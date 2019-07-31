 Понад 4 тисячі флаконів препарату для лікування раку крові незабаром розподілять по Україні, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з раком крові. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу. Ці ліки мають значно вищу ефективність, ніж ті, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%", - написала Супрун.
Також Супрун зазначила, що кожен пацієнт може перевірити наявність ліків у своєму регіоні. Медичні установи мають розміщувати інформацію про наявність ліків, закуплених за державні кошти. У тому числі і про розподіл ліків у кожній конкретній області.
Якщо ліки є в програмі, але в лікарні немає інформації про них, то потрібно написати запит про доступ до публічної інформації на ім'я головного лікаря про наявність певного медичного препарату і звернутися в регіональне управління охорони здоров'я.
У детей-- не написала Супрун.
30 косточек за один прием и ни рак, ни СПИД.... тебе уже не страшен
Какіє дєньгі уплилі...
00:39, сегодня
Основатель и совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который был назначен советником президента Украины и находится под 18 номеров в списке партии президента "Слуга народа", заявил, что по результатам аудита закупок лекарств в Украине и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун могут привлечь к уголовной ответственности.»
50 000 умирает каждый год от рака
100 000 новых заболевших.
всего больных на рак 1 000 000.
всем нужна химия - енто 5 флаконов на курс.
для 100 000 енто 100 000х5=500 000 флаконов.
распределят 4 000 штук?? это 1% на всех??
дебилы бл.