалізниці одні з найвищих зарплат по Україні, через своє монопольне становище деруть високі ціни при нульовому сервісу. Цих Рязанцевих, Коболєвих та всіх інших, яких Барига пристроїв до корита, треба гнати.
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В Укрзалізниці одні з найвищих зарплат по Україні -- ТЫ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ "ЗАРПЛАТ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА", НО ЭТО ЖЕ МЕЛОЧИ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
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Приглашаю всех небезразличных в группу ВИМАГАЄМО ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ЗАКУПІВЛІ НОВИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ!
Пожалуйста присоединяйтесь и помогите распространить ссылку. Неважно, частным или государственным будет перевозчик, важно то, что пассажирские железнодорожные перевозки олигархи хотят уничтожить. Цель группы заставить правительство финансировать закупки новых вагонов. Иначе пару лет спустя можем остаться вообще почти без пассажирских поездов.
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В принципі вас всіх давно вже треба розігнати - білети в касі хрен купиш, а вагони (особливо купе) пустими їздять. Може, харе красти? На землях, які ви під себе віджали, чого тільки нема - від магазинів, барів і готелів до хостелів з "червоними занавісками". А скільки ви землі хрен знає кому в оренду здаєте. А скільки вже хитрожопі, з вами пов'язані, її викупили. І ви ще ультиматуми ставите?
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Отмените мне все налоги, а то вообще закроюсь (с) укрзалізниця
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Прохання до Кабміну.Збільшити податок на землю у відповідь на шантаж Укрзалізниці.

Зароблені кошти перенаправити на субвенції міжміським автобусним перевізникам... "Укрзалізниця" скоротить пасажирські перевезення, якщо Кабмін не знизить земельний податок для компанії, - Рязанцев - Цензор.НЕТ 3167
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А почему только сократить? Закрывайтесь вообще, всеравно контора дыра убогая
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Из каких соображений установлен размер налога на землю под жел. дор. путями - никто не скажет. А площадь под путями - не маленькая. Похоже, что взято с потолка чтобы содрать деньги, ничего не делая. Я не защищаю министра транспорта, но бездумным налогом на землю можно разорить кого угодно, например, фабрики, заводы, ЖД, аэропорты, другие предприятия, у которых специфика производства требует большую земельную площадь. Для таких производств, чтобы они не были убыточными, должен применяться меньший коэффициент.
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" по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах"

Вопросы, вопросы.....
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