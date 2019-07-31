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 Суспільство
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 Найманці РФ почали поводитися агресивніше. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів, - Міноборони

Найманці РФ з початку поточної доби вже 5 разів порушили "режим тиші". Зафіксовані обстріли позицій українських воїнів із мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 31 липня, російсько-окупаційні війська поводилися більш агресивно. Ворог від початку поточної доби вже 5 разів порушив оголошений від 21 липня ц.р. "режим тиші", який передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. В районі н.п. Піски о 02.50 ночі, протягом 20 хвилин ворог вів провокаційний обстріл позицій наших героїв з підствольних гранатометів. Зранку, о 06.50 противник розпочав провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Вогонь окупанти вели протягом майже півгодини від села Пікузи", - розповів і в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС

"Також на приморській ділянці, з напрямку від села Саханка з 08.00 ранку, ворог півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї позицій наших захисників Лебединського. З 11.00 до 11.30 окупанти знову від Саханки застосували гранатомети та стрілецьку зброю по оборонцям Широкиного. Після 11.10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм", - додали у відомстві

Втрат в результаті ворожих обстрілів серед українських героїв-захисників немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються встановленого на виконання рішення Тристоронньої контактної групи "режиму тиші", - констатували в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140517
 
 
 Топ коментарі
 
Только упоротый зелебюк мог ожидать, что судьба зелёного перемирия будет принципиально отличной от судьбы множества предыдущих. У людей таких иллюзий не было. Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2463
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Отак дивишся на такого - і одразу хочеться вирити у його щирість... Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1195
Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5846
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"Нада просто прекратить стрелять" ( Вовка Зебил)

😠
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Ай-яй-яй! Навіть не всі фортифікаційні споруди ЗСУ встигли розібрати. І лише Зєлєнскій впевнений, що "ми двіжємся к устойчівому прєкращєнію огня".
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ПреЗЕдент поверил кацапне? Его еще ждет масса разочарований. Представляю что ждет нас.
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Розчарування вже настало після виборів.
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У всех соевых минстэцьков только, ну и шляшка😀
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Мінстець в опозиції до прєзєлєнта? Який жах! А що на це кажуть узєлєнскага? Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2629
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Подивлюсь що ти заспіваєш через рік, а може і раніше.
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Ну так и ты сиди на жопе ровно и жди, а не неси хрень всякую, "скоро голод, бакс по сто и прочее".
Твоему мародеру кредит доверия был не меньше, а поддержка так вообще запредельная первый год, даже изнасилование Конституции ради куиа алкаша многие простили, а тут с момента принятия решения Зе идти на выборы говно соевое забурлило,как буд то в него дрожжей вкинули.
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смешно при агрессии писать о агрессивности противников
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Сегодня вражеские войска пять раз стреляли в нашу сторону
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Хех! Я ж казав що було затишшя бо вичерпали боєзапас. Тепер прибув гумконвой і знов взялись за своє.
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Только упоротый зелебюк мог ожидать, что судьба зелёного перемирия будет принципиально отличной от судьбы множества предыдущих. У людей таких иллюзий не было. Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2463
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Ти досі не в окопі? А краще чимчикуй Донбас розміновувати, ніж тут серти!
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Привет, кацапа.

Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Отак дивишся на такого - і одразу хочеться вирити у його щирість...

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Опубликованные фото «ликвидации» президента страны-агрессораВладимира Путина крупным планомСеть взорвала карикатура, где изображено «ликвидированного» президента РФ Владимира Путина. Фото появилось на официальной странице художника Алеши Ступина в социальной сети Twitter.
«Mission Complete», - говорится в подписи к сообщению. Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7007 Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9122
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Бл..ні командуючих..ні хенералів..--нікого

Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.
Карл Клаузевиц
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А мы просто перестали стрелять в ответ, бросили свои обустроенные оборонительные укрепления и отвели свои войска в тыл...
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То была реклямка Зебила.
Немного дебильная...
Как и все, шо с этим паяцем связано.
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"Нада просто прекратить стрелять" ( Вовка Зебил)

😠
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А что же молчит миротворец Зеклоун или в очередном фонтане ноги парит, дегенерат.
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Вовка Вовкою. Він - продукт шоу-бізнесу. А от як щодо Зебенят? То виходить, Зебенята, що війна була вигідна не лише "баризі", але й Зєлєнскому? Чи Зєлєнскій теж "барига"? Чи все-таки до вас дійде, що війну веде кацапія і мета війни - повне знищення України, як держави. І поки кацапи цієї мети не досягнуть, війна не припиниться?
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утомились от перемирия свинособаки... им за тишину...мало или совсем не платят...
опять же гумконвой припер недостающее... и "красный крест" хавчик и т/бумагу подбросил...
да и главнокомандующий...еще не вжился в образ...
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Ну подобаються мені сек....соєві . !Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5209
.Замість *гнати * на фуйла ...йде поліва на пре Зе !
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покажи как ты гонишь на фуйла, только картиночки про пороха постишь
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А что ж твой главЗЕбил сделал для того,чтобы его славили? Х@ем на рояле сыграл? Освободил земли? Или может расставил на местах умных и уважаемых людей,которые дорожат Украиной?
Иди на х@р подстилка зебуиновская,тварь.
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Ты стОишь такого *********** как ЗЕ.
Одной козы малята.
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так ты и гнал на Пороха. теперь лижешь очко зелупню, да Lvbnhj?
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выходит зеля брехал что войну можно закончить просто поговорив, надо шото куйлу ещё и сдать, к чету тот зелю подталкивает. а зеля наобещал перемирие, и щас на все пойдет чтобы выглядеть миротворцем
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Шо ж они стрыляют?!!!!
Зебилы ведь намазали попы таким толстым слоем ваЗЕлина!
Низзя!!!
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