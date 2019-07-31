 Командування окупаційних військ РФ на Донбасі примусово утримує найманців "на службі", поки вони не знайдуть собі заміни, - ГУР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ створені т.зв. "ротаційні команди" для проведення агітації та відбору кандидатів у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Значно збільшена кількість рекламних оголошень щодо проходження військової служби на вулицях та у громадському транспорті окупованих населених пунктів. Під час роз’яснювальної роботи з населенням окупанти запевняють у сприянні в оформленні громадянства РФ кандидатам та членам їх сімей, забезпеченні соціальних виплат. Також, з метою недопущення збільшення поточної неукомплектованості особовим складом, командири з’єднань і частин російських окупаційних військ примусово утримують найманців, які виявили бажання звільнитись після завершення терміну контракту, до виконання ними умов щодо пошуку заміни на займані посади", - розповіли в міністерстві.

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