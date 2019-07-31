EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Суспільство
  480  29
Матеріали за темою:
Все про:посольство (307) США (5223) Гандзюк (347)

 Посольство США: "Ми солідарні з народом України, який вимагає правосуддя для Гандзюк та її сім'ї"

Посольство США в Україні в річницю нападу на радницю херсонського міського голови, активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла, висловило надію на розкриття цього злочину.

Про це сказано в повідомленні посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини", - зазначило посольство.

Дивіться також: На стіні міськради Херсона з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". ФОТО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140518
 
 
 Топ коментарі
 
Гандзюк свою місію виконала і зєкомандє більше не цікава.
 показати весь коментар
 
Та батько її говорив що вірить Зеленському....ну?
 показати весь коментар
 
Йому заважає те чим він на роялі грає.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гандзюк свою місію виконала і зєкомандє більше не цікава.
 показати весь коментар
 
 
Як же ти без мозку живеш, потворо? Без танців на кістках жити не можеш, петераст недопечений??
 показати весь коментар
 
Кожного разу переконуюсь, що порохоскот - нЕлюди.
 показати весь коментар
 
Так хто вбив Катю Гандзюк? І чому замовники замість сидіти в тюрмі ходять на футбол?
 показати весь коментар
 
 
Тільки порохоскот може використовувати смерть людини у своїх ніцних цілях. До того ж, покійна Гандзюк навіть теоретично не могла бути пов'язана ні із Зе, ні з його командою.
P.s. Хто вбив, питаєш, мразото?
"У причетності до вбивства підозрюють членів БПП - голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука".
 показати весь коментар
 
Та батько її говорив що вірить Зеленському....ну?
 показати весь коментар
 
 
Зеля, ты уже 2 месяца у власти , а заказчики убийства так и не наказаны, а убийцы получили мизерный срок и этот приговор не пересмотрен. Что это такое? Жизнь украинца стоит копейку? Почему убийцы не наказаны как положено? Я уже не говорю о пересмотре позорного геноцидного уголовного кодекса, где нужно усиливать ответственность за убийства, насилие и воровство миллионами. Не пишу ,потому что еще Рада не начала работать.
 показати весь коментар
 
 
То не рояль. То є тупі макітри порохоботів!
 показати весь коментар
 
Та шо там тих 8%- на межі статистичної похибки!
 показати весь коментар
 
60 діб керівництва і 73% пертворюються на 43%, це перемога! Бюст прєзєлєнта вже купив? Посольство США: "Ми солідарні з народом України, який вимагає правосуддя для Гандзюк та її сім'ї" - Цензор.НЕТ 8313
 показати весь коментар
 
 
Запорожець не машина, одеситка не дружина. І саме там найбільше зєбілів, дивина.
 показати весь коментар
 
 
54%
24%
8%
"Вєрной дорогой ідетє, товаріщі!"
 показати весь коментар
 
це наслідки 144 реформи сивої свині: гпу, сбу, мвс, судів...
 показати весь коментар
 
«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
 показати весь коментар
 
В начале января 2015 года Сорос выступил с призывом оказать Украине срочную финансовую помощь в размере 20 млрд евро для поддержки «воюющей стороны». «Немецкие экономические новости» цитируют Сороса, который заявил, что «нападение России на Украину - это прямое нападение на ЕС и его принципы".
 показати весь коментар
 
 
Посилання є в гуглі, але вони заблоковані тому що сру.
 показати весь коментар
 
 
https://replyua.net/novosti-v-mire/85276-soros-evropa-vyigraet-dazhe-esli-ot-ukrainy-ostanetsya-pepelische-i-gory-smerdyaschih-trupov-sudba-ukraincev-nikogo-ne-volnuet.html.
 показати весь коментар
 
Сам за своїм посиланням ходив? Сторінки не існує.
 показати весь коментар
 
 
ОК. Спрацювало. Однак там теж нема посилання на саме інтерв'ю аж 2015-го року. Так, вільний переказ зіпсованого телефону.
 показати весь коментар
 
 
Все это так противно читать, когда другая страна, солидарна с народом Украины, когда от собственной власти, уже больше 20 лет нихрена подобного никогда не услышишь.
 показати весь коментар
 
 
Необходимо провести расследования всех преступлений режима кровавого барыги начиная с 2014 года.
 показати весь коментар
 
 
Зе, нашел убийц?

Зе, тарифы понизил?
Зе, войну прекратил?
Зе, учителя в экстазе от зарплаты в 4 000 баков?

А? Или звиздеть, не мешки ворочать?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору