 В СБУ викликали на допит мера Запоріжжя і його заступників

Про це СБУ повідомила виданню "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в СБУ, окрім перерахованих чиновників, також на допит як свідків викликали кілька осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення – втручання у виборчий процес та причетності до державної зради.



Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка, його заступника Анатолія Пустоварова, депутатів Запорізької міської ради Ігоря Чумаченка та Віктора Буська, генерального директора комунального підприємства "Запоріжєлектротранс" Юрія Папача викликають на допит на завтра, 1 серпня. Заступники Папача відвідали слідчих сьогодні, 31 липня. Як зазначили в УСБУ в Запорізькій області, вищезгадані особи проходять у кримінальному провадженні як свідки.

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Зазначимо, що спецслужбою відкрито два провадження – за ст. 111 КК України (Державна зрада) та ст.160 КК України (Підкуп виборця). Зокрема, мова йде про підвезення у день голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня виборців до дільниць муніципальними автобусами, підкуп виборців, організацію політичних партій-"клонів".



Окрім того, СБУ перевіряє інформацію щодо роботи певних посадових осіб в інтересах кандидатів в народні депутати, яких підтримує Російська Федерація, організацію стеження за кандидатами в депутати від інших політсил і т.п. Наразі, в цих двох кримінальних провадженнях нікому обвинувачення не висунуті.





