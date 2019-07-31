 У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу, - Оліфер

Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи", - розповіла вона.

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