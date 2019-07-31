 ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко

Про це повідомила в Facebook перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"День розпочався з обшуків. Зараз проводимо їх у місцевій прокуратурі, двох відділах поліціі Дніпропетровської області, а також на товарній біржі спільно з прокурорами Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України", - написала Варченко.

За її словами, обшуки проводяться з метою встановлення обставин кримінального злочину, ймовірно вчиненого прокурором прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровської області перевіряється на причетність щодо незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт. Мова йде про посіви сільгоспкультур на 420 га землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні", - пояснила Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко

Заступниця директора ДБР повідомила, що прокурор особисто уклав договір купівлі-продажу з фізичною особою і продав заарештовані посіви за 882 тис. грн.

"Що цікаво, арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора", - підкреслила вона.

Зараз слідчі ДБР проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).