 У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу, - Оліфер

Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи", - розповіла вона.
Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи", - розповіла вона.
Подивись втрати свинособак та манкуртів за останні пару місяців, брехуняра соєва)
Вибори скінчились.
Кого ці дебіли намагаються переконати і кому щось довести? Хіба що самі себе втішають)
Скажи, де й коли Зе казав, що ВСУ має припинити вогонь? САМЕ ВСУ, як ти написав. І де й коли він казав про один народ?
Давай, відповідай.
Или пруф в студию, или тьі ...дабол.
Это феерично))))))) Ты прям как твой хозяин)))) Ссыкло, неужели так гордыня не позволяет написать что не прав... хотя как и было сказано, похож на своего хозяина ибо животные своих хозяев копируют...
І зроби послугу - не пиши мені більш нічого. Ну щоб у мене в стрічці кацапами не бзділо. Дякую за розуміння.
13 липня 2019, 17:22
У зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли в 3-4 рази.
Про це заявив один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гіркін, посилаючись як на відкриті джерела, так і на власні дані.
З початку травня місяця і по сьогоднішній день на Донбасі йде бійня. За ці два місяці середні втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують середні втрати в перебігу всього попереднього року", - заявив Гіркін.
За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", в межах позиційної війни, знищувати їх позиції.
Гіркін також розповів, що в "Л/ДНР" є кадрові проблеми, оскільки новобранці розривають з ними контракти після перших же "відповідей" ВСУ.
obozrevatel.com/ukr/crime/ukraintsi-zmishuyut-iz-zemleyu-girkin-ziznavsya-pro-masshtabni-vtrati-v-ldnr/amp.htm
Твої дешеві відмазки і побрехеньки нікому не цікаві.
Он что ли президент ?