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 Політика України
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 У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу, - Оліфер

У Мінську (Білорусь) у середу почалася зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною

У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140536
 
 
 Топ коментарі
 
Которая закончится внеочередной х...рней и нулевым результатом. А потом клоун начнет рассказывать что "мышыпратья" и ВСУ нужно прекратить стрелять...
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Ни единому сообщению из фейсбука и газет верить нельзя если нет подробной видеосъёмки, со всеми действующими лицами.
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Та всі ті відеозаписи ще в столітньому фільмі з Шварценеггером "Людина що біжить" прожували, переварили і утилізували.
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Будут срусьге йазыг для Думбасса апсуждаЦь...
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Которая закончится внеочередной х...рней и нулевым результатом. А потом клоун начнет рассказывать что "мышыпратья" и ВСУ нужно прекратить стрелять...
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Порохоскот, а чи не здається тобі, що за Зе наші хлопці з ВСУ почали нищити московитів та сєпарів набагато краще та ефективніше, ніж це було за часів царювання сивої свині?
Подивись втрати свинособак та манкуртів за останні пару місяців, брехуняра соєва)
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Вы пытаетесь петикам что-то доказать? Бесполезно. Не для этого они здесь.
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Не можу зрозуміти мети їхніх недолугих жій. Громадяни давно і чітко послали на південь і сивого мародера, і його інфоволонтьорів за 30 шекелів.
Вибори скінчились.
Кого ці дебіли намагаються переконати і кому щось довести? Хіба що самі себе втішають)
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О, еще один из секты "Халапаротька"))) В сериале что, 25 кадр был или вы патологически конченные особи? Если что то по поводу соевого ублюдка не понятно, читай ответ твоему умственно отсталому колеги выше.
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Бачу тут тільки одного розумово відсталого. І це саме ти, кацапе. Бо нормальна людина подібну єрєсь би не писала. Бо факти свідчать про протилежне.
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Ну ты и даун... Попробую так... я только за что б российских оккупантов двухсотили и как можно активней. Угомонился с мантрой что я с рф?
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Кацапи патологічні брехуни. Нема вам віри. Бо ти й тут вже набрехав, як паганий пес.
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Смотрю диарея у тебя в голове не останавливается))) О чем же я тебе соврал, обиженка?
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Читай свій перший допис, кацапе. І міркуй, де ти збрехав (зманіпулював). Два рази в одному реченні, до того ж.
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Если б я где то соврал, ты б уже это написал. А так тебе сказать нечего, а признать что ты тупонул у тебя толи смелости, толи мозгов не хватает. Нормальный бы человек написалбы что не прав. А я б ответил что ладно, бывает. Но ты судя по всему не нормальный. Приезжай в Одессу к нам, в Александровке таких принимают.
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Кацапе, ти мабуть брешеш, як дихаєш. Тому навіть не помічаєш цього.
Скажи, де й коли Зе казав, що ВСУ має припинити вогонь? САМЕ ВСУ, як ти написав. І де й коли він казав про один народ?
Давай, відповідай.
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Тобто про мишобратів, як в оригіналі твого нікчемного допису?
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Блин... ну от куда вы такие беретесь? То есть, ты хочешь сказать, что Зеленский не говорил что украинский и мокшанский народ братья?
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Он говорил, што с кацапами у нас только граница общая.
Или пруф в студию, или тьі ...дабол.
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Тьі давай на виляй жопой, как институтка. Прямую речь Зе давай с пруфом.
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Да что ж тебя носом то везде тыкать нужно... Тебе сколько лет? Ты хоть школу закончил, политолог? - https://bykvu.com/bukvy/113195-zelenskij-pro-stat-na-koleni-pered-putinym-ya-i-sejchas-gotov-na-vse
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Нет, тьі просто вполне предсказуемо обосрался.
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Да нет, это у тебя мозгов не хватило дальше пролистать.
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Я ниче не должен листать. Тьі должен дать прямую речь автора и ссьілку на источник. Так што гуляй лесом, сказочник Миша.
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Это феерично))))))) Ты прям как твой хозяин)))) Ссыкло, неужели так гордыня не позволяет написать что не прав... хотя как и было сказано, похож на своего хозяина ибо животные своих хозяев копируют...
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Я з ...даболами не спілкуюсь. Це зашквар. Вибач, ...дабол.
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Таки обдрыстался окончательно)))))))) Баба кисельная... Или начал все таки подозревать что тебя на...бали?
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Ти типова кацапська брехлива потвора. Тому йдеш у відомому всім кацапам напрямку. Шо тобі ще не зрозуміло?
І зроби послугу - не пиши мені більш нічого. Ну щоб у мене в стрічці кацапами не бзділо. Дякую за розуміння.
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Знатно у тебя бомбануло))) Хочу тебя разочаровать зебилятор, я никогда шоколадного ублюдка не поддерживал. Это у вас поцев хватило мозгов во второй тур вывести двух конченных мразей. А теперь по сути, ты мне можешь привести статистику потерь козломордых с начала года до 19 мая и с 20 мая по сей день, или ты просто истеричка?
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Українці змішують із землею": Гіркін зізнався про масштабні втрати в "Л/ДНР"
13 липня 2019, 17:22
У зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли в 3-4 рази.
Про це заявив один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гіркін, посилаючись як на відкриті джерела, так і на власні дані.
З початку травня місяця і по сьогоднішній день на Донбасі йде бійня. За ці два місяці середні втрати "корпусів" в 3-4 рази перевищують середні втрати в перебігу всього попереднього року", - заявив Гіркін.
За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", в межах позиційної війни, знищувати їх позиції.

Гіркін також розповів, що в "Л/ДНР" є кадрові проблеми, оскільки новобранці розривають з ними контракти після перших же "відповідей" ВСУ.
obozrevatel.com/ukr/crime/ukraintsi-zmishuyut-iz-zemleyu-girkin-ziznavsya-pro-masshtabni-vtrati-v-ldnr/amp.htm
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Вот ты все таки дебил. Я как то конкретней просил, они так сопли жуют с начала войны, ибо ВСУ им постоянно пихает. Вспомни хотя б Дебальцево, да, там много неоднозначностей... но пиз...юлей кацапы там также знатно хапнули. За ДАП вообще молчу. Марьянка... Светлодарская дуга... И что Порошенко сопли жовал про перемирие и почию херню это факт не оспоримый... Так твой мессия клоун делает также. И количества потерь мокшь это исключительно заслуга солдат ВСУ, точка. А не бененого клоуна... так понятно?
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Яке "канкрєтнєй", кацапе? Втрати засекречені і в ордилі, і на московії. І можуть оцінюватись хіба що за даними розвідки і за певними непрямими доказами, як, наприклад, інфа від гіркіна.
Твої дешеві відмазки і побрехеньки нікому не цікаві.
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И вот ваську понесло))) Кругом "врахи" мерещатся? Ну ок, засекречены, плюс минус хоть... Докажи что они больше при клоуне. Или опять мне начнешь рассказывать про то что мое мнение от твоего недомнения отличается и я значит "агент кремля")))))
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зелебобе нравится ходить по граблям порохохряка.
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Посидели побалакали - а имеем то что и имели до этого!!! Переговоры епт длинною в 5 лет !!! В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер - Цензор.НЕТ 830
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Ни единому сообщению из фейсбука и газет верить нельзя если нет подробной видеосъёмки, со всеми действующими лицами.
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Та всі ті відеозаписи ще в столітньому фільмі з Шварценеггером "Людина що біжить" прожували, переварили і утилізували.
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говорильня то всьо...що хіба балаканиною окуповане повернути можна?
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Почему Израиль ни с кем не встречается ? Тупо мочит .
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До жопы этот Минск. Кроме как гоударственной изменой со стороны властей Украины в лице Порошенко этот договорняк назвать нельзя😡.
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