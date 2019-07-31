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 Суспільство
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Все про:обшук (761) прокуратура (1813) Варченко Ольга (40) ДБР (402)

 ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в прокуратурі Дніпропетровської області, двох відділах поліції і на товарній біржі.

Про це повідомила в Facebook перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"День розпочався з обшуків. Зараз проводимо їх у місцевій прокуратурі, двох відділах поліціі Дніпропетровської області, а також на товарній біржі спільно з прокурорами Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України", - написала Варченко.

За її словами, обшуки проводяться з метою встановлення обставин кримінального злочину, ймовірно вчиненого прокурором прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровської області перевіряється на причетність щодо незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт. Мова йде про посіви сільгоспкультур на 420 га землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні", - пояснила Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко

Заступниця директора ДБР повідомила, що прокурор особисто уклав договір купівлі-продажу з фізичною особою і продав заарештовані посіви за 882 тис. грн.

"Що цікаво, арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора", - підкреслила вона.

Зараз слідчі ДБР проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140522
 
   
 Топ коментарі
 
я то думал это в Одессе чокнутые бесбашенные ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 271 а не Днепр лидирут ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 7109
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Це ти першородний зебіл, що так галасував за Зебіла-клоуна... Чи тобі вже доходить?
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Що ви тут на прокурорів наговарююте!?
Бувають чесні! Ось наприклад Катерина Сляднєва! І чесний прокурор, і розвідниця!
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-naznachil-zamglavy-sluzhby-vneshney-1564040667.html
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я то думал это в Одессе чокнутые бесбашенные ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 271 а не Днепр лидирут
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Ахахахахах!!! тоість.. М'яв! ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 5101 ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 3321 Аби тільки до логічного завершення довели, а не так як було з брильянтовими вилупками!
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файна новина
хороших прокуроров не бывает
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Що ви тут на прокурорів наговарююте!?
Бувають чесні! Ось наприклад Катерина Сляднєва! І чесний прокурор, і розвідниця!
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-naznachil-zamglavy-sluzhby-vneshney-1564040667.html
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ходят-ходят.. ходят-ходят... вызывают-вызывают... допрашивают-допрашивают... А где результаты? Такэ... СБД - симуляция бурной деятельности ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 4530
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труба хочет показать шо 5 лет жевал сопли
потому шо ему мешала злочинна влада ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области, два отдела полиции и товарную биржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 7885
псы. если закроет мародера лет на 20, х с ним
нехай працюе)
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Ты шо, действительно считаешь, что власть имущие такие идиоты? Наивняк... Да там не подкопаешься и никого в жизни не осудят. Да и незачем создавать прецеденты, ибо следующим на посадку будет сам труба и главный трубач - зелебоб ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко - Цензор.НЕТ 4944
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Ну ни хрена же это ГБР и Труба НЕ ДЕЛАЮТ. Задрали уже всех своими походеньками, вызовами, беседами и пр. Имитацией деятельности. Лохотрон, лохотрон, лохотрон и лохотрон. А Зебил молчит и его эта туфта вся очень даже устраивает. Хряк уже слинял вместе с семьёй за границу, т.е. уже драпанул, скоро все остальные слиняют. Наказывать будем тогда его самого. Всех повыпускал и пораспускал. Балбес какой-то, лоботряс и простофиля.
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Це ти першородний зебіл, що так галасував за Зебіла-клоуна... Чи тобі вже доходить?
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Яка шикарна робота, йдеш собі, дивишся , нічого так собі обєкт ,накладає арешт і продаєш його за мільйон . За таке буде страшне покарання , штраф в два неоподатковані мінімуми.
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Получит выговор или штраф 17 тыс И это не шутка.Это закон а законы надо выполнять.
Взятка это не криминал.Это админ.нарушение Если кто забыл.
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"….прокурор лично заключил договор купли-продажи" - это феерично просто! и ведь ничего не боятся, твари, в крайнем случае отделаются легким испугом и выговором...
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Ну что кого следующего будут менять в Днипре.
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Оля!, а що, ти здатна (чи хто інший в силах) наказати посадковому матеріалу в землі не рости і завмерти?

Дебілізм зашкалює... Мало того, що не розуміють, що творять - так всупереч всім законам природи.... Бо: якщо зерно висіяно, то, щоб воно не пропало - землю під посівами треба обробляти! За який арешт посівів може йти мова?
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