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 Економіка
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Все про:бізнес (337) кадри (145) Шемета (4)

 Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета

Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена восени поточного року замість Альгірдаса Шемети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора на засіданні ради (бізнес-омбудсмена, РБО, – ред.) було затверджено кандидатуру майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького," - сказав Шемета.

За його словами, Свенчицький розпочне роботу вже цієї осені.

Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви (1997-1999 рр., 2008-2009 рр.), а також обіймав посаду Єврокомісара - спочатку з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр.), потім - з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством (2010-2014 рр.).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140535
 
   
 Топ коментарі
 
Четыре вида каментов петюшек, подходящих к любому кадровому решению Зе:
1. Зачем брать чужих, свои есть
2. Ну конечно, ставит своих, кумовство (знаем мы те конкурсы)
3. Ну конечно, ставит не пойми кого, непрофессионалы
4. Ну конечно, ставит профессионала, но это же не новое лицо!

Разбавить «узурпация, клоун, скоро вылетит, шмаркля», и картина полная
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Да, он не гражданин Украины, как и его предшественник Альгирдас Шемета.
Собственно он и не обязан им быть
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Забавно Вы про Петра та написали, ведь при нем был назначен иностранец Альгирдас Шемета ))
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да и правильно - нужно "варяг" брать в управление Украиной раз своих кадров нет.. Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы Свенчицкий, - Шемета - Цензор.НЕТ 5850
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просто, для "варяг" это всего-лишь работа, а для "своих" - способ наживы...
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Этот "варяг", похоже, много не просит: сейчас, например, рвет на себе тельняшку за какого-то казахского афериста, укравшего всего лишь около 500,000 USD.
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Что местные Юзики уже закончились, в срочном порядке нужно выписывать из заграницы?

Мы к вам заехали на час,
Привет, бонжур, хэлло!
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам! (с)
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Забавно Вы про Петра та написали, ведь при нем был назначен иностранец Альгирдас Шемета ))
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и не только он, ещё было куча приезжих гастролеров, а ведьма из МОЗа до сих пор сидит при должности, ошибки порохохряка ничему зелебоба не научили, балбес- комедиант идет уверенно по пути мародера - будкостроителя.
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гениальный ответ )
Ну на нет и суда нет, ожидаемо.
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Петя набрал иностранных менеджеров и советников, чтобы прогнуться перед Европой, а когда понял, что они не дают ему "смотрящих" расставить, начал потихоньку выдавливать.
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Вот четкое описание сути событий при воровском режиме порошенко)
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да ладно, про яреську забыл? это она с подачи порохохряка загнала Украину в вечну кабалу и мародер её потом лично выдавил? Или она выполнила задачу своих заокеанских хозяев и с почетом поехала потом бомбить другую страну?
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ты предлагаешь вороватых детишек порошенко трудоустроить ??? ну так иди с этой идеей в печь хрюкоботина )))
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я предлагаю тебе врожденному дебилу, забиться в ту нору из которой ты выползло и там усераться, тужась над своими мыслями и идеями..
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не лаптю сранному мацкальскому рассказывать что мне делать , не дорос гнойный ты до этого и не дорастешь никогда
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Он не гражданин Украины.
Зекоманда совсем с ума сошла что ли ?
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Да, он не гражданин Украины, как и его предшественник Альгирдас Шемета.
Собственно он и не обязан им быть
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To eсть Украина не обладает государственным суверенитетом.
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Тор есть перед тем как что-то писать надо думать.
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судя по значку ты тоже, так бегай нахрен ботва рошенолапотная
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Четыре вида каментов петюшек, подходящих к любому кадровому решению Зе:
1. Зачем брать чужих, свои есть
2. Ну конечно, ставит своих, кумовство (знаем мы те конкурсы)
3. Ну конечно, ставит не пойми кого, непрофессионалы
4. Ну конечно, ставит профессионала, но это же не новое лицо!

Разбавить «узурпация, клоун, скоро вылетит, шмаркля», и картина полная
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Как то вы несправедливо ))) какие ж они "перюшки" ?))) лапти рошеновские, хрюкоботы, вот такие названия куда как поближе описывает содержимое хрякофермы ))))
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Те, кто с этим офисом работал, знают, что он достаточно эффективный для отстаивания интересов бизнеса перед всеми видами наездов или бюрократических тормозов. А иностранец там руководит по определению, таким образом повышается его статус и независимость.
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Соя, вперед, починай - зрада, свої злодюги кращі за іноземних профі Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета - Цензор.НЕТ 6721 Як вам хазяїн в темнику написав? Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета - Цензор.НЕТ 5605
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не родился еще украинец не берущий взяток, вот и приходится брать импортного.
это как плевок в хари недостойных. абидна,
***, но ,что делать с фактами..???
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