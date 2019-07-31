 Залізничний транзит із Росії може перешкодити "Укрзалізниці" вивезти урожай зерна, - Криворучко

Про це заявив в інтерв'ю глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає 24.
За словами Криворучка, для залізниці дуже вигідний транзит, при цьому його обсяги ситуативно ростуть.
"Якщо, наприклад, в січні-травні йшлося про приблизно 300 тисяч тонн транзитних вантажів, в основному, до речі, з Росії, то план на липень вже становить понад 700 тисяч тонн", – заявив Криворучко.
За даними експерта, збільшення кількості транзиту на серпень-вересень – одна з причин крайнього посилення і без того пікового навантаження на залізницю в напрямку великої Одеси. Крім збору рекордного в цьому році врожаю зернових, а також збільшення обсягів транзиту, в цей час запланований масштабний ремонт автомобільних доріг, що не дозволить розвантажити залізницю за рахунок автотранспорту. Також навантаження в даний період на залізницю буде більшим в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудну сировину, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.
За його словами, "Укрзалізниця" повинна в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.
"Я ні в якому разі не закликаю до розриву якихось транзитних договорів, тому що це вигідно, це суперечить нашим національним інтересам. Ми повинні тут заробляти, у нас вигідне географічне розташування. Але при цьому ми повинні віддавати пріоритет першу чергу нашому вітчизняному бізнесу", – заявив глава асоціації.
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я бачив, але не слухав, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.
Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
Это, как бы, шутка, но в каждой шутке...
ИСТЕРИКУНОВОСТИ ПРО ЭТОГО КАКОГО-ТО КРИВОРУЧКО И "ЕГО ВАГОНЫ". ОН КУДА-ТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ, ЧИ ШО?