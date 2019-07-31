 "Укрзалізниця" скоротить пасажирські перевезення, якщо Кабмін не знизить земельний податок для компанії, - Рязанцев

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві директора з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, розміщеному на сайті компанії.
За його словами, під час голосування бюджету на 2019 рік внесли зміни до Податкового кодексу, згідно з якими "підприємство додатково обтяжили податками в сумі 3 мільярди гривень".
"У жодній країні світу під залізницями податок на землю не сплачується взагалі", - додав він.
Рязанцев наголосив, що ДФС, Мінфін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мін'юст з різних причин вирішили відправити на доопрацювання проєкт закону про зміни в Податковому кодексі щодо повернення коефіцієнта 0,25 при оподаткуванні земель залізничного транспорту, який розробила УЗ. Ініціативу "Укрзалізниці" підтримало лише Міністерство інфраструктури.
"До чого призведуть додаткові витрати Укрзалізниці в 3 млрд грн на рік? По-перше, підприємство буде змушене переглянути обсяги пасажирських перевезень в сторону зменшення. Також будемо змушені активізувати роботу щодо скорочення малоефективної інфраструктури, незважаючи на те, що в більшості випадків вона несе на собі соціально-економічне навантаження в депресивних регіонах", - заявив директор з розвитку бізнесу УЗ.
пасажирские перевозки ЭТО 100% ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ а грузовые это частные или смешанной формы компании КАРГО... единственное что их связывает это рельсы и инфрастуктура семафоры и сигналы на дистанциях.. путевое хозхяйство правда за исключением в Германии Немецкие дороги оставили 100% контроль и там смешананя форма в КАРГО.. Австрия там полностью государственная компания но два оператора грузовые и пассажиры..Нидерланды один оператор но два вида регуляторной работы грузовые и пассажиры... Швеция грузовые больше всего частное... но есть и смешанные пассажиры 100% государство, Финляндия 100% государство Норвегия 100% госдуарство и немного частно государственной формы в грузовых Дания все контролирует компания государства.. Франция, Испания,Порптугалия, Чехия, Болгария, Польша,СЧловения,Италия- 100% государство.. в рмынии все первозки отдали на откуп частным компаниям пассажиров и грузовые..также в Британии рельсы и путевое хохяйство государство и пасажирские региональыне и грузовые это частные смешанные компании в том числе и из за рубежа..в Годдандии также допускают участие иностранных компаний...
В УКРАИНЕ ПЕРЕЗРЕЛ ВОПРОС РАЗДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК причем надо вкладывать огромные деньги и пргармма на лет 15 минимм это заводжка и расшгирение по Украине 1436 мм колеи Европа для пассажиров 70% прокладка новых направлений скоростных магистралей..а русская УЗ 1520 это грузовые КАРГО компании..и поезда пассажирские и транзит Молдова на Россию, Прибалтику, Казахстан и так далее.. Даже вРосиси региональные компании давно переняли опыт Европы у них созхданы опраторы регионов куда входят региональные пригородные поезда.. электрички, и также к станциям и вокзалам привязаны автобусные маршруты..в населенных пунктах... грузовые выеделены в отсдельную струтуру в составе РЖД...и дальние и зарубежные пассажирские также выделены в отдельный департамент РДЖ
"Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) - німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи."
"Укрзализныця закупила стаканы по две тысячи гривен" - СМИ.
Пожалуйста присоединяйтесь и помогите распространить ссылку. Неважно, частным или государственным будет перевозчик, важно то, что пассажирские железнодорожные перевозки олигархи хотят уничтожить. Цель группы заставить правительство финансировать закупки новых вагонов. Иначе пару лет спустя можем остаться вообще почти без пассажирских поездов.
Зароблені кошти перенаправити на субвенції міжміським автобусним перевізникам...
Вопросы, вопросы.....