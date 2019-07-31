 Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора на засіданні ради (бізнес-омбудсмена, РБО, – ред.) було затверджено кандидатуру майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького," - сказав Шемета.
За його словами, Свенчицький розпочне роботу вже цієї осені.
Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви (1997-1999 рр., 2008-2009 рр.), а також обіймав посаду Єврокомісара - спочатку з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр.), потім - з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством (2010-2014 рр.).
Мы к вам заехали на час,
Привет, бонжур, хэлло!
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам! (с)
Ну на нет и суда нет, ожидаемо.
Зекоманда совсем с ума сошла что ли ?
Собственно он и не обязан им быть
1. Зачем брать чужих, свои есть
2. Ну конечно, ставит своих, кумовство (знаем мы те конкурсы)
3. Ну конечно, ставит не пойми кого, непрофессионалы
4. Ну конечно, ставит профессионала, но это же не новое лицо!
Разбавить «узурпация, клоун, скоро вылетит, шмаркля», и картина полная
это как плевок в хари недостойных. абидна,
***, но ,что делать с фактами..???