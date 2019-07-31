 Найманці РФ почали поводитися агресивніше. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, 31 липня, російсько-окупаційні війська поводилися більш агресивно. Ворог від початку поточної доби вже 5 разів порушив оголошений від 21 липня ц.р. "режим тиші", який передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. В районі н.п. Піски о 02.50 ночі, протягом 20 хвилин ворог вів провокаційний обстріл позицій наших героїв з підствольних гранатометів. Зранку, о 06.50 противник розпочав провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Вогонь окупанти вели протягом майже півгодини від села Пікузи", - розповів і в міністерстві.
"Також на приморській ділянці, з напрямку від села Саханка з 08.00 ранку, ворог півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї позицій наших захисників Лебединського. З 11.00 до 11.30 окупанти знову від Саханки застосували гранатомети та стрілецьку зброю по оборонцям Широкиного. Після 11.10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм", - додали у відомстві
Втрат в результаті ворожих обстрілів серед українських героїв-захисників немає.
"Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються встановленого на виконання рішення Тристоронньої контактної групи "режиму тиші", - констатували в Міноборони.
Твоему мародеру кредит доверия был не меньше, а поддержка так вообще запредельная первый год, даже изнасилование Конституции ради куиа алкаша многие простили, а тут с момента принятия решения Зе идти на выборы говно соевое забурлило,как буд то в него дрожжей вкинули.
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
«Mission Complete», - говорится в подписи к сообщению.
Державний діяч який бачить, що війна неминуча, і не може зважитися завдати удару першим, винен у злочині проти своєї країни.
Карл Клаузевиц
Немного дебильная...
Как и все, шо с этим паяцем связано.
😠
опять же гумконвой припер недостающее... и "красный крест" хавчик и т/бумагу подбросил...
да и главнокомандующий...еще не вжился в образ...
.Замість *гнати * на фуйла ...йде поліва на пре Зе !
Иди на х@р подстилка зебуиновская,тварь.
Одной козы малята.
Зебилы ведь намазали попы таким толстым слоем ваЗЕлина!
Низзя!!!