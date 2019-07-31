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 Політика України, Суспільство
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Все про:допит (493) Запоріжжя (505) СБУ (4573)

 В СБУ викликали на допит мера Запоріжжя і його заступників

Служба безпеки України викликала на допит мера Запоріжжя Володимира Буряка, його заступника Анатолія Пустоварова і керівництво комунального підприємства "Запоріжелектротранс".

Про це СБУ повідомила виданню "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в СБУ, окрім перерахованих чиновників, також на допит як свідків викликали кілька осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення – втручання у виборчий процес та причетності до державної зради.

Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка, його заступника Анатолія Пустоварова, депутатів Запорізької міської ради Ігоря Чумаченка та Віктора Буська, генерального директора комунального підприємства "Запоріжєлектротранс" Юрія Папача викликають на допит на завтра, 1 серпня. Заступники Папача відвідали слідчих сьогодні, 31 липня. Як зазначили в УСБУ в Запорізькій області, вищезгадані особи проходять у кримінальному провадженні як свідки.

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Зазначимо, що спецслужбою відкрито два провадження – за ст. 111 КК України (Державна зрада) та ст.160 КК України (Підкуп виборця). Зокрема, мова йде про підвезення у день голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня виборців до дільниць муніципальними автобусами, підкуп виборців, організацію політичних партій-"клонів".

Окрім того, СБУ перевіряє інформацію щодо роботи певних посадових осіб в інтересах кандидатів в народні депутати, яких підтримує Російська Федерація, організацію стеження за кандидатами в депутати від інших політсил і т.п. Наразі, в цих двох кримінальних провадженнях нікому обвинувачення не висунуті.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140529
 
 
 Топ коментарі
 
ТА ТУТ ТОЛЬКО ЗА МОСТ МОЖНО САДИТЬ НЫНШНЕГО И ПРОШЛЫХ МЭРОВ: КАРТАШОВА, СИНА, БУРЯКА.
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Не очень ватный, а вот Овоща надо прищучить, хотя бы за разворовывание денег, выделенных на строительство дорог. Буряк--это ставленник Ахметова.
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Неплохо Зе вату воровскую щимит) жги уродов !!!
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Чим далі на Схід і Південь, тим більший відсоток бидла, вати та іншої худоби.
Так склалося історично та географічно.
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На референдуме 1декабря 1991 г. "ватная" Запорожская область дала 90 % за Независимость Украины. Луганская и Донецкая где то 85-87% за Независимость. Все принявшие участие в голосовании были "совками" ,как сейчас любят называть то поколение людей. Откуда же взялся большой "відсоток бидла, вати та іншої худоби." через тридцать лет Нэзалэжности ? И что за эти годы " склалося історично та географічно." ? После двух Майданов ,Революций и тд? Может в Консерватории надо что то менять?
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Не очень ватный, а вот Овоща надо прищучить, хотя бы за разворовывание денег, выделенных на строительство дорог. Буряк--это ставленник Ахметова.
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Гыыыы, юру папача знаю лично. Он прапором в германии служил, после вывода оттуда части, приволок в запорожье столько, что арендовал часть автобазы и склады для хранения украденного
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Хорошие проверенные кадры 😁 теперь это ворье турнут и все пропало
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Та очень хочется, шоб всю эту шоблу разогнали и обязатель на нары хоть кого то. Може тогда воровство уменьшится
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Пустоваров -тоже кавалер Ордена Зеленого Одеяла. Пару лет назад был задержан в Запорожье, привезли в Харьков для принятия меры пресечения под следствием. В зал суда вкатили на носилках, лежачего ,мычащего что то нечленораздельное... После того как суд ограничился домашним арестом,колясу-носилки выкатили из зала суда в коридор, где Господь явил чудо. Он, Пустоваров,В СБУ викликали на допит мера Запоріжжя і його заступників - Цензор.НЕТ 732 встал и пошел к машине уже своими ногами.
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И это прапор простой. Шо ж там генералы напривозили
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Прапор на складе это как командир дивизии. Оба хорошо устроились
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Неплохо Зе вату воровскую щимит) жги уродов !!!
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Там есть чем СБУ заняться, всю эту свекольную команду имени даунецкого рыжего татрачика надо раскрутить по полной.
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ТА ТУТ ТОЛЬКО ЗА МОСТ МОЖНО САДИТЬ НЫНШНЕГО И ПРОШЛЫХ МЭРОВ: КАРТАШОВА, СИНА, БУРЯКА.
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И еще каждому по сроку за их (мостов) отсутствие)
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Единственным нормальным мэром Запорожья был покойный Сашка Поляк.
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ВООБЩЕ НЕ СОГЛАСЕН. ПО ЕГО УКАЗАНИЮ СДЕЛАНО (УСЛОВНО) ПАРУ ПРОСПЕКТОВ - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ И ПАРА ФОНТАНОВ. А ИДИОТЫ ВОСХИЩАЮТСЯ БУДТО ОН ВАЩЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА ПОРЕШАЛ.
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Конечно не все проблему порешал. Саня, увы , слишком малое время был мэром и многое из своих задумок не успел воплотить в жизнь.
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3 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. И НЕ ПОКАЗУХИ.
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А когда их допросят по поводу автобусов, которые они купили без тендера по 7 млн. за штуку (всего 85 шт.) при их рыночной стоимости 4 млн.?
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при их рыночной стоимости 4 млн. --- ТА И ЦЕНА ЭТИХ "БОГДАНОВ" НЕАДЕКВАТНАЯ. ЗА ЭТУ ЦЕНУ МОЖНО КУПИТЬ НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ MAN, НАПРИМЕР
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