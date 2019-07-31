 Залізничний транзит із Росії може перешкодити "Укрзалізниці" вивезти урожай зерна, - Криворучко

Про це заявив в інтерв'ю глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає 24.

За словами Криворучка, для залізниці дуже вигідний транзит, при цьому його обсяги ситуативно ростуть.

"Якщо, наприклад, в січні-травні йшлося про приблизно 300 тисяч тонн транзитних вантажів, в основному, до речі, з Росії, то план на липень вже становить понад 700 тисяч тонн", – заявив Криворучко.

За даними експерта, збільшення кількості транзиту на серпень-вересень – одна з причин крайнього посилення і без того пікового навантаження на залізницю в напрямку великої Одеси. Крім збору рекордного в цьому році врожаю зернових, а також збільшення обсягів транзиту, в цей час запланований масштабний ремонт автомобільних доріг, що не дозволить розвантажити залізницю за рахунок автотранспорту. Також навантаження в даний період на залізницю буде більшим в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудну сировину, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

За його словами, "Укрзалізниця" повинна в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.

"Я ні в якому разі не закликаю до розриву якихось транзитних договорів, тому що це вигідно, це суперечить нашим національним інтересам. Ми повинні тут заробляти, у нас вигідне географічне розташування. Але при цьому ми повинні віддавати пріоритет першу чергу нашому вітчизняному бізнесу", – заявив глава асоціації.