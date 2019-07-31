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 Суспільство
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 Командування окупаційних військ РФ на Донбасі примусово утримує найманців "на службі", поки вони не знайдуть собі заміни, - ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ активізувало пропагандистську кампанію серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей з метою залучення до служби в лавах російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ створені т.зв. "ротаційні команди" для проведення агітації та відбору кандидатів у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Значно збільшена кількість рекламних оголошень щодо проходження військової служби на вулицях та у громадському транспорті окупованих населених пунктів. Під час роз’яснювальної роботи з населенням окупанти запевняють у сприянні в оформленні громадянства РФ кандидатам та членам їх сімей, забезпеченні соціальних виплат. Також, з метою недопущення збільшення поточної неукомплектованості особовим складом, командири з’єднань і частин російських окупаційних військ примусово утримують найманців, які виявили бажання звільнитись після завершення терміну контракту, до виконання ними умов щодо пошуку заміни на займані посади", - розповіли в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ почали поводитися агресивніше. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140520
 
 
 Топ коментарі
 
Да что вы?? Нам их сук пожалеть или как?
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А тебе зачем кацапчик?)
Сколько надо,столько и ждут!
В отличии от вас вафлоебов ВСУ Родину защищают,свою Родину.
А ещё как минимум поллимона резерва имеем,это те,кого вы больше чем ВСУ сцыте,которые при случае ничем не будут ограничены.
И напоследок,пшел на хер чмо ЗЕбуиновые.
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Найманці наймають собі найманців... Яке цікаве в людей життя.
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а контрактники всу сколько ждут ротацию?
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А тебе зачем кацапчик?)
Сколько надо,столько и ждут!
В отличии от вас ********* ВСУ Родину защищают,свою Родину.
А ещё как минимум поллимона резерва имеем,это те,кого вы больше чем ВСУ сцыте,которые при случае ничем не будут ограничены.
И напоследок,пшел на хер чмо ЗЕбуиновые.
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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Со слов ЗЕленобобы этаженашилюди!)))
Нужно понять их...
И отправить на ротацию сепарню из Одессы...Запорожья...Харькова...
Либо вернуть тех кто убежал от туда по программе Тебя ждут дома...
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омерику открыли ..помню что б уволиться в 2000-е надо было привести на свое место кадра и еще по школам заставляли ходить агитировать детей ...и как в итог рапорт начальству в какой школе был когда фамилии согласившихся .потом рапорт идет в отдел кадров и кадровик бомбил кандита уже сам
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Маладец что зачернил, надо было ещё капслоком для большей убедительности.
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Есть и другой для них вариант, пускай 200-ми рейсами возвращаются домой, так головняк с заменой на "камантиров" упадет....
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