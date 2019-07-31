 Найманці РФ почали поводитися агресивніше. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 31 липня, російсько-окупаційні війська поводилися більш агресивно. Ворог від початку поточної доби вже 5 разів порушив оголошений від 21 липня ц.р. "режим тиші", який передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. В районі н.п. Піски о 02.50 ночі, протягом 20 хвилин ворог вів провокаційний обстріл позицій наших героїв з підствольних гранатометів. Зранку, о 06.50 противник розпочав провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Вогонь окупанти вели протягом майже півгодини від села Пікузи", - розповів і в міністерстві.

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"Також на приморській ділянці, з напрямку від села Саханка з 08.00 ранку, ворог півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї позицій наших захисників Лебединського. З 11.00 до 11.30 окупанти знову від Саханки застосували гранатомети та стрілецьку зброю по оборонцям Широкиного. Після 11.10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм", - додали у відомстві

Втрат в результаті ворожих обстрілів серед українських героїв-захисників немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються встановленого на виконання рішення Тристоронньої контактної групи "режиму тиші", - констатували в Міноборони.