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 Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (911) рак (34) онкологія (32) Супрун Уляна (490)

 Понад 4 тисячі флаконів препарату для лікування раку крові незабаром розподілять по Україні, - Супрун

Міністерство охорони здоров'я розподілило по регіонах 4 тисячі флаконів препарату з діючою речовиною аспарагиназа німецького виробництва для лікування раку крові, закуплених за кошти держбюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з раком крові. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу. Ці ліки мають значно вищу ефективність, ніж ті, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%", - написала Супрун.

Також Супрун зазначила, що кожен пацієнт може перевірити наявність ліків у своєму регіоні. Медичні установи мають розміщувати інформацію про наявність ліків, закуплених за державні кошти. У тому числі і про розподіл ліків у кожній конкретній області.

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Якщо ліки є в програмі, але в лікарні немає інформації про них, то потрібно написати запит про доступ до публічної інформації на ім'я головного лікаря про наявність певного медичного препарату і звернутися в регіональне управління охорони здоров'я.

Понад 4 тисячі флаконів препарату для лікування раку крові незабаром розподілять по Україні, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140516
 
 
 Топ коментарі
 
Рак крови не самая распространенная форма.Прежде чем цитировать Лаврова,выучи математику,ДБ,бл
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Цинанид называется Более 4 тысяч флаконов препарата для лечения рака крови вскоре распределят по Украине, - Супрун - Цензор.НЕТ 6908
30 косточек за один прием и ни рак, ни СПИД.... тебе уже не страшен
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Десь тихо зарюмсала Богомолець...
Какіє дєньгі уплилі...

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а применение препарата в течение 2 лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%", - написала Супрун

У детей-- не написала Супрун.
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И что?! Вы я так понимаю хотите предложить другой более эффективный препарат?! Или просто *********?
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Хорошо бы если бы Супрун перестала самопиариться за бюджетные деньги. Вначале создает проблемы, потом делает маленькие шаги к их решению, а шума в социальных сетях столько. Уберите ее оттуда. Она разворовывает бюджетные деньги!
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Напиши заявление в прокуратуру. В чем проблема?
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Порада: їжте зернята з кісточок оброкосу, там є якась речовина яка запобігає виникненню ракових клітин. Особливо корисна "дичка".
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Цинанид называется Более 4 тысяч флаконов препарата для лечения рака крови вскоре распределят по Украине, - Супрун - Цензор.НЕТ 6908
30 косточек за один прием и ни рак, ни СПИД.... тебе уже не страшен
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Та он, якщо замінять Уляну, на екстрасенса, будемо так лікуватись...
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В дитинстві трощили кісточки і їли зернята, і нічого, живі.
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угу... надо около 1 кг. Забибешься колоть косточки Более 4 тысяч флаконов препарата для лечения рака крови вскоре распределят по Украине, - Супрун - Цензор.НЕТ 746
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Випий відро води і теж нічого вже не буде страшно. До води і до кісточок треба мати ще голову, а не те куди їдять.
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как распределят - не забудьте сообщить зелебобу, чтоб пропиарился
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Десь тихо зарюмсала Богомолець...
Какіє дєньгі уплилі...

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"Осенью тоже сажать можно". Новый советник Зеленского пригрозил Ульяне Супрун тюрьмой после аудита
00:39, сегодня

Основатель и совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который был назначен советником президента Украины и находится под 18 номеров в списке партии президента "Слуга народа", заявил, что по результатам аудита закупок лекарств в Украине и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун могут привлечь к уголовной ответственности.»
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Более 4 тысяч флаконов препарата для лечения рака крови вскоре распределят по Украине, - Супрун

50 000 умирает каждый год от рака
100 000 новых заболевших.
всего больных на рак 1 000 000.
всем нужна химия - енто 5 флаконов на курс.

для 100 000 енто 100 000х5=500 000 флаконов.

распределят 4 000 штук?? это 1% на всех??

дебилы бл.
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Для своих. Остальные должны умереть.
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Рак крови не самая распространенная форма.Прежде чем цитировать Лаврова,выучи математику,ДБ,бл
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