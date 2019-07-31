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 Економіка
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Все про:Укрзалізниця (764) урожай (25)

 Залізничний транзит із Росії може перешкодити "Укрзалізниці" вивезти урожай зерна, - Криворучко

Україна повинна поставити в пріоритет національні інтереси і в піковий період навантаження на залізницю, який традиційно припадає на серпень-вересень, забезпечити в першу чергу вагонами вітчизняних перевізників.

Про це заявив в інтерв'ю глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає 24.

За словами Криворучка, для залізниці дуже вигідний транзит, при цьому його обсяги ситуативно ростуть.

"Якщо, наприклад, в січні-травні йшлося про приблизно 300 тисяч тонн транзитних вантажів, в основному, до речі, з Росії, то план на липень вже становить понад 700 тисяч тонн", – заявив Криворучко.

За даними експерта, збільшення кількості транзиту на серпень-вересень – одна з причин крайнього посилення і без того пікового навантаження на залізницю в напрямку великої Одеси. Крім збору рекордного в цьому році врожаю зернових, а також збільшення обсягів транзиту, в цей час запланований масштабний ремонт автомобільних доріг, що не дозволить розвантажити залізницю за рахунок автотранспорту. Також навантаження в даний період на залізницю буде більшим в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудну сировину, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

За його словами, "Укрзалізниця" повинна в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.

"Я ні в якому разі не закликаю до розриву якихось транзитних договорів, тому що це вигідно, це суперечить нашим національним інтересам. Ми повинні тут заробляти, у нас вигідне географічне розташування. Але при цьому ми повинні віддавати пріоритет першу чергу нашому вітчизняному бізнесу", – заявив глава асоціації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140514
 
 
 Топ коментарі
 
От про "марадьора" нє нада!
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я бачив, але не слухав, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.

Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
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Это как так получается? В стране война, а кацапы свободно используют нашу железную дорогу?Да еще мешают нашим перевозкам? Сейчас уже не Педря у власти, к нему бесполезно обращаться, сейчас уже Зеля, а торговля с агрессором как была так и процветает. Как это понимать? Опять торговля на крови? И это слуги народа? Кровью народа услуживают? Пусть Зеленский ответит что за бардак и беспредел и когда это прекратится.
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Как это???? А как же "остаточное прощавай"? Опять мародёр спистел, сучило?
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Как это???? А как же "остаточное прощавай"? Опять мародёр спистел, сучило?
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От про "марадьора" нє нада!
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я бачив, але не слухав, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.

Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
 показати весь коментар
 
 
Это как так получается? В стране война, а кацапы свободно используют нашу железную дорогу?Да еще мешают нашим перевозкам? Сейчас уже не ***** у власти, к нему бесполезно обращаться, сейчас уже Зеля, а торговля с агрессором как была так и процветает. Как это понимать? Опять торговля на крови? И это слуги народа? Кровью народа услуживают? Пусть Зеленский ответит что за бардак и беспредел и когда это прекратится.
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І шо будєт дєлать Зєєєля? Путом на роялі зіграє?
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Хм, вроде нехорошо придираться к персоналиям, но как-то стремно слышать от чувака с такой фамилией, что какая-то сторонняя сила мешает ему в работе.
Это, как бы, шутка, но в каждой шутке...
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Вагонов реально не хватает. Кстати, по Украине катается куча раша вагонов РЖД.
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Причем тут кацапы? Стаканы по 2 тыс.грн за штуку - вот что мешает.
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Как это ***** надоел со своими вагонами требовать себе преференций от госпредприятия, у ЖД есть СВОИ вагоны, и никто не должен тебе зарабатывать давать, даже если ты про куйлостан нам сказки чешешь
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Зерновые по ЖД уже давно никто не возит, зерновозы сразу в порт и всё, урожай уплыл...
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А в порт это зерно надо как то довести? В статье как раз пишут о загрузке жд по направлению к Одессе.
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Все сельхозпроизводители возят своё зерно автомобилями-зерновозами, все. Никто не связывается с ЖД, тем более при загрузке судна в порту. ЖД перевозки - это долго, дорого и убыточно!
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Не знал, вернее даже не задумывался чем его возят. Однако в статье пишут что авто транспортом не справиться т.к. ремонты дорог. Это правда?
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Найбільші об'єми зернових збирають на сході та півдні України і раніше дійсно перевозились зерновозами в порт Маріуполя. Тепер рашка блокує Азовські порти і потрібна нова логістична схема перевезень до порту Одеси. Зерновозами такий об'єм не перевезти, не вистачить ні самих машин ні пропускної здібності автошляхів.
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Та перекрийте вже нарешті всі кордони із свинособаками. Скільки ще терпіти цей бєспрєдєл?
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Давайте и дальше стойте раком перед **********. Кацапы перекрыли для Украины транзит, а мы продолжаем работать на окупантов.
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Таки да. транзит украинских грузов через кацапию запрещён
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А транцит из козлостана на клоаку-приднестровья выгодно тоже?
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Сотрудничество с агрессором конечно плохо, но нельзя назло бабушке отморозить транзит, как прибалты.


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Конечно, мы уже знаем, что санкции вам на пользу.
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Причем здесь санкции. Прибалты зробили це вполне самостоятельно.
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Я УЖЕ НЕДЕЛЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЧТИ ВИЖУ ИСТЕРИКУ НОВОСТИ ПРО ЭТОГО КАКОГО-ТО КРИВОРУЧКО И "ЕГО ВАГОНЫ". ОН КУДА-ТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ, ЧИ ШО? Залізничний транзит із Росії може перешкодити "Укрзалізниці" вивезти урожай зерна, - Криворучко - Цензор.НЕТ 3712
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Война для простых украинцев... а для п...здоты у корыта это бизнес. Кацапские суда заходят в наши порты... ихние фуры колесят Украиной... пассажирское сообщение, да пожалуйста... в итоге рекордный урожай под угрозой из-за жд вагонов козламордых.... Хотя мне лично похеру на то сколько наши олигархи потеряют денег из-за этого, но отыграются в итоге на нас, простых украинцах. И вообще представляю картину: "Але гитлер, Черчель на проводе, тут такое дело, нам нужно в Африку груз перетараканить. Ну это, ты не шмаляй пока наши самолетики там у тебя полетают, ок? Договорились...".
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а порохоботи обурюються, коли західні дипломати говорять про те що, Україна тільки на шляху здобуття незалежності.
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Скажу вам більше, нафта, газ та вуголь не займає навіть половину імпорту з ерефії. Автомобілі, продукти харчування, побутова техніка, електроінструмент, кава з чаєм та навіть вироби з каменю поставляються на суми більші від нафти та газу.
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саме ганебне те що, каву та чай Україна нездатна закуповувати сама без ерефії!!! А питання впирається в кацапські торгові мережі, які завозять з метрополії в колонію харчові продукти вироблені на раісі. Рекламу російського пива на телебаченні всі бачили?
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